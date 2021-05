Iida Ketola avoimena hänen ja Renne Korppilan avioeron taustoista – parin arvot eivät kohdanneet enää alkuunkaan

Iida Ketola ja Renne Korppila erosivat yhteisymmärryksessä pitkän harkinnan jälkeen. Ketolan mukaan he kasvoivat erilleen, eivätkä heidän arvomaailmansa lopulta enää kohdanneet.

Iida Ketola, 31, ja Renne Korppila, 44, kertoivat lauantaina Instagramissa hakevansa avioeroa viiden avioliittovuoden jälkeen. Ketola ja Korppila menivät naimisin salaa tasan viisi vuotta sitten, vappupäivänä 2016. Yhdessä he olivat yli kymmenen vuotta.

Ketola kertoo IS:lle, että koska pari oli yhdessä niin kauan, harkitsivat he eroa pitkään. He eivät halunneet tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, vaan yrittivät kaikin keinoin saada parisuhteensa toimimaan.

– Halusimme olla varmoja päätöksestämme. Yritimme vaikka mitä ja annoimme toisillemme aikaa. Lopulta tuli kuitenkin sellainen olo, että elämä on tosi lyhyt ja päätös on tehtävä, Ketola kertoo IS:lle.

Ketola tapasi Korppilan ollessaan vain 19-vuotias. Parilla on 14 vuotta ikäeroa, joten Korppila oli tuolloin jo aikuinen, mutta Ketola kokee olleensa itse vielä lapsi. Vuosien varrella hän on kasvanut aikuiseksi puolisonsa tuella ja muuttunut samalla paljon ihmisenä.

– Renne oli minulle paras puoliso, kun tein kasvuani aikuiseksi. Minusta tuntuu, että olen muuttunut hirveästi, mutta koska Renne oli jo aikuinen, kun aloimme seurustella, ei hänen muutoskäyränsä ole ehkä niin radikaali, Ketola selittää.

Ketola kertoi Instagramissa eroilmoituksen yhteydessä, että parin elämät ja arvomaailmat kulkivat eri suuntiin niin kovalla paineella, että lopulta oli vain päästettävä irti. Hänen mukaansa parin arvot eivät lopulta kohdanneet enää lainkaan.

– Se on sitä, miten haluaa käyttää vapaa-aikansa ja millaiset molempien arvot ovat. Meidän arvomme eivät olleet enää samanlaisia. Toisen hyväksyminen sellaisena kuin hän on menee aika hankalaksi, jos arvopohja ei ole sama, Ketola sanoo.

Ketolan mukaan parin välillä tapahtui lopulta klassinen erilleen kasvaminen. Aiemmin hän ajatteli, että erilleen kasvaminen on vain tekosyy jollekin muulle, mutta nyt hän koki sen itse.

– Me haluamme elämältä eri asioita. Tosi paljon voi soveltaa, mutta jos isoimmat kysymykset ovat eriäviä, niin ei siinä oikein auta muu kuin molempien mennä eteenpäin, hän sanoo.

– Ei pidä tyytyä mihinkään, vaan mennä rohkeasti kohti uusia tuulia. Ovat ne mitä tahansa.

Ketolan elämässä on tällä hetkellä tiedossa paljon suuria muutoksia, joista avioero oli vain yksi osa. Hän ei kuitenkaan halua paljastaa vielä tarkemmin, mistä muusta on kyse.

– Mulla oli sellainen olo, että kaipaan kokonaisvaltaisen, tosi hurjan muutoksen. Jos olisin jäänyt tähän parisuhteeseen, olisi se jäänyt ehkä vähän vaillinaiseksi. Se olisi ollut enemmän pelkoa siitä, ettei uskalla irtautua kaikesta vanhasta.

Toistaiseksi Ketola ja Korppila asuvat vielä yhteisessä omistusasunnossa Kalliossa. Pari on pohtinut, mitä asunnolle tapahtuu nyt, kun he eroavat.

– Ehkä asunnon voisi laittaa myyntiin. Koiralle se tulee olemaan tosi suuri muutos, että on kaksi kotia. Mutta ehkä se sopeutuu.

Yhteinen koira on Ketolalle ja Korppilalle tärkeä ja he tulevat olemaan jatkossakin tekemisissä lemmikkinsä vuoksi. Koira tulee asumaan molempien luona ja viettämään aikaa heidän kanssaan.

Ketolan mukaan hänen olonsa on nyt hyvä ja tulevaisuuden suhteen toiveikas. Hän ja Korppila ovat hyvissä väleissä ja odottavat, mitä elämä jatkossa tuo heille.

– Kaikkein kamalin on se eron jahkailuvaihe ja nyt kun päätös on tehty, on tosi helppoa olla. Tiedämme, että elämä tulee varmuudella muuttumaan, hän sanoo.