80-luvun seksisymboli Nick Kamen on kuollut – muistetaan ikonisesta farkkumainoksesta

Malli Nick Kamen ponnahti tähdeksi 80-luvulla esiinnyttyään Levi’s-merkin mainoksessa.

Malli ja muusikko Nick Kamen on kuollut 59-vuotiaana, kertoo BBC. Perhe on vahvistanut brittimedialle, että Kamen menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen.

Nick Kamen teki läpimurtonsa mallimaailmassa vuonna 1985 esiinnyttyään Levi’s-merkin farkkumainoksessa. Mainoksessa Kamen astelee pesulaan, riisuu farkkunsa ja käyskentelee pesulassa pelkissä boksereissa. Farkkumainos teki nuoresta mallista hetkessä sensaation ja nuorisoidolin.

BBC kertoo, että merkin farkkujen myynti singahti vinhaan nousuun Kamenin mainoksen myötä. Komea nuorukainen herätti myös poptähti Madonnan kiinnostuksen, joka tarjosi Kamenille esitettäväksi True Blue -albumiltaan ylijääneen Each Time You Brake My Heart -kappaleen.

Kappaleesta tuli hitti ja Kamen ryhtyi luomaan uraa musiikin parissa. Vuonna 1990 Kamen julkaisi I Promised Myself -kappaleen, joka singahti listaykköseksi monissa Euroopan maissa. 2000-luvulla kappaleen on tehnyt tunnetuksi muun muassa ruotsalainen dj Basshunter, joka julkaisi siitä oman versionsa vuonna 2009.

Kamen julkaisi viimeisen albuminsa vuonna 1992.

Jättisuosion jälkeen Nick Kamen vetäytyi julkisuudesta. Brittilehtien mukaan Kamen teki satunnaisesti mallintöitä vielä 2000-luvun alussa, mutta muutoin 80-luvun seksisymboli pysytteli visusti poissa parrasvaloista.

Nick Kamen tunnettiin myös muusikkona.­

Lukuisat brittimuusikot ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa muistokirjoituksia, joissa he kuvailevat Kamenin olleen äärimmäisen karismaattinen ja pidetty musiikkipiireissä.

– Lepää rauhassa, kaunein ja lempein mies, muusikko Boy George kirjoittaa.

– Näin Nickin viimeisen kerran neljä kuukautta sitten. Hän oli ihana mies ja kaikki naapurustossa tunsivat hänet. Hän ei puhunut juurikaan laulajan urastaan, Kamenin ystävä ja naapuri Tchaik Chassady sanoo Daily Mailille.