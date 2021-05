Britney Spearsin tilanteesta leviää kylmääviä väitteitä – oikeusasiakirjoista paljastui huolestuttava kohta

Brittimedian mukaan uutuusdokumentti paljastaa, että Britney Spearsin isä väitti tyttärensä kärsivän dementiasta.

Britney Spearsin kohutusta holhouksesta leviää jälleen uusia väitteitä. The Sun -lehden mukaan BBC:n uutuusdokumentti The Battle of Britney tulee paljastamaan oikeusasiakirjoja, joiden mukaan tähti kärsisi dementiasta.

The Mirrorin mukaan dokumentissa journalisti Mobeen Azhar selvittää, miksi Spearsin isä Jamie Spears on toiminut tyttärensä holhoajana 12 vuoden ajan.

The Mirrorin mukaan Azharin haltuunsa saamiin oikeusasiakirjoihin on merkitty Spearsin holhouksen syyksi dementia. Lehti kertoo, että Spearsin isä olisi merkinnyt holhousta anoessaan rastin ruutuun, jossa eritellään sen syyksi dementia tai siihen liittyvä hoito.

Spearsin tilannetta tutkinut Azhar kertoo BBC:n dokumentissa, että koska vain murto-osa dementiapotilaista on alle 65-vuotiaita, on hyvin epätodennäköistä, että laulajalla todella olisi muistisairaus.

– Britneyllä voi olla dementia. En ole lääkäri, mutta jos asia on näin, maailma ei ole siitä tietoinen, Azhar sanoo The Mirrorin mukaan.

Azhar pitää mahdollisena, että olisi myös toinen vaihtoehto. Hänen mukaansa on mahdollista, että Spearsin oltaisiin ainoastaan uskoteltu sairastavan dementiaa, jotta hänet oltaisiin saatu holhouksen alaiseksi.

– Toinen vaihtoehto on vielä synkempi. Se, että hänellä ei ole dementiaa, mutta hänen holhouksestaan vastaava tiiminsä on halunnut viedä asian läpi. Jos kyse on siitä, se on pelottavaa, Azhar sanoo.

Spearsin Jamie-isä on toiminut hänen holhoajanaan siitä saakka, kun laulaja sai kuuluisan hermoromahduksensa ja menetti lastensa huoltajuuden. Isä on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista. The Mirrorin mukaan myös Spearsin liikkumista ja päätöksentekoa hänen omaan elämäänsä liittyen on rajoitettu.

Osa Spearsin faneista uskoo, että tähti on pakotettu elämään tilanteessa, jossa tällä ei ole mitään valtaa omiin asioihinsa. Fanit ovat syyttäneet tähden Jamie-isän pitävän tytärtään vankina ja käyttävän poptähden rahoja omiin huvituksiinsa. Jamie Spears on kiistänyt väitteet jyrkästi.

Joidenkin fanien mukaan Spears olisi jopa yrittänyt lähettää hätäviestejä ja pyytää apua somen välityksellä. Fanit ovat käynnistäneet #FreeBritney-liikkeen, jonka tavoitteena on vapauttaa artisti isänsä kahleista.

Myös Spears itse on taistellut viimeisen vuoden ajan päättääkseen isänsä holhouksensa. Poptähden on määrä puhua asiasta julkisesti oikeudenkäynnissä 23. kesäkuuta.