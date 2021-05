Näyttelijäkaunotar leimattiin kodinrikkojaksi, kun hänet kuvattiin kuhertelemassa varatun miehen kanssa – lausui paljonpuhuvan kommentin tilanteesta

Lily James joutui yllättäen skandaalin keskelle, kun hänet kuvattiin hempeissä tunnelmissa naimisissa olevan vastanäyttelijänsä kanssa.

Brittinäyttelijä Lily James joutui viime lokakuussa myrskyn silmään, kun hänen syytettiin rikkoneen näyttelijä Dominic Westin avioliiton.

Valokuvaajat taltioivat Jamesin, 32, ja Westin, 51, kuhertelemassa avoimesti Roomassa, jossa he olivat työmatkalla. Mutkikkaan tilanteesta teki se, että Westillä on pitkäaikainen vaimo, maisemasuunnittelija Catherine FitzGerald, jonka kanssa hän on ollut naimisissa vuodesta 2010 asti.

Westin vaimon kerrottiin tyrmistyneen kuvista.

– Hän on järkyttynyt. Hän luuli, että heillä on hyvä liitto, lähipiiristä kerrottiin brittilehdille.

Dominic West tunnetaan muun muassa suosikkisarja The Affairista, jossa hän esitti vaimoaan pettänyttä Noahia.­

Lily James leimattiin sosiaalisessa mediassa kodinrikkojaksi ja hän joutui valtavan ryöpytyksen kohteeksi.

James kommentoi nyt kohua ensimmäistä kertaa The Guardianin haastattelussa. Lehden jutussa nostetaan esille hänestä ja Westistä napatut pusukuvat, jotka koristivat brittilehtien kansia päivien ajan.

James sanoo kierrellen The Guardianille, että hänellä on pettämiskohusta oma näkemyksensä.

– Minulla on asiasta paljon sanottavaa, mutta ei vielä, James toteaa lehdelle.

Brittilehtien tietojen mukaan Dominic West ja Catherine FitzGerald saivat selvitettyä ongelmansa, vaikka huhujen mukaan FitzGerald olisi ilmoittanut Westille, että liitto on ohi.

Lily James toteaa The Guardianin haastattelussa, että hänellä olisi paljonkin sanottavaa pettämiskohusta, mutta hän ei ole vielä valmis puhumaan asiasta.­

Kun Westin ja Jamesin pusukuvat päätyivät julkisuuteen, West järjesti mediatempauksen, joka herätti kummastusta brittimediassa.

West kutsui useita toimittajia ja kuvaajia kotinsa edustalle omalaatuista kuvaussessiota varten. Aurinkoisesti hymyillyt West halaili ja suukotteli vaimoaan kameroiden edessä. Tempauksen päätteeksi pari ojensi medialle valkoisen paperilapun.

– Avioliittomme on vahva ja olemme todellakin edelleen yhdessä, parin ojentamassa lapussa kommentoitiin.

West ei halunnut ottaa minkäänlaista kantaa siihen, mitä Italiassa oli tapahtunut. Tähden fanit osoittivat syyttävällä sormella Lily Jamesia ja pitivät häntä syypäänä kohuun.

Jamesin ystävät puolestaan totesivat brittilehdille Jamesin olevan hyvin häpeissään siitä, että hänen ja Westin hellät hetket taltioituivat valokuviin. Ystävien mukaan hänellä oli ollut erilainen käsitys Westin avioliiton tilasta, kuin mitä West oli julkisuudessa kertonut.

– Lily oli järkyttynyt kuullessaan, että Dominic on omien sanojensa mukaan onnellisesti naimisissa, lähipiiristä kerrottiin.