Sosiaalinen media hullaantui videoista, joissa Heikki Ranta, 22, imitoi ikonisia suomalaisartisteja – kaikki sai alkunsa päähänpistosta pianon ääressä

Heikki Ranta on täysin itseoppinut muusikko, mutta hänellä on uskomaton taito toisintaa legendaaristen suomalaisartistien hittikappaleiden reseptit.

Heikki Rannan videoita on katsottu YouTubessa jo lähes miljoona kertaa. Aluksi videoiden julkaiseminen jännitti, sillä hän pelkäsi, miten ihmiset niihin reagoivat.­

Elokuva- ja tv-alan opiskelija Heikki Ranta, 22, aloitti vuosi sitten YouTubessa sarjan, jonka videoita on tähän mennessä katsottu yhteensä yli 800 000 kertaa.

Videoillaan Ranta poimii tunnettujen suomalaisten artistien kappaleista toistuvia ja tunnistettavia elementtejä, joiden pohjalta hän säveltää ja sanoittaa oman kappaleen, joka noudattelee täsmällisesti kulloinkin käsittelyssä olevan artistin tyyliä.

Läpimurtonsa Ranta teki videollaan, jossa hän kirjoitti ja esitti kappaleen Juice Leskisen tyyliin. Sitä on katsottu lähes 350 000 kertaa, ja se on hänen katsotuin videonsa. Tätä ennen hän oli ehtinyt julkaista yhden videon, jossa ruoti J. Karjalaisen kappaleiden rakennetta ja sielunmaisemaa.

Idea ensimmäisestä videosta syntyi, kun hän sävelsi musiikkia omalle bändilleen. Pianon ääressä tapailtu sävelmä kuulosti Rannan mukaan siltä kuin se olisi tullut suoraan J. Karjalaisen kynästä.

– Keksin siihen äkkiä lonkalta sanat, äänitin ja lähetin kavereille. Ne sanoivat, että tämähän on hyvä ja tämä pitäisi tuottaa loppuun asti ja julkaista jossain, Ranta kertoo.

Aluksi toiminta oli Rannalle vain omaa hupia ja hyvää musiikillista harjoitusta, ja kiireiden vuoksi videoiden välille ehti syntyä lähes vuoden mittainen taukokin. Huhtikuussa 2021 Ranta julkaisi neljännen, Leevi and the Leavings -aiheisen, videonsa. Hän lupaa tahdin kiihtyvän taas kiireiden rauhoituttua, mutta projekti on elänyt tauon aikanakin Rannan mielessä.

– Se on vaikuttanut musiikin kuunteluun. Esimerkiksi Popedaa tai Irwiniä kuunnellessa alkaa tahtomattaankin etsimään sellaisia yhtäläisyyksiä, joita voisi käyttää videoissa. Kyllä se aina mielessä kytee, vaikka ei olisi aktiivinen projekti käynnissä.

Soittoharrastus alkoi lapsuudessa isän kitaralla, vaarin vanhalla haitarilla ja kesämökin sähköuruilla, joista innostuttuaan Ranta sai joululahjaksi kosketinsoittimen. Kiinnostus suomirockiin ja -iskelmään kumpuaa niin ikään kotoa ja lapsuuden automatkoilta.

Ranta kertoo itsekin arvostavansa ja ihailevansa suuresti muun muassa Juice Leskisen ja Gösta Sundqvistin tuotantoa.­

Muusikkona Ranta on täysin itseoppinut. Hän ei ole ottanut soittotunteja eikä opiskellut musiikin teoriaa sen enempää kuin mitä peruskoulussa on käyty läpi. Alan sanastoa hän kertoo tuntevansa jonkin verran, mutta esimerkiksi nuotteja hän ei osaa lukea.

– Välillä, kun jotkut oikeat muusikot kommentoi videoihin, että tässä on joku tietty seiskasointu, joka Juicella oli aina, niin en aina ihan ymmärrä mistä ne puhuu.

Ensimmäisissä videoissa poiminnat kappaleista syntyivät vaistonvaraisesti, ja biisi oli kirjoitettuna jo ennen sen analysointia. Sittemmin hän on kuunnellut tulevien videoiden kappaleita etukäteen tarkemmin ja tehnyt niistä muistiinpanoja.

– Aloin kuuntelemaan, että J. Karjalaisellahan on paljon rikkakasveja biiseissä niin kuin minullakin siinä ja muuta. Kyllä ne yhtäläisyydet huomioi aika alitajuisesti, mutta nyt on alkanut sellaisella analyyttisella haavilla kuuntelemaan sitä musaa myös.

Ensimmäiset videot syntyivät alitajuisesti, mutta sittemmin Heikki Ranta on ryhtynyt kuuntelemaan musiikkia analyyttisemmalla otteella muistiinpanoja tehden.­

Sen lisäksi, että Ranta jäljittelee ikonisten biisinikkareiden musiikkia, hän laatii jokaiselle kappaleelleen myös oman musiikkivideon. Videoillaan hän pukeutuu artisteiksi, ja matkii lauluäänen lisäksi myös heidän ulkoista olemustaan ja maneereja. Esimerkiksi sitä, miten Martti Syrjä pitelee mikrofoniaan tai kuinka Gösta Sundqvist seisoo hieman kumarassa laulaessaan.

– Itsellä on video- ja teatteritaustaa, niin sitä halusi mennä all-in, kun löytyi vanhoja aurinkolaseja, hattuja, takkeja, partoja muutenkin kotoa.

Videoiden julkaiseminen jännitti Rantaa etukäteen kovasti, koska hän tiedosti tiettyjen muusikoiden olevan suomalaisille lähes pyhiä. Erityisen paljon jännitti Juice Leskistä käsitellyt video. Ranta kuvaa Juicea ”kansallisaarteeksi ja ”puolijumalaksi”.

– Kun tällainen kaksikymppinen tulee YouTubeen virnistäen sanomaan, että pystyy tekemään jotain samansuuntaista, niin kyllähän siinä oli pelko, että joku pahoittaa mielensä. Yllättäen palaute oli yltiöpositiivista. Kannatti julkaista!

Katsojat ovat ehdotelleet Rannalle aktiivisesti uusia artisteja, joihin tämä voisi paneutua. Yksi suurimmista suosikeista on ollut Irwin Goodman, ja Ranta lupaa, että Irwiniä tullaan hänen videollaan vielä näkemään.

– Se on kyllä ehdottomasti listan kärjessä, mutta en ihan vielä lähde sanomaan, mikä on juuri seuraava video.