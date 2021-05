Toni Nieminen meni Big Brother -taloon! Yksi asia on ex-mäkikotkalle suurin haaste

Toni Nieminen vakuuttaa olevansa Big Brother -talossa oma itsensä.

Big Brother Suomi -taloon asteli sunnuntain suorassa lähetyksessä kiinteistönvälittäjä ja ex-mäkikotka Toni Nieminen, 45.

Toni Nieminen on Lahdesta kotoisin oleva entinen mäkihyppääjä. Hänen suurimpiin urheilusaavutuksiinsa kuuluvat kaksi olympiakultaa sekä Keski-Euroopan mäkiviikon ja maailmancupin kokonaiskilpailujen voitot. Nieminen on myös valmentanut muita mäkihyppääjiä ja aktiiviuransa jälkeen toiminut ravihevosten parissa. Nykyisin Nieminen on laillistettu kiinteistönvälittäjä.

Tonin mielestä leikkimielistä kilpailua ei ole olemassa. BB-taloon hän ei kuitenkaan lähde kilpaurheiluhengessä, sillä Big Brother on hänelle enemmän ihmiskoe. Nieminen aikoo olla talossa oma itsensä ja katsoa tilanne kerrallaan, kuinka niistä selvitään.

Aktiiviseen arkeen tottuneelle miehelle suurin haaste on pysytellä monta päivää neljän seinän sisällä.

Toni valittiin vuoden 2010 positiivisimmaksi suomalaiseksi. Hän uskookin pärjäävänsä ihmisten ja uusien kohtaamisten kanssa hienosti. Tonin motto on lainattu puolisolta: ”Tehdään se, mitä pystytään, ja jos se ei riitä, keksitään jotain.”

Big Brother Suomi Nelosella ja Ruudussa kello 21 joka päivä 2.5. alkaen.

