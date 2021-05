Panu Rajala jäi jo toistamiseen leskeksi, kun Marja-vaimo menehtyi – nyt hän kirjoittaa muistelmia riipaisevista menetyksistään

Panu Rajala säilytti vappuna vaimonsa Marjan luoman erikoisen vappuperinteen. Nyt on aika alkaa kirjoittaa omia muistelmia.

Sunnuntain aamupäivä on hiljainen.

Professori, kirjailija Panu Rajala istuu savusaunan penkillä maaseutuasunnollaan Hämeenkyrössä ja katselee järvelle.

– Olen kävelemässä, hän kertoo puhelimessa.

Elämässä on alkanut uusi aikakausi. Rajalan vaimo, opettaja Marja Norha kuoli yllättäen 27. maaliskuuta.

Hän sai edellisenä iltana sairauskohtauksen täällä Hämeenkyrön kodin olohuoneessa.

Tänä vuonna vappu on ollut erilainen. Ensimmäinen vappu ilman Marjaa.

– Hiljainen ja rauhallinen vappu, Panu Rajala kertoo.

– Mietiskelin ja lueskelin.

Villa Viehätys oli tärkeä paikka Panulle ja Marjalle.­

Rantasaunalla on haikeat tunnelmat. Panu Rajala kertoo katsovansa järvelle. Tyttären perhe on juuri lähtenyt kotiin.

– Tyttären perhe oli vappuna rantahuvilalla. Olin yksin talossa, Panu Rajala kertoo.

Vappu on saanut muistelemaan aikaisempia vappuja.

Vuonna 1963 nuori ylioppilas Panu Rajala vietti vapun yksin kesämökillä Espoossa Anton Tšehovin Valittuja novelleja lukien.

Nyt hän on palannut samoihin teksteihin. Niissä on kaihoisa tunnelma. Siihen on ollut helppo samaistua.

– Tämä on ollut muistojen vappu, Panu Rajala sanoo.

– Kyllähän sitä ailahtelee muistoja.

Heillä oli Marjan kanssa monia vapputraditioita. Yhden niistä Panu Rajala on säilyttänyt.

Tänäkin vappuna hän saunoi rantasaunassa ylioppilaslakki päässä.

Saunaseurana Panu Rajalalla oli Marjan pieni tyttärenpoika.

– Perinne tulee siitä, että kerran seurustelun alkuvaiheessa Marja kertoi, että hän on saunonut aina sisarensa kanssa vappuna ylioppilaslakki päässä.

– Siinä on vapun tunnelmaa.

Pariskunta souturetkellä vuonna 2009.­

Perinne jatkui täällä Villa Viehätyksessä yli 15 vuotta, Marjan ja Panun koko yhteiselon ajan.

Tosin nyt Panu Rajala saunoi poikkeuksellisesti ensimmäisen vaimonsa Elinan ylioppilaslakki päässä. Muuten lakki on Villa Viehätyksessä Hannele Kylänpään Elina-veistoksen koristuksena.

– Oma yo-lakkini on Helsingissä, sillä meidän oli tarkoitus viettää Marjan kanssa vappua Helsingissä.

– En ole käynyt siellä Marjan kuoleman jälkeen.

75-vuotias Rajala jäi leskeksi jo toisen kerran. Hänen ensimmäinen vaimonsa Elina Rajala (os. Ylivakeri) kuoli syöpään 1988.

– On vähän kohtuutonta. Minua koetellaan liikaa, Panu Rajala sanoo uudesta menetyksestään.

– Ja aika nuorena kuolleita puolisoita.

On kevät. Kaikesta huolimatta elämä versoo uutta.

Panu Rajala paljastaa, että nyt on aika ryhtyä kirjoittamaan omia muistelmia. Hän on kertonut päätöksestä tuoreessa blogissaan.

– Nyt aika on kypsä sille, hän kertoo.

– Tuntuu, että nyt vasta on aika. Starttivalmiina ollaan.

Panu Rajala on saanut paljon tunnustusta kirjoittamistaan elämäkerroista. Hän on julkaissut monia elämäkertoja, muun muassa elämäkerrat Mika Waltarista, Aila Meriluodosta ja Eino Leinosta sekä elämäkertatrilogian Frans Emil Sillanpäästä.

– Minulla on elämäkerralleni nimi valmiina. Se sovittiin Marjan kanssa. Se taitaa olla Marjan keksimä.

Panu Rajalan vaimo Marja kuoli yllättäen maaliskuun lopussa.­

Tulevan kirjansa nimen Panu Rajala haluaa pitää vielä salaisuutena, niin myös sisällön.

– Minä kirjoitan koko elämänkaaresta valikoiduin ottein. En anna tietoja vielä, Panu Rajala kertoo.

Hän ei paljasta, palaako hän tulevassa kirjassaan yhteisiin vuosiin laulaja Katri Helena Kalaojan kanssa. Vuonna 2013 ilmestyi Rajalan suhteesta kirjoittama kirja Lavatähti ja kirjamies.

Uusi elämäntilanne on saanut Panu Rajalan tarttumaan kotitöihin.

Marja Norha huolehti aina imuroinnista ja pyykinpesusta. Nyt leskimies on kunnostautunut imuroimalla ison talon molemmat kerrokset.

– Se on kovaa hommaa ja käy voimille, mutta se alkaa luonnistua.

– Löydän itsestäni uusia puolia.

Ruoanlaitto on aina sujunut. Katiskasta on noussut kolme haukea. Niistä on syntynyt spelttihaukea Marjan reseptillä.

Valokuva-albumit ovat palauttaneet paljon unohdettuja muistoja. Marja Norha teki lähes parikymmentä vuotta kestäneen liiton aikana tekstitettyjä valokuva-albumeita.

Niistä palaa mieleen ”vaikka mitä”.

– Pysähdyin muun muassa sen kuvan kohdalle, jossa Marja seisoo onnellisena Villa Viehätyksen rappusilla ja tekstissä lukee: Ensimmäinen yhteinen kesä Viehätyksessä alkaa.

– Se pysäytti.

Tällä viikolla Panu Rajala palaa ensimmäisen kerran puolisonsa kuoleman jälkeen Helsingin kaupunkiasuntoon. Paluu tyhjään kotiin ei jännitä.

Elämä jatkuu.

– Lähden Helsinkiin innoissani. Kyllä elämä tässä kulkee, vaikka kertaan mielessäni menneisyyttä.