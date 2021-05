Pori Jazz on peruttu – Kirjurinluodolla järjestetään silti toinen konserttitapahtuma, jonne myydään rajoitettu määrä lippuja

Perinteinen jazzfestivaali järjestetään seuraavan kerran vuonna 2022.

Pori Jazz 2021 oli tarkoitus järjestää Porin Kirjurinluodossa 9.–17. heinäkuuta.

Festivaali tiedottaa, että kesän yleisötapahtumia koskevista linjauksista on toistaiseksi tarjolla niin vähän tietoa, ettei yhdeksänpäiväisen ja kokonaisuudessaan satojatuhansia kävijöitä keräävän festivaalin suunnittelu ja valmistelu ole mahdollista.

– Venytimme lopullista päätöstä ja selvitimme erilaisia keinoja festivaalin järjestämiseksi, mutta peli oli lopulta vihellettävä poikki. Festivaalituotannon edistäminen on tässä tilanteessa mahdotonta, kertoo Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro.

– Emme myöskään halua järjestää tapahtumaa, joka on liian kaukana siitä tunnelmasta ja hengestä, josta Pori Jazz on tunnettu jo vuosikymmenien ajan. Kun Pori Jazz -festivaali järjestetään seuraavan kerran, haluamme tehdä sen täysillä ja yleisön kaikkien toiveiden sekä odotusten mukaisesti. Niinpä katseet festivaalin osalta on nyt suunnattu vuoteen 2022.

Vaikka festivaali peruuntuu, Porissa järjestetään toinen konserttitapahtuma jo tänä kesänä.

Kirjurinluodon Lokkilavalla järjestetään 15.–17.7. kolmipäiväinen konserttitapahtuma Pori Jazz soi taas. Iltapäivästä iltaan asti kestävissä konserttipäivissä kuullaan päivittäin neljää eri esiintyjää, joiden joukosta löytyvät muun muassa Verneri Pohjola Quartet, Pepe Willberg & Jukka Eskola Statement, Timo Lassy sekä Dusty Springfieldin kappaleita suomeksi esittävä Aili Ikonen & Jukka Perko Avara.

Lokkilavan konserttipäiviin myydään rajoitettu määrä pääsylippuja. Konserttialueen yleisökapasiteettia ei ole lyöty vielä lukkoon, sillä järjestelyjä mukautetaan epidemiatilanteen kehittyessä.