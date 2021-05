Missikisoista tuttu Kelly Kalonji, 33, astui BB-taloon – haluaa tuoda ohjelmaan ”hyvää show-meininkiä”

Kelly Kalonjille Big Brother on ollut pitkäaikainen haave. Nyt hän kilpailee ohjelman julkkiskaudella.

Malli ja sosiaalisen median vaikuttaja Kelly Kalonji, 33, kilpailee uudella Big Brother Suomi -kaudella. Kalonji astui taloon suorassa lähetyksessä sunnuntai-iltana.

Kelly Kalonji on työskennellyt mallina, ja vuonna 2013 hänet kruunattiin Miss Helsingiksi. Viime aikoina Kalonji on ollut mukana perustamassa Suomeen uutta afrikkalaistaustaisten naisten missikisaa, The Face of African Queen Finlandia. Hän itse muutti Kongosta Suomeen 8-vuotiaana. Kelly on myös osallistunut Ylen Sinkut paljaana -ohjelmaan, jossa julkkisnaiset uskaltautuvat treffeille ilman meikkiä.

Pääsy BB-taloon on ollut Kellylle pitkäaikainen haave. Se, että Big Brother päättää ja määräilee, mitä milloinkin tapahtuu, saattaa kuitenkin olla Kellylle vaikeaa. Jos hän ei saa kuulla musiikkia talossa joka päivä, hän aikoo ruveta laulamaan itse. Kolme viikkoa ilman ystäviä, äitiä ja siskoja tuntuu myös haastavalta ajatukselta.

Kellyn mielestä häntä pidetään diivana, mutta hän pystyy kyllä tarvittaessa vaikka ryömimään mudassa. Taloon Kelly haluaa tuoda positiivista energiaa ja hyvää show-meininkiä. Mottona hänellä on, ettei kirjaa saa tuomita sen kansien perusteella. Ihmisiin pitäisi suhtautua ennakkoluulottomasti.

Big Brother Suomi Nelosella ja Ruudussa kello 21 joka päivä 2.5. alkaen.

