Kommentti: Mitä ihmettä Temptation Island -kohuohjelman kuvauksissa todella tapahtuu? Tuotantoyhtiöiden härski peli alkaa vihdoin paljastua

Tuotantoyhtiöiden toimintaa on voitava tarkastella kriittisesti. Isoilla nuorisoilmiöillä on aito vaikutus nuoriimme, kirjoittaa toimittaja Nita Makkonen.

Temptation Island Suomi -tosi-tv-sarjaan kaksi vuotta sitten osallistunut Tia Rauhamäki kertoo maanantaina julkaistussa Ylen MOT:ssa ikäviä asioita ohjelman kulissien takaa.

Rauhamäki osallistui sarjaan silloisen poikaystävänsä Jannen kanssa, mutta mies päätyi pettämään häntä vain kahdeksan tuntia kuvausten alkamisen jälkeen. Rauhamäki romahti henkisesti ja halusi kuvauksista heti kotiin.

Rauhamäki kuitenkin kertoo nyt Ylellä, että kuvauksista kotiin pääseminen ei ollut aivan läpihuutojuttu. Rauhamäen väittämän mukaan tuotantoyhtiö vähätteli tilannetta pitkään. Samalla hän itse pohti ahdistuneena tulevaisuuttaan, kuten sitä, missä hän voi asua, kun avoliitto päättyy yllättäen.

– En valehtele, kyllä kävi itsemurha mielessä, hän sanoo.

Rauhamäki myös väittää, että tuotantoyhtiö muistutti häntä hankalassa tilanteessa kovasta sopimussakosta.

– Sanoin, että kyllä, kyllä muistan ja ei ole mitään väliä, että jos päätätte, että tästä tulee sakko, kun haluan oman mielenterveyteni takia pois saarelta, niin antaa tulla.

Janne ja Tia erosivat lopulta ohjelman takia. Janne petti Tiaa ja Tia halusi kuvauksista heti kotiin.­

Muistan, kuinka seurasin kaksi vuotta sitten juuri tätä nimenomaista kautta jokseenkin järkyttyneenä. Kaudesta tehtiin runsaasti juttuja Ilta-sanomiin, koska tapahtumat olivat varsin hätkähdyttäviä.

Heti kauden alussa kuultiin, miten 32-vuotiaan varatun Iiron historiaan mahtuu maksullisia naisia ja neljän kimppaa, sekä siitä, miten Janne petti tyttöystäväänsä vain 8 tuntia kuvausten alkamisen jälkeen.

Todellinen pohjanoteeraus tapahtui, kun vasta 21-vuotias Juho valitti erektio-ongelmiaan humalassa. Sen jälkeen yksi sinkkunaisista kertoi ”laittaneensa pojalla seisomaan”. Juhon 20-vuotias tyttöystävä saa todistaa touhua jälkikäteen.

Edeltäneellä kaudella puolestaan 24-vuotias Vilma joutui katsomaan videolta, kun hänen poikaystävänsä Elias harrasti seksiä sinkkunaisen kanssa. Katsojat ja Vilma saivat nauttia ääniefekteistä, jotka eivät ikävä kyllä olleet fiktiota. Se oli kotisohvalla myötäeläneelle katsojallekin kiistatta rankkaa katsottavaa. Vilma romahti videon nähtyään täysin.

Mieleeni heräsi tuolloin, että kestäisivätkö tällaiset kuvaukset todella päivänvaloa. Mitä osallistujille oikein sanotaan, että he päätyvät käyttäytymään kameroiden edessä näin? Missä on tuotantoyhtiön vastuu juuri ja juuri teini-iän ohittaneiden osallistujien käytöksestä viinapäissään?

Mira Ahola kertoi Ylellä ajatuksiaan Temptation Island -ohjelman kuvaamisesta.­

Ohjelmaan vuonna 2020 osallistunut Mira Ahola sanoo Ylellä, että heille vakuutettiin, että kamerat eivät kuvaa kaikkea, mutta tämä osoittautui vasta jälkikäteen vääräksi tiedoksi. Tuotantoyhtiön sanomisten takia hän oli kuvitellut, että esimerkiksi harrastettu seksi ei päätyisi videolle.

Tia Rauhamäen kanssa samalle kaudelle osallistunut Juho Kankkunen sanoi puolestaan Aamulehden haastattelussa vuonna 2019, että ”ohjelman tekeminen ei ole kaunista katsottavaa”. Juhon mukaan kamerat kuvasivat koko ajan ja haastatteluja piti antaa jatkuvalla syötöllä. Ennen kuvauksia osallistujille annettiin Juhon mukaan vain käteen lentolippu ja neuvottiin reitti lentokentälle.

Ylen jutuissa kerrotaan, että osallistujien mielenterveyshistoriaa ei kysytty ennen ohjelmaan osallistumista.

Temptation Island -ohjelman viidennen kauden promokuva.­

Tuotantoyhtiö on yrittänyt tehdä touhusta avoimempaa. Viime kesänä IS:n toimittaja ja kuvaaja vierailivat Kainuussa seuraamassa kuvauksia muutaman päivän ajan.

Silloin jutussa nimettömänä pysytellyt, kuvauksiin palkattu psykologi sanoi ”yllättyneensä positiivisesti siitä, miten osallistujia kohdellaan”.

– Mutta mietin silti, olisiko meillä täällä yhtään paria, jos psykologi olisi mukana jo castingvaiheessa, hän myönsi.

Kuvauksissa on tarjolla runsaasti viinaa päivästä toiseen.­

Monesti tosi-tv-juttujen yhteydessä kuulee lauseen ”joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön”. Tuo virke on täysin absurdi. Se viittaa siihen, että osallistujat muka tietäisivät etukäteen, mihin ovat ryhtymässä. He nimenomaan eivät voi tietää mihin ovat ryhtymässä, koska tuotantoyhtiöt ovat pakottaneet uhkasakkojen avulla aiemmin sarjaan osallistuneet vaikenemaan kokemuksestaan. On vain televisiossa nähty kertomus, jota on moneen kertaan editoitu ja leikattu.

Tämä on mielestäni tuotantoyhtiöiltä todella härskiä peliä.

Temptation Island ja myös Big Brother ovat tämän aikakauden isoja nuorisoilmiöitä. ”Temppareita” on kuvattu jo hurjat yhdeksän kautta. Big Brother alkoi Suomessa jo vuonna 2005. Tuotantoyhtiöiden toimintaa on voitava tarkastella kriittisesti. Isoilla nuorisoilmiöillä on aito vaikutus nuoriimme. On hyvä, että totuus alkaa vihdoin pikku hiljaa paljastua.

Mietin myös, että jos tuotantoyhtiö kerran oli valmis päästämään toimittajan ja kuvaajan paikan päälle kuvauksiin, niin miksi osallistujien on edelleen allekirjoitettava sopimus vaitiolosta? Todellinen osoitus avoimuudesta olisi, jos osallistujat saisivat itse kertoa kokemuksestaan omin sanoin ilman pelkoa uhkasakoista.

IS ja Temptation Islandia esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.