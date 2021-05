Sointu Borg on ollut yhdessä räppärirakkaansa Tomi Solosen kanssa jo vuosia. Suhteen alku ei kuitenkaan ollut aivan perinteisimmästä päästä.

Diili-ohjelman voittanut Sointu Borg on ollut neljä vuotta yhdessä avopuolisonsa Tomi Solosen kanssa. Tomi on muusikko, ja hänet tunnetaan julkisuudessa räppäri MC Solosena.

Tomi oli suurena tukena Soinnulle hänen kuvatessaan Diiliä. Sointu myöntääkin soittaneensa puolisolleen aina tiukan paikan tullen. Rauhallinen Tomi antoi Soinnulle paljon hyviä neuvoja ja tsemppasi eteenpäin.

Sointu kuvaileekin heidän suhdettaan erittäin tasapainoiseksi ja onnelliseksi.

– Meillä menee oikein kivasti ja meillä on tasainen kiva suhde. Ollaan molemmat erakkosieluja, viihdytään kahdestaan kotona, Sointu sanoo.

Kaksikon rakkaustarina sai alkunsa viisi vuotta sitten sosiaalisen median välityksellä. Sointu muistelee nauraen, että Tomi lähestyi häntä tuolloin Snapchat-sovelluksessa varsin omaperäisellä viestillä.

– Hän laittoi viestiä ja kysyi, että pystytkö nukkumaan mahallasi. Hän viittasi siis rintoihini, Sointu nauraa.

Sointu muistelee reaktionsa olleen paljonpuhuva.

– Mietin vain, että ei hitto mikä dorka!

Uskalias lähestyminen kuitenkin kannatti, sillä kaksikko alkoi jutella toistensa kanssa. Pian Sointu huomasi, ettei Tomi ole ollenkaan sellainen kuin hän aluksi kuvitteli. Siitä huolimatta häntä epäilytti pitkään se, että Tomi oli suomiräppäri.

Sointu muistelee jutelleensa epäilyksistään isänsä, politiikan tutkijan ja tv:stä tutun vaalikommentaattorin Sami Borgin kanssa. Isä havahdutti hänet miettimään asiaa uudelta kantilta.

– Kerroin iskälle, että olen tutustunut yhteen mieheen, mutta siinä on sellainen huono puoli, se on suomiräppäri. Olin sitä mieltä, että heistä kannattaa pysyä kaukana, koska he ovat naistenmiehiä, Sointu sanoo.

– Iskä sitten sanoi, että Sointu, sä aina valitat että sua lokeroidaan, niin miksi sä lokeroit nyt toisia? Sointu muistelee.

Isän sanat osuivat ja upposivat. Sointu päätti karistaa ennakkoluulonsa ja antaa miehelle mahdollisuuden.

– Sitten mä annoin hänelle tilaisuuden. Se oli hyvä opetus siitä, että kyllä sitä itsekin sortuu lokerointiin, Sointu myöntää.

– Riski todellakin kannatti, koska siitä me alettiin juttelemaan ja tutustumaan. Lopputulos oli siis oikein hyvä, Sointu sanoo.

Nyt Sointua jo naurattaa Tomilta saatu ensimmäinen viesti.

– En tiedä mikä aivopieru se oli, hänellä on tosi outo huumori niin kuin minullakin. Tartuin syöttiin, vaikka silloin ajattelin, että herrajumala, Sointu nauraa.

– En silti rohkaise miehiä laittamaan tuollaisia viestejä, koska ei se kaikissa tällaista naurureaktiota aiheuta, Sointu muistuttaa.

Tomi oli yksi harvoja, jotka tiesivät Soinnun Diili-voitosta. Asia piti pitää tarkoin varjeltuna salaisuutena aina finaalijakson esittämiseen asti.

Sointu kertookin, että Tomi on elänyt hänen Diili-matkassaan yhtä lailla mukana. Jaksoja on katsottu yhdessä televisiosta, ja joka jakson jälkeen Sointu on puhunut pitkään puhelimessa kilpakumppaninsa Helena Hallanoron kanssa ohjelman käänteistä.

– Tämä on ollut Tomillekin aikamoista, koska hän oli niitä harvoja, jotka tiesivät voitostani. Häneltä tulee varmaan koko aihe jo vähän yli, Sointu naurahtaa.

Sen sijaan kaikki muut Soinnun lähipiiristä ovat saaneet kuulla asiasta vasta tv:n kautta.

– On ollut todella outoa, että niin iso osa elämästä on ollut salaisuus. Veikkaan, että lähipiiri on ollut puulla päähän lyöty, Sointu sanoo.