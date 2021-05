Beyoncén perheestä ilmestyi Instagramiin erittäin harvinainen kuva – näin hurjasti 3-vuotiaat kaksoset ovat kasvaneet

Fanit riemastuivat nähdessään Beyoncén lapset pitkästä aikaa.

Maailman suosituimpiin poptähtiin lukeutuva Beyoncé, 39, eli Beyoncé Knowles-Carter hymyilee onnellisena tuoreessa perhepotretissa miehensä Jay Z:n eli Shawn Carterin, 51, ja kolmen lapsensa kanssa.

Harvinainen perhepotretti ei ole Beyoncén itsensä julkaisema, vaan se ilmestyi Instagramiin Beyoncen pitkäaikaisen luottohiusstylistin Neal Farinahin kuvaamana.

– Carterin lapset kasvavat hurjaa vauhtia, kuvatekstissä ihasteltiin sydänhymiöiden kera.

Suloisessa otoksessa poseeraavat pariskunnan kolme lasta: 9-vuotias Blue Ivy sekä 3-vuotiaat kaksoset Sir ja Rumi. Varsinkaan kesäkuussa 2017 syntyneitä kaksosia ei ole nähty julkisuudessa juuri ollenkaan.

Fanit innostuivatkin harvinaisesta kuvasta ja ryntäsivät kommentoimaan lasten kasvua ja onnellisen näköistä perhettä.

– Eivätkö he juuri olleet vain muutaman kuukauden ikäisiä!

– Me taidamme joutua tyytymään siihen, että näemme heidät vain kolmen vuoden välein.

Perheen esikoisen Bluen pituuskasvu herätti runsaasti huomiota. Moni myös kehui 3-vuotiaan Rumin näyttävän aivan isosiskoltaan.

– Bluesta tulee varmaan pidempi kuin kenestäkään muusta perheenjäsenestä!

– Rumi näyttää aivan isosiskoltaan.

– Rumi ja Blue ovat ihan identtisen näköisiä!

Yksi harvoista kuvista, joita Beyoncé on kaksosistaan julkaissut, on heinäkuussa 2017. Tällöin kaksoset olivat kuukauden ikäisiä, ja poptähti julkaisi merkkipäivän kunniaksi kauniin potretin lastensa kanssa.

Esikoistytär Blue Ivy on näkynyt vuosien varrella muutamia kertoja Beyoncén supersuositulla Instagram-tilillä, mutta Beyoncé vaalii mieluiten perheensä yksityisyyttä.

Blue Ivy tosin hurmasi Disney-fanit vuonna 2019 tehdessään lauludebyyttinsä Leijonakuningas-elokuvassa. Tuolloin moni ennusti hänen seuraavan vielä vanhempiensa jalanjälkiä musiikkialalle.

Beyoncé on yksi maailman menestyneimpiä laulajia. Hän nousi kuuluisuuteen alkujaan Destiny’s Child -triosta. Sittemmin nainen on tehnyt menestyksekkään soolouran. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat muun muassa Halo, Crazy In Love sekä Listen.