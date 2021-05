Sara Forsberg on Big Brother -talon ensimmäinen asukas! Astui taloon poikkeuksellisissa olosuhteissa

Juontaja ja laulaja Sara Forsberg astui Big Brother -taloon poikkeuksellisesti tuntia ennen muita julkkisasukkaita.

Big Brother Suomi -talo on saanut ensimmäisen julkkisasukkaansa. Ruudun 24/7 -lähetyksessä nähtiin noin kello 20, kuinka mediapersoona, laulaja ja HitMixin iltapäiväjuontaja Sara Forsberg, 27, astui taloon. Hän meni BB-taloon poikkeuksellisesti jo tuntia ennen muita asukkaita.

– Anteeks, etten oo Tarja Halonen, Forsberg vitsaili heti astuttuaan taloon.

Forsberg viittasi lausahduksellaan sosiaalisessa mediassa pyörineisiin huhuihin siitä, että presidentti Tarja Halonen olisi menossa Big Brother -asukkaaksi.

Vain hetken talossa oltuaan Forsberg sai postia Isoveljeltä. Big Brother onnitteli syntymäpäiviään juhlivaa Forsbergia ja kertoi, että hän saisi järjestää muille asukkaille syntymäpäiväjuhlat.

Varastohuoneesta löytyikin kasa herkkuja ja juhlatarvikkeita.

Sara Forsberg nousi julkisuuteen vuonna 2014 julkaistuaan YouTubessa videon, jossa hän jäljittelee eri kieliä. Sittemmin Sara on tehnyt musiikkia artistinimellä SAARA ja kirjoittanut myös kappaleita muille artisteille. Nykyään hänellä on jopa 1,2 miljoonaa seuraajaa YouTubessa ja hän juontaa iltapäivälähetyksiä HitMixillä. Forsberg on kotoisin Pietarsaaresta ja on asunut varhaislapsuudessaan usean vuoden USA:ssa ja Englannissa.

Sara elää pilke silmäkulmassa, ja muutto BB-taloon istuu hänen ajatusmaailmaansa hyvin. Hän pyrkii tekemään mahdollisimman paljon erilaisia asioita elämänsä aikana, vaikka asiat eivät olisikaan täysin linjassa toistensa kanssa. Sara lähtee siis BB-taloon avoimin mielin, eikä eristäytyminen pelota.

Kylmäpäisenä ihmisenä Sara uskoo pärjäävänsä BB-talossa muutenkin hyvin, sillä hän tulee mielestään kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen. Pahin pelko ovat pienet ja suljetut tilat, joissa ei mahdu liikkumaan. Sara viettää paljon aikaa puhelintaan näpräten, joten runsaasta ruutuajasta vieroittuminen on hänelle varmasti vaikeata.

Sunnuntain suorassa lähetyksessä taloon muuttaa Forsbergin lisäksi 13 ennestään julkisuudesta tunnettua asukasta. Uusi julkkiskausi on varsin poikkeuksellinen, sillä ohjelman rakenne, kesto ja jopa sisältö on laitettu uusiksi.

Big Brother Suomi Kick off -lähetys Nelosella sunnuntaina 2.5. kello 21. Big Brother Suomi Nelosella ja Ruudussa joka päivä 2.5. alkaen klo 21.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.