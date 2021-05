Niina Kuhta meni kihloihin Jussi-rakkaansa kanssa – herkkä kuva julki

Niina Kuhta on seursutellut Jussi-rakkaansa kanssa noin 1,5 vuotta. Nyt pari on mennyt kihloihin.­

Suomen ensimmäinen Miss Plus Size -voittaja Niina Kuhta, 39, kertoo Facebookissa kihlautuneensa miesystävänsä kanssa.

Kuhta julkaisi tilillään kuvan, jossa hän poseeraa hymyillen Jussi-rakkaansa kanssa. Kuvan yhteydessä Kuhta kertoo, että pari vaihtoi kihloja vappupäivänä.

– Guess what!? We got engaged! Kihlauduimme tänään 1.5.2021, Kuhta kirjoittaa Facebookissa.

Kuhta tutustui Jussiin Tinderissä noin puolitoista vuotta sitten. Pari ehti erota kertaalleen viime keväänä, mutta palasi lopulta yhteen.

Kuhta kertoi IS:n haastattelussa joulukuussa arvostavansa Jussissa erityisesti samanlaisia perhearvoja. Omat toiveensa ja halunsa Kuhta on myös tehnyt alusta asti selväksi.

– Sinä päivänä kun menimme ensimmäisille treffeille, oli otsikoissa minun haastatteluni, jossa kerroin haluavani miehen ja lapsia. Silloin vähän mietin, että apua, mitähän tuo mies ajattelee, Kuhta kertoi.

Kuhta on jo vuosia tehnyt kaikkensa biologisen lapsen eteen, mutta haasteita on ollut matkassa kohtuuttomasti. Niistä konkreettisin on se, että Kuhdan kohdusta on jouduttu leikkaamaan useita kertoja hyvälaatuisia kasvaimia.

Kuhdan ex-miehellä oli lapsia ja myös Jussilla on lapsi aiemmasta suhteestaan. Kuhta kertoi viime vuonna, että hän haluaisi tulevaisuudessa mennä naimisiin.

– Olen monista asioista joutunut joustamaan, mutta tiettyjen asioiden osalta en aio antaa periksi. Haluan yhden tai kaksi lasta ja naimisiin. Haluan olla jonain päivänä hyvä vaimo, Kuhta sanoi IS:lle.