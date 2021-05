Billie Eilish poseeraa Voguen kansikuvassa täysin muuttuneena – pukeutui aiemmin vain peittäviin vaatteisiin

19-vuotias poptähti tähdittää muotilehden uusinta numeroa täysin muuttuneena.

Laulajatähti Billie Eilish poseeraa Britannian Voguen toukokuun kannessa. Muotilehden kansikuva on saanut runsaasti huomiota, sillä laulaja esiintyy artikkelissa täysin muuttuneena.

19-vuotias laulaja on totuttu näkemään isoissa huppareissa ja väljissä vaatteissa, sekä hänen mustavihreät hiuksensa ovat olleet vuosia hänen tavaramerkkinsä. Voguen kuvissa vaaleahiuksinen Eilish on pukeutunut pitsisiin alusasuihin sekä korsettiin ja lateksihameeseen.

Voguen mukaan Eilish halusi jäljitellä uudessa lookissaan klassista pin-up-tyyliä.

Ihmiset ovat hurmaantuneet laulajan tuoreista kuvista, ja sosiaalisessa mediassa kehutaan vuolaasti Eilishin erilaista lookia.

– Kirjaimellisesti tukehduin veteeni nähdessäni nämä kuvat!

– Voisin pyörtyä näiden kuvien takia.

– Yllätyin hänen stailauksestaan. Hän on kerrassaan tyrmäävä.

– Tämä todellakin toi täysin uuden puolen Billiestä esiin.

Kuvista paljastuu myös Eilishin uusi tatuointi hänen lantiollaan.

Haastattelussa Billie Eilish avautuu muun muassa ulkonäköpaineista. Hän myöntää tunteneensa epävarmuutta vartalostaan ja että se aiheutti hänelle masennuksen nuorempana. Hän sanoo turvautuneensa isoihin ja peittäviin vaatteisiin epävarmuutensa takia.

Eilish tunnustaa miettineensä, kuinka paljastavasti on sopivaa pukeutua. Itsevarmuus kasvoi vuosien kuluessa, ja nykyään hän kantaa itsensä ylpeydellä.

– Voin tehdä juuri sitä mitä haluan. Kyse on siitä, mikä saa tuntemaan oloni hyväksi, Eilish sanoo Voguen haastattelussa.

– Sen, että esittelee kehoaan, ei pitäisi vähentää ihmisen kunnioittamista – oli paljasta pintaa tai ei.

Laulaja on nähty lähes poikkeuksetta löysissä vaatteissa.­

Teini-ikäisenä jättisuosioon singahtaneella Eilishilla on lukuisia hittejä, hän on voittanut viisi Grammy-palkintoa, ollut ehdolla lähes kaikkiin musiikkialan pysteihin, mihin on mahdollista ja hänellä on miljoonia faneja ympäri maailmaa.

Eilish nousi tähdeksi hänen SoundCloud-palvelussa julkaisemien kappaleidensa avulla. Vain 14-vuotiaan laulajan ja hänen veljensä tekemästä Ocean Eyes -kappaleesta tuli viraalihitti. Kappaleen video julkaistiin Youtubessa 2016, ja se levisi myös siellä valtavalla vauhdilla.