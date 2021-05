Eva-Riitta Siitonen rikkoi hiljaisuuden ensimmäistä kertaa puolisonsa Fredin kuoleman jälkeen

Eva-Riitta Siitonen kirjoittaa koskettavasti edesmenneestä puolisostaan.

Rakastettu laulaja Matti ”Fredi” Siitonen kuoli perjantaina 23.4. Helsingissä 78-vuotiaana.

Nyt Fredin leskeksi jäänyt vaimo Eva-Riitta Siitonen puhuu ensimmäistä kertaa miehestään tämän kuoleman jälkeen. Hän kirjoitti koskettavan päivityksen Facebook-tilillään.

– Olen lukenut postauksianne ja ajatuksianne Fredin musiikista, lauluista ja hänen urastaan. Tiedän, että hän olisi hämmästynyt, hämääntynytkin, mutta syvästi kiitollinen siitä, että musiikkia ja häntä yhtenä sen tekijänä ja esittäjänä on niin merkittävästi huomioitu, Eva-Riitta Siitonen kirjoittaa.

Eva-Riitta Siitosen mukaan nuoret olivat kiitelleet Frediä keikoilla turvallisesta pysyvyydestä ja siitä, kun hän yhä lauloi ikivihreitä kappaleitaan.

Hän kiittää ihmisiä kauniista viesteistä ja muistelee miestään lämpimästi. Siitosen mukaan perheen kesken Frediä kutsuttiin nimellä Iso.

– Nimen antoi vanhin lapsenlapsemme. Iso antoi perheelle musiikin, laulut, leikit ja hassuttelun, mutta oli myös meille turvallinen kallio, jota vasten lapset ja lastenlapset ovat kasvaneet. Julkisuudesta ei erityisemmin puhuttu ja tyttäremmekin luuli pitkään, että kaikkien vanhemmat laulavat työssä. Lapset ja lastenlapset luulivat myös pieninä, että Iso on rikas, koska hän oli aina valmis auttamaan ja antamaan ja tapasi sanoa: "Minä voin antaa, minä olen rikas". Se tarkoitti, että oli muutama lantti taskussa, Siitonen kertoo.

– Hänen studiohuoneensa seinällä on timantti- ja kultalevyjä, mutta meille hänellä oli kultainen sydän.

Eva-Riitta ja Fredi Siitonen toukokuussa 2019.­

Päivityksen oheen Siitonen on jakanut Fredin kappaleen Elämä on matka. Kirjoitus on kerännyt lukuisia osanottoja.

Eva-Riitta ja Matti Siitonen tapasivat toisensa Kulosaaren Casinolla, jossa Fredi oli keikalla ja Eva-Riitta kesätöissä jo vuonna oli 1967. Siitoset avioituivat 1969.

Avioliiton alkuaikoina Matti adoptoi Eva-Riitan lyhyestä nuoruudenliitosta syntyneen pojan Petrin. Parin yhteinen tytär Hanna-Riikka Siitonen menehtyi kesällä 2018 sairastettuaan syöpää.

Pari vuonna 1996.­

Fredi eli Matti Siitonen kuoli yllättäen sairaalassa perjantaina 23. huhtikuuta, vaikka hänen piti päästä kotiin. Kunto romahti talvella kotipihalla tapahtuneessa tapaturmassa, laulajan ystävä Ilkka Lähteenmäki kertoi Ilta-Sanomille.

Hän oli rakastettu viihdetaiteilija ja muusikko, jonka hittikappaleiden määrä on suuri. Kultalevyn ylittäneitä studioalbumeja on myyty yli 177 000 kappaletta.