Will Smith täräytti Instagramiin rehellisen kuvan muuttuneesta vartalostaan – tähden ”elämän surkein kunto” kirvoitti valtavan viestitulvan

Instagramissa hehkutetaan Will Smithin ”iskävartaloa”. Maailmantähti myönsi tuoreen kuvansa yhteydessä, ettei hän ole koskaan ollut yhtä huonossa kunnossa.

Koronapandemia on saanut monen kunnon romahtamaan. Yksi heistä on megatähti Will Smith.­

Näyttelijä ja laulaja Will Smith julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään rehellisen päivityksen muuttuneesta vartalostaan. Smith, 52, julkaisi tilillään kuvan, jossa avonainen huppari paljastaa hänen ylävartalonsa. Jalassaan hänellä on ainoastaan alushousut.

Smith kertoo kuvatekstissä, ettei hän ole eläessään ollut yhtä huonossa kunnossa kuin on nyt.

– Aion olla nyt rehellinen teille kaikille – olen elämäni surkeimmassa kunnossa, Smith toteaa.

Maailmantähden avoin päivitys keräsi välittömästi kymmeniä tuhansia kommentteja ja miljoonia tykkäyksiä. Tuhannet ihmiset hehkuttavat sitä, miten samaistuttava ja rehellinen Smithin tunnustus on. Moni kertoo kommenteissa ihailevansa tähden itsevarmuutta ja toisaalta myös sitä, miten tämän kuva todistaa myös julkkisten olevan aivan tavallisia ihmisiä.

– Kiitos!!! Emmekö me kaikki ole pandemian takia? eräs kommentoija kirjoittaa.

– Tämä on sosiaalisen median historian mahtavin päivitys, toinen hehkuttaa.

– Tuo on hauskin ja aidoin asia, minkä olen koskaan nähnyt, kolmas ylistää.

Moni myös lohduttaa Smithiä ja toteaa, ettei tämän tarvitse välittää siitä, missä kunnossa vartalo on.

– Olet Will Smith, voit olla missä tahansa kunnossa.

– Mitä väliä? Sinulla on hauskaa ja nautit elämästäsi.

Osa kommentoijista toteaa, että vaikka Smith on elämänsä huonoimmassa kunnossa, on tämä silti huomattavasti paremmassa kunnossa kuin suuri osa viisikymppisistä amerikkalaisista tai perheenisistä. Smithillä on kolme lasta ja hän on naimisissa Jada Pinkett Smithin kanssa.

Will Smith tunnetaan pitkän linjan näyttelijänä ja räppärinä, joka on esiintynyt lukuisissa Hollywood-elokuvissa ja julkaissut useita albumeja. Smith on tähdittänyt muun muassa Pahat pojat-, Men in Black-, I Robot, Onnen potkuja- ja Aladdin-elokuvia. Hänet muistetaan myös Bel-Airin prinssi -hittisarjasta.