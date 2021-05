Legendaarinen Onnenpyörä-juontaja Janne Porkka osallistuu Big Brotheriin! Pelkää talossa eniten yhtä erikoista asiaa

Janne Porkka kertoo osallistuvansa Big Brotheriin, koska hän ei ota itseään liian vakavasti.

Juontaja ja imitaattori Janne Porkka, 55, osallistuu Big Brother Suomi -ohjelman uudelle kaudelle. Porkka on yksi 14:sta julkkiskilpailijasta, jotka astuivat taloon sunnuntai-iltana.

Janne Porkka on turkulainen imitaattori, stand up -koomikko ja televisiojuontaja. Tunnetuksi hän tuli MTV3-kanavan Onnenpyörä-ohjelman juontajana vuosina 1993–2001. Porkka aloitti mediauransa radiossa vuonna 1988. Hän on esiintynyt mainoksissa ja juontanut tapahtumia, kilpailuja sekä aamu- ja iltapäivämakasiineja.

Janne ei ota itseään turhan vakavasti ja lähti juuri siksi mukaan Big Brotheriin. Antti Tuiskua lainaten: ”Mun on pakko twerkkaa, jotta saisin fyrkkaa!”

Porkan mielestä itseironia on ihmisen paras voimavara. Eloa autoritäärisen Big Brotherin alaisuudessa hän vertaa armeijaan ja ajatteleekin BB-seikkailun vastaavan kunnon kertausharjoituksia.

Humoristin pahin pelko on, että hän herää talossa omaan kuorsaukseensa. Big Brother -formaattia mies pitää käsittämättömän nerokkaana. Jannesta kun on mielenkiintoista katsoa, miten toisilleen tuntemattomat ihmiset tulevat toimeen eristettyinä muusta maailmasta.

Big Brother Suomi Nelosella ja Ruudussa kello 21 joka päivä 2.5. alkaen.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.