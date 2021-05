Yle: Neea, 19, joutui seuraamaan vierestä, kun vanhemmat löivät lapsiaan – tuotanto tyytyi rauhoittelemaan Au pairit -tähteä

Neea Autio lähti au pair -perheestään väkivallan takia. Nyt hän kertoo Ylellä kokemuksistaan kulissien takaa.

Ylen tutkivan journalismin ohjelma MOT on herättänyt tällä viikolla laajaa keskustelua realityohjelmien tuotannoista. Yle haastatteli kymmeniä suosittujen tosi-tv-formaattien osallistujia, jotka paljastivat kyseenalaisia asioita tosi-tv-ohjelmien kulisseista.

Yksi haastatelluista oli Au pairit -ohjelmasta tuttu 19-vuotias Neea Autio, joka lähti au pairiksi Miamiin ohjelman viidennellä tuotantokaudella. Ohjelmassa seurattiin suomalaisnuorten elämää vieraan perheen apulaisena.

Neea paljastaa Ylelle, että hänelle ei kerrottu etukäteen, minkälaiseen perheeseen hänet sijoitettaisiin. Hän päätyi rikollisuudestaan tunnettuun Little Haiti -kaupunginosaan.

Todelliset ongelmat hän kuitenkin kohtasi perheen kotona. Autio kertoo Ylen haastattelussa, että lapset pelkäsivät vanhempiaan ja hän epäili lasten saavan vanhemmiltaan selkäsaunoja. Aution mukaan tuotantoyhtiö yritti rauhoitella häntä.

– Minulle sanottiin, että ‘hei, sulla on varmaan kulttuurishokki’, hän sanoo haastattelussa.

Au pairit Miamissa -ohjelmassa seurattiin Neean, Joonan, Janen ja Matleenan arkea.­

Eräänä päivänä perheen lapset nahistelivat keskenään, mutta vanhemmat eivät olleet kotona, joten Autio selvitti asian lasten kanssa.

Talossa oli valvontakameroita, joiden kautta vanhemmat pystyivät seuraamaan talon tapahtumia puhelimesta. Hän kertoo Ylelle, että isän saapuessa kotiin hän retuutti nuorimmaisen vanhempien makuuhuoneeseen. Äänistä pystyi päättelemään, mitä oven takana tapahtui.

– Sen jälkeen kun häntä oli kuritettu fyysisesti, hänet talutettiin minun huoneeseeni. Hän itki hysteerisesti ja hänet komennettiin pyytämään minulta anteeksi. Pidättelin itsekin itkua ja sanoin, ‘ei se mitään, me sovittiin tää jo’. Halasin vaan sitä lasta, Autio kertoo.

Tilanteen jälkeen Autio ilmoitti tuotantoyhtiölle lähtevänsä perheestä.

– We are old school, we whoop (me olemme vanhanaikaisia, me pieksemme), perheen äiti perusteli kasvatusmetodeitaan kameroille.

Ohjelman vastaava tuottaja Katri Varjos kertoi IS:lle tuolloin, että he pohtivat tarkkaan Neean perheen tapausta tuotannossa. Kamerat eivät olleet paikalla silloin, kun Neean kuvailema fyysinen kuritus tapahtui.

– Lähtökohtaisesti jos olisimme todistaneet tilannetta konkreettisesti, olisimme käyneet vakavan keskustelun Ylen kanssa, miten tällaisessa tilanteessa pitää toimia.

Paikalliseen lastensuojeluun ei oltu yhteyksissä.

– Käytämme tapauskohtaista harkintaa. Toki pitää ottaa myös huomioon kulttuuri, jossa olemme, ja kuten Neea hienosti perheelle sanoikin, meillä Suomessa on tapana toimia toisin.

Ylen artikkelissa tuodaan esille, että Miamissa lasten fyysinen ja henkinen kurittaminen on laitonta ja sen seurauksena voi olla vuosien vankeustuomio.

Neea Autio lähti omasta tahdostaan pois ensimmäisestä perheestään.­

Autio kertoi kuvausten jälkeen IS:lle olleensa läheinen erityisesti perheen Cassidy-tyttären kanssa.

– Cassidy ei saanut olla lapsi ollenkaan. Hänen vastuullaan oli pyykit, ruuanlaitto ja muista lapsista huolehtiminen. Hän sai aina haukut niskaan, jos esimerkiksi erehtyi nauramaan laittaessamme pyykkiä. Isä tuli huutamaan, miksei Cassidy pitänyt siskojaan ruodussa ja komentanut heitä olemaan hiljaa, Aitio muisteli.