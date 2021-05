Aki Manninen meni kalastusreissulle Norjaan – maan viranomaisten mukaan turismi ei ole sallittua

Aki Manninen kertoo Instagramissa lähteneensä kalareissulle Norjaan. Norjan hallitus on kuitenkin rajoittanut maahantuloa rajusti, eikä Suomesta ole tällä hetkellä asiaa maahan.

Hyvinvointiyrittäjä Aki Manninen kertoi sunnuntaina Instagram-tilillään ajaneensa ystävänsä kanssa autolla Kilpisjärven kautta Norjaan. Manninen oli liikkeellä asuntoautolla ja hänen tarkoituksenaan oli mennä kalareissulle Jäämeren rannalle.

Manninen kertoi Instagramin Stories-osiossa, että hän ylitti rajan vaivihkaa, sillä oli kuullut, ettei Suomesta ollut kevään aikana päässyt Norjaan. Maa sulki rajansa runsas kuukausi sitten hillitäkseen koronaviruksen leviämistä.

– Meinas tulla vähän paska housuun äsken tossa tullissa, koska meille sanottiin Kilpisjärven retkeilykeskuksessa, että kukaan ei ole päässyt tänä keväänä Norjaan. Että voitte te käydä koittamassa rajalla, Manninen kertoo Instagramissa.

– Me ammuttiin rajalle tietysti, kun ei me nyt 15 tuntia ajettu ja oltais jääty muuten muka Suomen puolelle ja kaikki lammet jäässä. Miten me siellä heitellään mitään virveliä?

Manninen kertoo Instagramissa ylittäneensä ystävänsä kanssa rajan nopeasti, jotta heitä ei pysäytettäisi.

– No siinä sitten Miksun kanssa päätettiin, että sata vauhtia lasiin ja tullista läpi, Manninen sanoo videollaan.

– Joo, vähän päätä alas ja tullin ohi. Katottiin, että peräpeilissä ei näy punasinisiä valoja, Mannisen ystävän kertoo naureskellen.

Manninen viittaa Norjan kansanterveyslaitoksen sivuilta löytyvään Euroopan karttaan, jossa maat on luokiteltu eri värisiin alueisiin. Suurin osa Pohjois-Suomea on keltaisena, kun taas Keski- ja Etelä-Suomi pääosin punaisena. Manninen antaa ymmärtää, että rajan voi ylittää, koska Lappi kuuluu keltaiseen alueeseen, joilta matkustavien ei tarvitse mennä karanteeniin Norjaan saapuessaan.

– Että älkää nyt hätäilkö, että täällä ollaan luvatta, hän toteaa.

Kansanterveysviranomaisen 29. huhtikuuta päivitetyssä tiedotteessa kuitenkin todetaan, että yleisesti ottaen ainoastaan Norjan kansalaiset ja Norjassa asuvat muiden maiden kansalaiset saavat tulla maahan. Esimerkiksi ulkomaalaiset vierastyöntekijät, seurustelukumppanit tai isovanhemmat eivät voi tulla Norjaan vierailulle.

Manninen kertoi vielä IS:lle, että hän selvitti etukäteen Norjan ulkoministeriön sivuilta sekä Suomen Rajavartiolaitokselta, saisiko Kilpisjärven rajan ylittää.

– Ei me tänne olisi oltu, jos se ei olisi sallittua. Siellä oli tullimiehet paikalla, valo oli vihreänä ja ylittäminen oli täysin sallittua. Eihän sieltä tultaisi läpi, jos siellä olisi raja suljettu. Enkä minä ole niin typerä, että ajaisin turhaan tuhat kilometriä, kyllä tämä oli tarkkaan selvitetty etukäteen.

– Varmistin hyvissä ajoin sen, että tämä on sallittua. Me asumme täällä viikon asuntoautossa, emmekä halua tavata ihmisiä.

Mannisen mukaan kalareissu on hänelle ja hänen ystävälleen miesten henkinen sielunparannusmatka.

– Täällä ollaan sen takia, että minulla on ollut aika rankka alkuvuosi, kun tässä on ollut kaikenlaisia asioita. Ystävälläni on ihan sama tilanne. Tämä on miesten henkinen sielunparannusreissu. Tämä on meidän tapamme purkaa asioita, että tulemme tänne kalastamaan.

Lapin rajavartioston johtokeskuksesta kerrotaan IS:lle yleisellä tasolla, että Norjan viranomaiset päättävät lopulta tapauskohtaisesti omien säädöstensä ja ohjeidensa pohjalta henkilön maahan pääsystä. Rajavartiostosta kehotetaan, että ihmiset tarkistavat Norjan viranomaisilta maahantuloa koskevat ajankohtaiset määräykset.

Suomalaisella on perustuslaillinen oikeus poistua maasta ja palata maahan.

Norjan hallitus on rajoittanut tiukasti maahantuloa koronaviruksen takia. Maan maahanmuuttoviraston vastuulle kuuluvat maahantuloon ja sitä koskeviin rajoituksiin liittyvät kysymykset. Maahanmuuttoviraston viestintäjohtaja Ingeborg Grimsmo sanoo IS:lle, että viraston nettisivuilla on ajankohtainen tieto eikä hänen tiedossaan ole, että Norjan rajoja olisi avattu turismille.

Maahanmuuttoviraston sivuilla todetaankin, että ”suurin osa ihmisistä ei voi matkustaa Norjaan ilman, että kuuluu poikkeusryhmään. Tämä koskee kaikkien maiden kansalaisia, mukaan lukien kansalaisia EU/EEA-maista ja Pohjoismaista.”

Viraston mukaan Norjaan eivät voi päästä turistit, perheenjäsenet poikkeusta lukuun ottamatta, seurustelukumppanit, EU/EEA-maiden kansalaiset, jotka aikovat työskennellä tai opiskella Norjassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, henkilöt, joille on myönnetty oleskelulupa, mutta jotka eivät jo asu Norjassa, liikematkailijat, ulkomaalaiset, joille on myönnetty Schengen-viisumi, mutta jotka eivät kuuluu mihinkään poikkeusryhmään ja ihmiset, joilla on vapaa-ajan asunto Norjassa, mutta eivät asu maassa pysyvästi.

Poikkeusryhmiä ovat esimerkiksi Norjan kansalaiset ja maassa pysyvästi asuvat, suomalaiset, jotka työskentelevät Norjassa ja ulkomaalaiset, jotka esimerkiksi joutuvat huolehtimaan Norjassa asuvasta henkilöstä.

Maahanmuuttoviraston mukaan tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset ovat voimassa alustavasti ainakin 12. toukokuuta asti.