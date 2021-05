Suvi Teräsniska julkaisi harvinaisen kuvan kolmesta pojastaan – vapputunnelmaan virittäytyneet Usko, Toivo ja Terho herättävät ihastusta

Laulaja Suvi Teräsniska julkaisi kuvan perheensä vappuhumusta sosiaalisessa mediassa.

Viikonloppuna monet julkisuudesta tutut suomalaiset ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa tunnelmia vapun vietoistaan. Myös laulaja Suvi Teräsniskan kotona Oulussa on vietetty vappua, käy ilmi kuvapalvelu Instagramista.

Teräsniska julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan kolmesta lapsestaan. Laulajan julkaisemassa otoksessa pojat Usko, Toivo ja Terho ovat kukin pukeutuneet naamiaisasuun. Teemana on mitä ilmeisimmin ollut Transformers-elokuva.

– Ihanaa vappua kaikille! Kolmas transformer liittyi tiimiin, Teräsniska nimittäin kirjoitti kuvatekstissään.

Teräsniskan julkaisema kuva on poikinut tuhansia tykkäyksiä sekä satoja kommentteja laulajan seuraajilta. Monet toivottelivat kommenteissaan perheelle hyvää vappua ja ilmaisivat kiinnostuksensa liittyä poikien seuraan neljänneksi naamiaishahmoksi.

– Ihana trio, hehkutti eräs.

– Mikä ihana kolmikko! Ihanaa vappua, toivotteli toinen.

– Haluan neljänneksi, ilmoitti kolmas.

– Mahtavaa, mitä idearikkautta. Terkkuja pojille, kehui neljäs.

Laulaja Suvi Teräsniskan perheeseen kuuluvat aviomies ja kolme poikaa.­

Suvi Teräsniska, 31, on palkittu laulaja ja kolmen lapsen omistautunut äiti. Hänen perheeseensä kuuluvat puoliso Simo Aalto ja parin pojat, laulajan omin sanoina ”jätkät”, Terho, 5, Toivo, 4, ja Usko, 1.

Teräsniskan puoliso Aalto työskentelee vaimonsa miksaajana ja ääniteknikkona ja tekee keikkatöitä muille artisteille. Teräsniska kertoi viime vuonna IS:n haastattelussa myös perheen lasten tottuneen matkalaukkuelämään, sillä sekä perheen äiti että isä keikkailevat ahkerasti ympäri Suomea.

– Olen välillä saanut kehitettyä itselleni sellaisen kriisin, että mitähän noista lapsista oikein kasvaa, kun ne kulkevat kiertueella mukana. Mutta he ovat kyllä viihtyneet tosi hyvin, Teräsniska kertoi tuolloin.

Teräsniska on nuoresta iästään ja perhe-elämästä huolimatta ollut viime vuosina mukana monessa. Teräsniska on toiminut muun muassa X Factor -tuomarina ja hänet on nähty myös suosikkiohjelmissa Vain elämää ja Tähdet, tähdet.

Teräsniska on myös palkittu ensimmäisenä alle 30 vuotiaana Iskelmä-Finlandialla vuonna 2016. Hän on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa hän jakaa aktiivisesti lapsiperhearjen kommelluksia yli 75 000 seuraajalleen.