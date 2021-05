Nämä 14 julkkista astuivat Big Brother -taloon: ex-mäkikotka, malli, laulaja, tubettaja...

Big Brother -talo sai sunnuntai-iltana 14 uutta julkkisasukasta.

Big Brother Suomi -talo on saanut uudet julkkisasukkaat. Sunnuntain suorassa lähetyksessä taloon muutti 14 ennestään julkisuudesta tunnettua asukasta. Uusi julkkiskausi on varsin poikkeuksellinen, sillä ohjelman rakenne, kesto ja jopa sisältö on laitettu uusiksi.

Julkkiskilpailijat muuttivat todelliseen BB-universumiin, johon kuuluivat talon lisäksi asukkaiden ulkotilat, tuotannon työtilat sekä livelähetysten ohjaamot, iso studio ja sen osana toimiva tehtävästudio. Kokonaisuudessaan neliöitä on peräti 2 000 ja talossa noin 400.

Aivan ensimmäinen asukaspaljastus nähtiin jo tuntia ennen suoran lähetyksen alkua, kun ensimmäisenä taloon tepastellut mediapersoona Sara Forsberg otti paikkansa BB-talossa vain Ruudun 24/7 -katsojien katsellessa. Tunnin ennen muita taloon saapunut Sara sai mm. erityistehtävänään esitellä talon suoran lähetyksen katsojille.

Tällä kertaa BB-kausi kestää 19 päivää, jonka aikana häätöjä nähdään neljästi viikossa. Myös nimeämisiä ja muita tehtäviä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Kausi huipentuu finaaliin torstaina 20.5., jolloin koko kisan voittaja kuittaa itselleen muhkean 30 000 euron rahapalkinnon.

Ensimmäinen äänestys alkoi heti sunnuntaina asukkaiden asetuttua taloksi. Ensimmäinen julkkisasukas hyvästelee talon jo tiistaina. Uudella kaudella myös tehtäväaluetta ja livestudiota käytetään hyödyksi uudella tavalla. Häätölähetyksiin saadaan lisää jännitystä, kun kolme vähiten ääniä saanutta kilpailijaa poistetaan lähetyksen loppupuolella talosta tehtävästudioon, jossa äänestyksen lopputulos paljastetaan.

Vähiten ääniä saanut häädetään välittömästi. Kaksi äänestyksessä pelastunutta pääsevät vielä lähetyksen lopuksi kilpailemaan haastetehtävässä, jonka palkintona on muun muassa koskemattomuutta tai muita taloelämää helpottavia palkintoja tai vaihtoehtoisesti vaikeutuksia haastekisan hävinneen eloon talossa.

Tällä kaudella BB:n suoria lähetyksiä juontavat Anni Hautala, Kimmo Vehviläinen ja Tinni Wikström. Anni Hautalan luotsaamia häätölähetyksiä nähdään neljästi viikossa: tiistaisin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Annin rinnalla häätölähetysten toisena juontajana nähdään Tinni Wikström. Lisäksi erikoisasiantuntijan roolissa tapahtumia analysoi Kim Sainio.

Kimmo Vehviläinen puolestaan juontaa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin nähtäviä suoria päivittäislähetyksiä, joissa nähdään kooste edellisen päivän tapahtumista sekä analysoidaan käänteitä vaihtuvien vieraiden ja pudonneiden asukkaiden kanssa.

He kilpailevat uudella Big Brother -kaudella:

Sara Forsberg, 27

Laulaja/lauluntekijä, HitMixin iltapäiväjuontaja

Sara Forsberg nousi julkisuuteen vuonna 2014 julkaistuaan YouTubessa videon, jossa hän jäljittelee eri kieliä. Sittemmin Sara on tehnyt musiikkia artistinimellä SAARA ja kirjoittanut myös kappaleita muille artisteille. Nykyään hänellä on jopa 1,2 miljoonaa seuraajaa YouTubessa ja hän juontaa iltapäivälähetyksiä HitMixillä. Forsberg on kotoisin Pietarsaaresta ja on asunut varhaislapsuudessaan usean vuoden USA:ssa ja Englannissa.

Sara elää pilke silmäkulmassa, ja muutto BB-taloon istuu hänen ajatusmaailmaansa hyvin. Hän pyrkii tekemään mahdollisimman paljon erilaisia asioita elämänsä aikana, vaikka asiat eivät olisikaan täysin linjassa toistensa kanssa. Sara lähtee siis BB-taloon avoimin mielin, eikä eristäytyminen pelota. Kylmäpäisenä ihmisenä Sara uskoo pärjäävänsä BB-talossa muutenkin hyvin, sillä hän tulee mielestään kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen. Pahin pelko ovat pienet ja suljetut tilat, joissa ei mahdu liikkumaan. Sara viettää paljon aikaa puhelintaan näpräten, joten runsaasta ruutuajasta vieroittuminen on hänelle varmasti vaikeata.

Rosa Meriläinen, 45

Kirjailija ja yhteiskunta-aktiivi

Tampereelta kotoisin oleva Rosa Meriläinen on ehtinyt elämässään paljon. Hän on muun muassa näytellyt, kirjoittanut kirjoja ja kolumneja sekä toiminut poliitikkona ja yhteiskunta-aktiivina. Räväkkänä ja suorasanaisena tunnettu Meriläinen aiheutti pahennusta kansanedustajana esimerkiksi pitämällä päällään ”liian lyhyttä” hametta, roiskeläppää. Meriläisellä on toimittaja-käsikirjoittaja Simo Frangénin kanssa vuonna 2006 syntynyt Frans-poika. Nykyisin Meriläinen työskentelee pääsihteerinä Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:ssä ja elää uusperhe-elämää Helsingissä aviomiehensä, toimittaja-tietokirjailija Tuomas Murajan kanssa.

Rosaa kiehtoo se, että Big Brother on ”aika nolo formaatti”. Hän haluaakin elämässään hyppiä jokaisen häpeän kynnyksen yli. Tosikoksi Rosaa ei voi hyvällä tahdollakaan sanoa; hän haluaa kokeilla, miltä elämä BB-talossa tuntuu. Rosan mielestä on vaan vaihteeksi mukavaa, että joku muu päättää päivän aikataulun. Meriläinen uskoo BB-reissun tuntuvan lomalta arjesta. Eniten Rosaa jännittää, löytyykö hänestä oikeasti leikkimieltä tosipaikan tullen. Mottona Rosalla on: voitto kotiin, vaikka verta pierren!

Toni Nieminen, 45

Kiinteistönvälittäjä, ex-mäkikotka

Toni Nieminen on Lahdesta kotoisin oleva entinen mäkihyppääjä. Hänen suurimpiin urheilusaavutuksiinsa kuuluvat kaksi olympiakultaa sekä Keski-Euroopan mäkiviikon ja maailmancupin kokonaiskilpailujen voitot. Nieminen on myös valmentanut muita mäkihyppääjiä ja aktiiviuransa jälkeen toiminut ravihevosten parissa. Nykyisin Nieminen on laillistettu kiinteistönvälittäjä.

Tonin mielestä leikkimielistä kilpailua ei ole olemassa. BB-taloon hän ei kuitenkaan lähde kilpaurheiluhengessä, sillä Big Brother on hänelle enemmän ihmiskoe. Nieminen aikoo olla talossa oma itsensä ja katsoa tilanne kerrallaan, kuinka niistä selvitään. Aktiiviseen arkeen tottuneelle miehelle suurin haaste on pysytellä monta päivää neljän seinän sisällä. Toni valittiin vuoden 2010 positiivisimmaksi suomalaiseksi. Hän uskookin pärjäävänsä ihmisten ja uusien kohtaamisten kanssa hienosti. Tonin motto on lainattu puolisolta: ”Tehdään se, mitä pystytään, ja jos se ei riitä, keksitään jotain.”

Kelly Kalonji, 33

Malli, sosiaalisen median vaikuttaja

Kelly Kalonji on työskennellyt mallina, ja vuonna 2013 hänet kruunattiin Miss Helsingiksi. Viime aikoina Kalonji on ollut mukana perustamassa Suomeen uutta afrikkalaistaustaisten naisten missikisaa, The Face of African Queen Finlandia. Hän itse muutti Kongosta Suomeen 8-vuotiaana. Kelly on myös osallistunut Ylen Sinkut paljaana -ohjelmaan, jossa julkkisnaiset uskaltautuvat treffeille ilman meikkiä.

Pääsy BB-taloon on ollut Kellylle pitkäaikainen haave. Se, että Big Brother päättää ja määräilee, mitä milloinkin tapahtuu, saattaa kuitenkin olla Kellylle vaikeaa. Jos hän ei saa kuulla musiikkia talossa joka päivä, hän aikoo ruveta laulamaan itse. Kolme viikkoa ilman ystäviä, äitiä ja siskoja tuntuu myös haastavalta ajatukselta. Kellyn mielestä häntä pidetään diivana, mutta hän pystyy kyllä tarvittaessa vaikka ryömimään mudassa. Taloon Kelly haluaa tuoda positiivista energiaa ja hyvää show-meininkiä. Mottona hänellä on, ettei kirjaa saa tuomita sen kansien perusteella. Ihmisiin pitäisi suhtautua ennakkoluulottomasti.

Roni Bäck, 27

Tubettaja

Roni Bäck on julkisuutta pelkäämätön YouTube-konkari, joka ei arastele panna itseään peliin. Hänen Tube-kanavallaan on yli puoli miljoonaa seuraajaa. Roni aloitti kanavansa kuvaamalla omaa pelaamistaan, mutta sisältö on sittemmin monipuolistunut. Roni tunnetaan myös monista televisio-ohjelmista, kuten Fort Boyard Suomesta ja Suurmestarista. Hän on juontanut Hauskat kotivideot by Roni Back -ohjelmaa.

Ronin pandemiavuosi on kulunut lähinnä kotona ja toimistolla, joten BB-talon ”tyrmä” ei tunnu hänestä kummoiseltakaan irtiotolta. Sosiaalista mediaa saattaa tulla pieni ikävä, sillä Bäck on viimeksi pitänyt lomaa somesta vuonna 2016, jolloin hän lomaili viikon verran Italiassa perheensä kanssa. Hän kuitenkin kokee pakollisen sometauon suovan kaivatun mahdollisuuden olla täysin pois töistä. Roni on Tube-kanavansa kautta elänyt erittäin julkista elämää. Häntä ei siis haittaa, että ihmiset voivat seurata hänen jokaista liikettään Ruudun 24/7:sta. Bäckin pahin pelko on, ettei hän enää jonakin päivänä ole katsojien mielestä kiinnostava.

Nina Mikkonen, 56

Yrittäjä, luennoitsija

Nina Mikkonen on helsinkiläinen yrittäjä sekä entinen Myrskylän kunnan kunnanvaltuutettu ja Myrskylän seurakunnan kirkkovaltuutettu. Nina Mikkonen oli naimisissa mediapersoona Timo T. A. Mikkosen kanssa vuodesta 2001 vuoteen 2017, jolloin Timo T. A. menehtyi. Heillä on kaksi poikaa, Mikael ja Matias. Koulutukseltaan Mikkonen on kampaajamestari. Vuonna 2009 Nelosella alkoi Mikkosten maailma -niminen reality-ohjelma, jossa seurattiin perheen elämää. Mikkonen voitti Suurin pudottaja VIP -kisan vuonna 2019.

Mikkoselle yksi isoimmista syistä lähteä mukaan BB-taloon on yksinkertaisesti raha. 30 000 euron pääpotti on iso houkutin yksinhuoltajalle. Nina kokee, että pelkoa kohti pitää kulkea, ja se onkin lisäsyy heittäytyä leikkiin mukaan. Vahvuuksinaan Nina pitää sosiaalisuuttaan, avoimuuttaan muiden näkökulmille sekä ennakkoluulotonta heittäytymistään. ”Historia sen aikanaan punnitsee, miten muijan käy”, Nina tuumailee. Mottona Mikkosella on: periksi ei anneta, huominen voi tuoda jotain ihanaa tullessaan ja se kannattaa katsoa.

Petra Olli, 26

Valmentaja, yrittäjä

Petra Olli on entinen huipputason painija, jolla on useita mestaruuksia ja mitaleita, niin MM- kuin EM-kisoistakin. Hän lopetti ammattilaisuransa vuonna 2020. Olli on ainoa sarjassaan ensimmäiselle sijalle yltänyt suomalaispainija Kansainvälisen painiliiton rankinglistalla. Hän on harrastanut urheilua koko ikänsä ja voittanut muun muassa ikäluokkansa Suomen mestaruuden keihäänheitossa 15-vuotiaana. Petra Olli seurustelee virolaisen Indrek Vassusin kanssa.

Petra ei osaa sanoa, miksi hän halusi lähteä BB-taloon. Talon arki on hyvin kaukana hänen omasta mukavuusalueestaan. Yksi syy osallistumiseen saattaa olla paluu suljettuun leirielämään, Petra uskoo. Ainoa ero on, että BB-talossa on yksi ylivertainen näkymätön auktoriteetti. Petra sanoo leikkisästi, ettei eristäytyminen ulkomaailmasta juurikaan eroa normaalielämästä Pohjanmaalla. Petra on periksiantamaton ja pystyy sanojensa mukaan olemaan syömättä ja juomatta monta päivää ilman, että pinna kiristyy. Eniten Petra pelkää, että BB-talosta löytyy paha kuorsaaja, jolle hän ei uskalla asiasta sanoa.

Aleksi Valavuori, 42

Urheilun ja tv-viihteen monitoimimies

Aleksi Valavuori aloitti tv-uransa 22-vuotiaana ollessaan mukana Ylen Videotreffit-ohjelmassa. Sittemmin liikemies on nähty monissa eri formaateissa, usein myös juontajan roolissa. Vuonna 2008 hänet valittiin Venla-gaalan yleisöäänestyksessä parhaaksi tv-esiintyjäksi.

Valavuorella oli urheilullinen nuoruus, ja hänen suurimmat saavutuksensa ovat koripallon SM-kulta C- ja A-junioreissa sekä SM-pronssi karatessa. Kaupallisen koulutuksen saanut Valavuori on toiminut myös urheilujoukkueiden managerina. Aleksi on tuonut Suomeen isoja NBA-koripallotähtiä, kuten Scottie Pippenin ja Dennis Rodmanin. Hän on myös pyrkinyt eduskuntaan vuonna 2007 Kokoomuksen ehdokkaana ajaen urheilun ja liikunnan asiaa. Mies tunnetaan suorapuheisuudestaan, joka on pitänyt hänet otsikoissa eja johtanut jopa työpaikan menettämiseen sekä Koripalloliiton asettamaan väliaikaiseen toimintakieltoon.

Sanna Ukkola, 46

Toimittaja ja juontaja

Sanna Ukkola on tehnyt pitkän uran toimittajana ja juontajana muun muassa Yleisradiossa. Lisäksi hän on toiminut kolumnistina ja kirjailijana. Journalismia hän on opiskellut Leedsin yliopistossa Englannissa. Urallaan Ukkola on saanut palkintoja journalistisista saavutuksistaan. Vuonna 2021 hän on tehnyt ja tuottanut AlfaTv:lle Sanna Ukkola -live -ohjelmaa. Ukkola on naimisissa Perussuomalainen- ja Suomen Uutiset -lehtien päätoimittajan Matias Turkkilan kanssa.

Ukkola pohti pitkään uskaltaako lähteä mukaan BB-taloon. Koska korona-aikana ei voi matkustaa, Sanna uskoo Big Brotherin tarjoavan hänelle loman kaltaisen kokemuksen, jossa hän pääsee pois omasta arjestaan. Eniten Sannaa pelottaa Big Brotherin auktoriteetti ja sen alla toimiminen. Sanna ei koe olevansa valittaja eikä usko arvostelevansa kanssa-asukkaitaan, ainakaan ilman syytä. Britanniassa asuessaan Sanna seurasi tiiviisti paikallista Big Brotheria. Hän kertoo sen olleen erittäin suosittu ohjelma ja tuhonneen joidenkin siihen osallistuneiden uran. Sanna kertoo hymyillen pelkäävänsä, mitä ohjelma tekee hänen omalle uralleen.

Janne Porkka, 55

Juontaja, imitaattori

Janne Porkka on turkulainen imitaattori, stand up -koomikko ja televisiojuontaja. Tunnetuksi hän tuli MTV3-kanavan Onnenpyörä-ohjelman juontajana vuosina 1993–2001. Porkka aloitti mediauransa radiossa vuonna 1988. Hän on esiintynyt mainoksissa ja juontanut tapahtumia, kilpailuja sekä aamu- ja iltapäivämakasiineja.

Janne ei ota itseään turhan vakavasti ja lähti juuri siksi mukaan Big Brotheriin. Antti Tuiskua lainaten: ”Mun on pakko twerkkaa, jotta saisin fyrkkaa!”

Porkan mielestä itseironia on ihmisen paras voimavara. Eloa autoritäärisen Big Brotherin alaisuudessa hän vertaa armeijaan ja ajatteleekin BB-seikkailun vastaavan kunnon kertausharjoituksia. Humoristin pahin pelko on, että hän herää talossa omaan kuorsaukseensa. Big Brother -formaattia mies pitää käsittämättömän nerokkaana. Jannesta kun on mielenkiintoista katsoa, miten toisilleen tuntemattomat ihmiset tulevat toimeen eristettyinä muusta maailmasta.

Pinja Sanaksenaho, 18

Yrittäjä, sosiaalisen median vaikuttaja

Pinja Sanaksenaho on nuoresta iästään huolimatta YouTube-veteraani. Hän aloitti tubettamisen jo vuonna 2013 ollessaan vasta 11-vuotias. Sanaksenaho valittiin vuoden vloggaajaksi Tubeconissa vuonna 2015. Hän on itse opetellut kuvaamisen sekä editoinnin salat, aluksi tosin äitinsä avustuksella. Seuraajia Pinkku Pinsku -YouTube kanavalla on tähän mennessä kertynyt jo yli 260 000, Instagramissakin seuraajia on jo yli 280 000.

Pinjan mielestä ihminen on kiinnostava sellaisenaan, olemalla vaan. Hän on aina seurannut Big Brotheria ja unelmoinut BB-taloon pääsemisestä. Pinja on monen mielestä sosiaalinen ilopilleri mutta toivoo, etteivät muut asukkaat pidä ominaisuutta ärsyttävänä. Arjessa Pinja kuluttaa paljon aikaa somessa ja miettiikin, mitä somepaasto saa aikaan. Puhelimeton elämä on Pinjalle täysin uusi kokemus. Mottona Pinjalla on, että kaikista ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa kannattaa tulla toimeen.

Markku Pulli, 33

Näyttelijä

Markku Pulli tuli suomalaisille tutuksi Salatut elämät -sarjasta, jossa hän näytteli useamman vuoden ajan. Koulutukseltaan hän on kirvesmies, joten kädentaitoja löytyy. Vauhti ja korkeus ovat Markun mieleen, ja hän on suorittanut yksityislentäjän lentolupakirjan vuonna 2019.

Markku on tottunut kameroihin, mutta Big Brother toki jännittää. Mies uskoo, että aitous ja ripaus huumorintajua riittävät pärjäämiseen BB-talossa. Markku on pitkään haaveillut pääsystä päiväkirjahuoneeseen ja talon saunaan, tosin miehen pahin painajainen on liian kylmä sauna. Vahvuuksikseen Markku luettelee sosiaaliset taidot ja tilannetajun.

Saija ”Sani” Aartela, 49

Muusikko, näyttelijä

Saija ”Sani” Aartela on rakastettu pitkän linjan muusikko, joka tunnetaan mittavan soolouransa lisäksi Aikakone-yhtyeen solistina. Aartela on ollut mukana sanoittamassa ja säveltämässä kappaleita myös muille artisteille, kuten Samuli Edelmannille, Kirkalle ja Tapani Kansalle. Hän on ollut mukana esimerkiksi Vain elämää -sarjassa ja näytellytkin monissa tuotannoissa.

Ihmiset ovat Sanin ”bensaa”, ja hän odottaa kovasti tutustumista kanssa-asukkaisiinsa. BB-taloon muutto on tervetullutta vaihtelua, sillä korona-aika on ollut muusikolle suoraan sanottuna tylsää. Sani kokee olevansa monissa liemissä keitetty, ja vahvuudekseen hän nimeää stressinsietokykynsä. Sani uskoo, että talossa on tänä keväänä kaikkien aikojen paras meininki, ja hän toivoo pysyvänsä talossa mahdollisimman pitkään.

Seppo ”Sedu” Koskinen, 63

Yrittäjä

Ravintolamoguli Seppo ”Sedu” Koskinen on Suomen tunnetuin ravintola- ja yökerhokulttuurin vaikuttaja. Hän on perustanut kymmeniä ravintoloita ja yökerhoja sekä saanut syntymään käsitteen ”sedula”. Ravintolaliiketoiminnan ohella Sedu on järjestänyt musiikkifestivaaleja, toiminut jalkapallojoukkue FC Hakan toimitusjohtajana ja suurimpana osakkeenomistajana sekä perustanut mainostoimiston. Viimeisimpänä aluevaltauksenaan hän on levyttänyt musiikkia artistinimellä Zedu De Luca.

BB-taloon menoa Sedu vertaa armeijaan. Hän uskoo pärjäävänsä mainiosti pienessä tilassa erilaisten ihmisten kanssa. P*skan hajukaan ei tätä miestä haittaa! Sedu lähtee hakemaan Big Brotherin voittoa ja uskoo, että hänen vahvuutensa BB-talossa ovat rauhallisuus, huumorintaju sekä kekseliäisyys. Sedun motto kuuluu: se mikä ei tapa, vahvistaa.

Big Brother Suomi Nelosella ja Ruudussa joka päivä 2.5. alkaen klo 21. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.