Tältä legendaarisen Mrs. Doubtfire -elokuvan teinityttö näyttää nyt – näyttelijä pamautti julki tyhjentävän vastauksen nykytilanteestaan

Perheen teinityttöä esittänyt Lisa Jakub ryhtyi pitkän näyttelijänuran jälkeen kirjailijaksi.

Robin Williamsin tähdittämä elokuva Mrs. Doubtfire – isä sisäkkönä on varmasti yksi suomalaisten kaikkien aikojen eniten rakastamia kansainvälisiä elokuvia. Vuonna 1993 ilmestynyttä romanttista komediaa esitetään edelleen aika ajoin uusintana televisiossa.

Elokuva kertoo Daniel-nimisestä miehestä, joka pääsee tapaamaan lapsiaan vain kerran viikossa avioeron takia. Kun Danielin ex-puoliso hakee avukseen kodinhoitajaa, mies naamioituu iäkkääksi ja hurmaavaksi kodinhoitajarouvaksi ja pestautuu taloon. Näin hän pääsee viettämään ex-vaimoltaan salaa aikaa lastensa kanssa.

Katsojat muistavat Robin Williamsin ja perheenäitiä näytelleen Sally Fieldin lisäksi perheen kolme suloista lasta. Heitä esittivät Mara Wilson, Matthew Laurence ja Lisa Jakub.

Jakub esitti elokuvassa perheen 13-vuotiasta esikoistytärtä Lydiaa, joka lopulta hoksaa isänsä huijauksen. Lydian tuima katse jäi katsojien mieliin.

Jakub on nykyään 42-vuotias näyttelijä ja kirjailija, joka törmää edelleen aika ajoin kyselyihin siitä, mitä hän on tehnyt kuuluisan lapsiroolinsa jälkeen. Niinpä hän päätti paukauttaa tyhjentävän vastauksen Twitter-tililleen. Päivitys on kerännyt nopeasti lähes 200 000 tykkäystä.

– Paljon asioita on tapahtunut vuoden 1993 jälkeen, joten (kysymyksen) pitäisi olla vähän tarkempi, hän huomauttaa twiitissään.

– Mitä tein Mrs. Doubtfiren jälkeen? Näyttelin kahdeksan vuotta lisää, jäin eläkkeelle näyttelijän töistä, muutin pois Losista, menin naimisiin parhaan tyypin kanssa, menin yliopistoon, julkaisin kaksi kirjaa, ryhdyin mielenterveyshyvinvoinnin puolestapuhujaksi, aloitin joogaohjelman veteraaneille ja nyt aion tehdä burriton, Jakub luettelee Twitterissä.

Jakub näytteli aktiivisesti elokuvissa ja tv-tuotannoissa aina vuoteen 2000 asti. Yhteensä hänen näyttelijänuransa kesti yli 18 vuotta.

Hän kertoo huvittuneena, että yleensä seuraava hänelle suunnattu kysymys on, miksi hän lopetti näyttelemisen 18 vuoden jälkeen.

– Onneksi kirjoitin kokonaisen kirjan siitä. Sen jälkeen kirjoitin kirjan ahdistuneisuudesta ja masennuksesta, hän kirjoittaa ja lisää mukaan linkin kotisivuilleen.

Jakubin ensimmäinen, vuonna 2015 julkaistu kirja kertoo lapsitähteydestä ja hänen oman tarinansa. Toinen, vuonna 2017 julkaistu kirja kertoo ahdistuneisuudesta ja masennuksesta.