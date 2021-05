Äitiyslomansa keskeyttänyt Anni Hautala joutui puntaroimaan BB-juontopestiin suostumista – Ilkka-puolison kanssa tehty suunnitelma ratkaisi päätöksen

Juontajakonkari Anni Hautala palasi äitiyslomalta töihin kameroiden eteen.

Radio- ja tv-juontaja Anni Hautala juontaa sunnuntaina alkanutta Big Brotheria yhdessä Tinni Wikströmin ja Kimmo Vehviläisen kanssa. Hautala jäi äitiyslomalle Radio Suomipopilta syyskuussa ja palasi nyt ensi kertaa töiden pariin.

– En vielä palaa kokonaan töihin, vaan teen nyt tämän lyhyen työprojektin. Pieniä työjuttuja on kokoajan riittänyt, kuten kolumneja ja tietysti sometyö, Hautala kertoi uuden BB-talon esittelytilaisuudessa perjantaina.

Hautalan ja hovimuusikko Ilkan eli Ilkka Ihamäen poikalapsi syntyi marraskuussa. Hautalalla on lisäksi 11-vuotias poika aiemmasta suhteestaan.

Hautala kertoo olevansa innostunut uudesta juontopestistä, mutta päätös oli vaikea.

– Puntaroin sitä todella pitkään ja mietin, miten päivärytmi tulee muodostumaan ja kuinka pitkiksi päivät venyvät. Onneksi aikatauluja on pystyi hyvin säätämään, että en tee pitkää päivää.

Hautala juontaa BB-lähetyksiä neljänä iltana viikossa. Hän kertoo vauvan nukahtavan usein seitsemältä illalla, joten pienokainen ei välttämättä edes huomaa äidin poissaoloa. Kotona on suunniteltu toimiva työnjako vanhempien välillä.

– Jos kaikki menee hyvin, niin hän nukkuu suurimman osan siitä ajasta, kun olen poissa. Ilkka on kotona vauvan kanssa iltaisin, ja apujoukkoja on tädeistä ja mummeista lähtien.

Työorientoituneelle naiselle vapaalle heittäytyminen ja töiden unohtaminen on vaatinut opettelemista. Toisen lapsen kohdalla se on ollut Hautalan mukaan helpompaa.

– Olen ottanut paljon rennommin kuin esikoiseni kanssa. Ajattelin koko kesän ihan olla vaan. Aion jopa laittaa omaan henkilökohtaiseen sähköpostiini ensimmäistä kertaa poissaoloilmoituksen ja ottaa ilmoitukset pois päältä. Tämmöinen radikaali veto voi tehdä ihan hyvää, Hautala hymähtää.

Anni Hautalan äitiysloma jatkuu muutaman viikon päästä.­

Hautala on nyt ensimmäistä kertaa mukana Big Brotherin juontotiimissä. Kokenut juontaja on uuden edessä, kun livelähetyksiä on jopa neljästi viikossa.

– Hyvin herkkäihoisena mietin sitä, että jos ihoni ärtyy meikeistä, niin onkohan lopussa oltava kokonaan ilman meikkiä. Se jännittää eniten, hän naurahtaa.

Hautala tietää, että suorissa lähetyksissä voi sattua ja tapahtua. Hänellä onkin suunnitelma, jos livessä sattuu kömmähdys.

– Jos sanoisin jotain väärin tai vaikka kaatuisin, ei sitä kannata yrittää peitellä, vaan rehellisesti tuo mokansa esiin. Kannattaa vain olla oma itsensä, Hautala summaa.

Big Brother Suomi Nelosella ja Ruudussa joka päivä klo 21. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.