Iida Ketola ja Renne Korppila hakevat avioeroa – näin salahäistä alkanut liitto kariutui

Entinen radiojuontaja Renne Korppila ja tosi-tv:stä tuttu Iida Ketola aikovat hakea avioeroa viiden vuoden liiton jälkeen. Ketolan mukaan hän valmistautui jo pitkään irti päästämiseen.

Iida Ketola ja Renne Korppila kertovat Instagramissa hakevansa avioeroa.

– Yksi luku elämässä saapuu päätökseensä. Minä ja Iida haemme avioeroa, Renne Korppila kirjoittaa omalla Instagram-tilillään.

Korppilan mukaan päätös erosta syntyi yhteisymmärryksessä ja pari kokee sen olevan hyvä asia.

– Kuljimme hienon matkan. Siihen mahtui paljon ikimuistoisen upeita kokemuksia ja kasvua. Ja lopulta myös kasvaminen erilleen. Sen hyväksyminen oli lopulta helpotus, Korppila kirjoittaa.

Korppilan mukaan nyt parin on aika jatkaa erillään.

– Uskon että me molemmat löydämme uuden onnen. Ja mikään ei muuta sitä, että olet yksi elämänmatkani tärkeimmistä ihmisistä.

Iida Ketolan mukaan pari oli loistavat ”match”, kunnes he yhtäkkiä eivät enää olleetkaan. Lopulta heidän arvomaailmansa olivat liian kaukana toisistaan.

– Tänään on meidän viides ja viimeinen hääpäivä, Ketola kertoo.

– On ollut sydäntäsärkevää ja tuskaista seurata, kuinka meidän elämät ja arvomaailmat ovat kulkeneet niin eri suuntiin, niin kovalla paineella, ettei siinä oo voinut ku valmistautua irti päästämiseen.

Ketolan mukaan on jopa koomista, miten paljon hän pelkäsi eroa vuosien varrella. Nyt kun sen aika on tullut, on hänen olonsa hieman yllättäen hyvin levollinen ja odottava. Hän kertoo, että edessä on suuria asioita, jotka muuttavat hänen elämäänsä paljon.

– Mun elämä on muuttunut ja tulee muuttumaan niin paljon, et tähän yksi avioero on paitsi välttämättömyys, myös vahvasti uuden alku.

– Rohkeita, omannäköisiä askeleita meille molemmille! Soitellaan mut eri bändeissä!

Radiojuontajana aiemmin tunnettu Renne Korppila ja muun muassa Viidakon tähtöset- ja Big Brother -sarjoissa nähty Iida Ketola menivät naimisiin vappupäivänä vuonna 2016. Pari avioitui tuolloin kaikessa hiljaisuudessa, salaa uteliailta katseilta ja jopa läheisiltään.

– Maistraatissa menimme naimisiin ja hääjuhlissa oli läsnä tasan kaksi ihmistä: minä ja morsian. Se oli oikea undercover-operaatio. Edes perhe ei tiennyt. Lauantaina leivottiin hääkakku ja sunnuntaina otettiin se hotelliin mukaan. Mutustettiin kahdestaan kahdeksan hengen kakku, Korppila kertoi tuolloin IS:lle.