Miss Suomi Viivi Altosen tie Miss Universum -kisoihin oli tyssätä heti alkumetreille – sai viranomaisilta kylmää kyytiä Yhdysvalloissa

Miss Suomi Viivi Altonen edustaa pian Suomea Miss Universum -kilpailussa Miamissa. Koronapandemian takia mikään kilpailuun valmistautuessa ei ole ollut varmaa.

Viivi Altosella on edessä kymmenen vuorokautta hotellissa ja lukuisia koronatestejä. Miss Unviersum -kisat ovat hänen unelmansa, eikä niiden väliin jättäminen ollut edes vaihtoehto.­

Miss Universum -kilpailu on ollut Miss Suomi Viivi Altosen, 25, suuri unelma jo pitkään. Nyt kansainväliseen kilpailuun pääseminen on lähempänä kuin koskaan, mutta koronapandemia on tuonut runsaasti mutkia matkaan.

Näillä näkymin Altonen pääsee matkustamaan kisapaikalle Miamiin tämän viikon lopussa ja viettämään maassa yhteensä 10 päivää. Maailman kaunein valitaan paikallisessa Seminole Hard Rock Hotel & Casinossa 16. toukokuuta, ja paikalle on tulossa noin 80 missiä eri puolilta maailmaa.

Viime syksynä Miss Suomeksi kruunattu Altonen lähtee kilpailuun luottavaisin mielin, vaikka haasteita ovatkin aiheuttaneet niin peruuntuneet lennot kuin hylätyt viisumihakemuksetkin.

– Uskon, että kaikki menee nyt vihdoin hyvin, mutta heikompi olisi varmaan jo luovuttanut näiden kaikkien vastoinkäymisten edessä ja heittänyt hanskat tiskiin, Altonen naurahtaa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Altonen matkustaa Miamiin British Airwaysin siivillä ja yksin. Kyseessä on jo toinen lentolippu, jonka hän joutui reissulle ostamaan, sillä aiempi lento peruttiin.

Suurin haaste ennen reissua on ollut kuitenkin viisumin hankkiminen, sillä koronapandemian vuoksi viisumin saaminen Yhdysvaltoihin on ollut erittäin vaikeaa. Altosen kaksi ensimmäistä viisumihakemusta hylättiin nimittäin heti. Perusteluiksi kerrottiin, ettei Miss Universum -kilpailu ole tarpeeksi pätevä syy tulla maahan.

Altonen ei luovuttanut, vaan päätti yrittää vielä kolmannen kerran. Hän korosti tällä kertaa aiempaa enemmän Miss Universum -organisaatioltaan saamaansa tervetulokirjettä todistaakseen tarpeensa saapua maahan olevan todellinen.

– Sitä liitteeksi laittamaani kirjettä ei oltu ekoilla kerroilla varmaan edes avattu. Nyt kerroin myös, miten pitkään olen treenannut kilpailua varten. Oli siinä aika homma saada heidät vakuutettua, mutta lopulta se onnistui.

Viivi Altoselle matka Miss Universum -kisoihin on unelmien täyttymys.­

Koronan vuoksi kilpailu on tänä vuonna hyvin erilainen. Jo pelkästään kilpailun järjestäminen on pieni ihme, sillä kilpailua on siirretty viime vuoden lopusta tähän päivään saakka jo useita kertoja.

Altonen käy ennen koneeseen hyppäämistä koronatestissä, ja sama odottaa myös paikan päällä. Kilpailijat kuljetetaan Miamissa turvallisesti kisapaikan vieressä olevaan hotelliin, jossa heidän tulee olla tiukasti koko matkan ajan.

Kilpailijat majoittuivat ensimmäisen negatiivisen testin jälkeen kahden hengen huoneissa kilpailun loppuun saakka. Koko 10 päivää tulee viettää tiukasti hotellihuoneissa.

– Emme saa poistua hotellihuoneistamme edes aulaan, saati ulos. Toivon todella, että hotellihuoneessa olisi edes parveke, ettei tarvitsisi olla vai neljän seinän sisällä koko aikaa.

Perinteisiä illallisia, hyväntekeväisyystapahtumia tai muitakaan juhlia ei tänä vuonna järjestetä. Kilpailijat jaetaan viiden hengen ryhmiin, eivätkä he saa tavata huonetoveriaan ja omaa ryhmäänsä lukuun ottamatta toisiaan koko kilpailun aikana.

Luvassa on myös lukuisia päivittäisiä testejä. Kilpailijoilta mitataan myös lämpö jatkuvalla syötöllä, ja pienistäkin oireista joutuu totaaliseen eristykseen.

– Kyllähän se vähän harmittaa, ettei pääse tutustumaan kaikkiin naisiin. Toisaalta ehkä luomme entistä tiiviimmän suhteen oman pienen ryhmämme kesken.

Altosen missivuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi.­

Haastatteluissa, harjoituksissa ja kaikissa kilpailuun liittyvissä tilanteissa käytetään luonnollisesti koko ajan tietynlaista, turvamääräykset täyttävää maskia. Altonen myöntää miettineensä etukäteen, miten maskin pitäminen kasvoilla vaikuttaa esimerkiksi tuomarien haastatteluun.

Maskien ulkonäöstä ei kuitenkaan tarvitse huolehtia, sillä Altonen kertoo ottavansa matkalle suomalaista designia olevia ja varta vasten hänelle tehtyjä maskeja.

– Kasvot ovat kuitenkin iso osa ihmisen persoonaa, ja maski peittää suurimman osan kasvoista. Kukaan ei näe, että hymyilenkö edes maskini alla. Toisaalta nyt moni muu asia korostuu, kun kasvoja ei näy.

Kilpailusta on jättäytynyt Altosen tietojen mukaan tänä vuonna tähän mennessä noin kymmenen kilpailijaa pois. Altonen on tehnyt parhaansa säästyäkseen itse altistumiselta tai tartunnalta. Tartunnan saaminen viime metreillä olisi musertavaa, sillä hän on valmistautunut kilpailuun jo useita kuukausia.

Altonen on muun muassa noudattanut ravintovalmentajan tekemää ruokavaliota, treenannut kuntovalmentajan, fysioterapeutin, mentaalivalmentajan ja indonesialaisen puhevalmentajansa kanssa sekä harjoitellut lavakävelyä ja käynyt erilaisissa hoidoissa.

– Välillä tuntuu, että olen käyttänyt kilpailuun valmistautumiseen koko valveillaoloaikani. Toisaalta koronan takia on ollut aikaa, joten päätin, että miksipä ei.

Reissuun Altonen lähtee kaikesta huolimatta hyvillä mielin, sillä hän on luottavainen kisaorganisaatioon ja turvatoimiin. Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat muutenkin vaikuttaneet koko Altosen missivuoteen, ja hän onkin perinteisten tilaisuuksien ja edustustehtävien sijaan osallistunut viimeisten kuukausien aikana monenlaisiin etätapahtumiin.

Miss Universum -kilpailusta pois jättäytyminen ei käynyt missään vaiheessa mielessä, sillä Suomen edustaminen on Altosen tähänastisen elämän yksi isoimpia kohokohtia. Hän aikookin pistää kaikista poikkeusoloista huolimatta parastaan 500 miljoonan katsojan edessä.

Myös Altosen miesystävä ja isäpuoli yrittävät päästä paikan päälle kannustamaan, mutta viisumin saaminen on vielä epävarmaa sinnikkäistä yrityksistä huolimatta. Altosenkaan viisumi ei ole voimassa kuin kilpailun finaalia seuraavaan päivään, joten paluu Suomeen koittaa välittömästi.

– Aion ottaa kaiken irti ajastani kisoissa. Tämä on kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus.