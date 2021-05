Rosanna Kulju löysi uuden rakkaan – julkaisi herkän kuvan

Rosanna Kulju iloitsee Instagramissa löytäneensä rinnalleen uuden kumppanin.

Miss Helsinki -kilpailusta tutuksi tullut Rosanna Kulju kertoi vappuna ilouutisen seuraajilleen sosiaalisessa mediassa. Kulju julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän paljasti löytäneensä rinnalleen uuden kumppanin.

– Niin se elämä vaan yllätti ja toi mun eteen henkilön joka vei multa jalat alta heti ja joka vie kokoajan uudestaan ja uudestaan, Kulju kirjoitti Instagramissa sydämen kera.

Kulju on ollut vuosien varrella varsin avoin elämästään. Hän on kertonut sinkkuaikojen seikkailuistaan muun muassa omassa podcastissaan. Tuoreen suhteen myötä Kulju on kuitenkin päättänyt, ettei hän aio esitellä miesystäväänsä lainkaan sosiaalisessa mediassa.

– Hän ei tule näkymään mun somessa meidän molempien yksityisyyttä kunnioittaen, mutta mun sydän pakahtuu tästä onnesta ja halusin siksi kertoa sen teillekin. Hauskaa vappua jengi, pitäkää huoli toisistanne, Kulju toivotteli kirjoituksessaan.

Ennen tuoretta suhdettaan Kulju viihtyi pitkään sinkkuna, sillä hän erosi entisestä miesystävästään maaliskuussa 2018. Vuonna 2019 Kulju kertoi podcastissaan olevansa ehdottomasti parisuhde-ihmisiä. Hän sanoi käyneensä vain satunnaisilla treffeillä ja viihtyvänsä pääosin yksin.

Elokuussa 2020 Kulju vieraili Sanna Kiisken Tinderpäiväkirjat-podcastissa, jossa hän kertoi, että hänellä on niin kutsuttu sunnuntaipoikaystävä eli tapailukumppani, jonka kanssa hän viettää aikaa satunnaisesti.

– Niitä on ollut pari kappaletta tässä parin vuoden aikana, ja ne on sellaisia, jotka ovat tulleet vahingossa kavereiden kautta, Kulju kertoi podcastissa.

Kulju nousi julkisuuteen voitettuaan Miss Helsinki -kilpailun vuonna 2015. Nykyisin hän toimii kilpailun järjestäjänä. Lisäksi hän tekee töitä sosiaalisen median parissa ja julkaisee viikoittain omaa Grl Gang -podcastiaan. Hänellä on Instagramissa yli 78 000 seuraajaa.