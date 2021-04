Tällainen on julkkisten vappuhumu – Martina Aitolehti paljasti somessa erikoisen suunnitelmansa, Jaajo Linnonmaa ja Sointu Borg painuivat juhlimaan

Suomalaiset julkisuuden henkilöt juhlivat vappua mitä erilaisimmilla tavoilla. Yksi menee hiihtämään, toinen baariin edes lyhyeksi aikaa.

Monet julkisuudesta tutut henkilöt ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa erilaisista vapunviettotavoistaan poikkeusvuotena.

Koronaviruspandemiaa ei ole vielä selätetty, ja viranomaiset ovat suositelleet välttämään tungosta ja juhlimaan vappua lähipiirissä.

Anniskeluravintolat saavat olla pääkaupunkiseudulla auki kuuteen asti. Alkoholin tarjoilu loppuu kello 17.

Antti Tuisku ei vaikuta baareja kaipaavan. Hän julkaisi vappuaattona Instagramissa iloisen kuvan hiihtoladulta ystävänsä kanssa.

– Niin sitä me vaan pohdittiin, että onko tämä vanhan kauden lopetusta vai uuden kauden aloitusta? Tuisku kirjoittaa.

Martina Aitolehti paljastaa, että hänen vapunviettonsa sisältää kauneushoitoja, lenkin ystävän kanssa puistossa, ruoanlaittoa kotioloissa ja hyvät yöunet. Hieman erikoisempana yksityiskohtana Martina mainitsee, että hän aikoo vastaanottaa tyttärensä ponin Helsinkiin.

Neloskanavan äskettäin päättyneen Diili-ohjelman osallistujat juhlivat vappua yhdessä Jaajo Linnonmaan omistamassa Bricco-baarissa Helsingin keskustassa.

Kauden voittaja Sointu Borg kertoi IS:n vappulehden haastattelussa aikovansa juhlia Diili-voittoa vappuna.

– Tämä on ollut ihan huikea matka. En ole kauheasti ehtinyt rentoutua viime kuukausina, mutta vappuna aion ehdottomasti juhlia ja kilistellä voitolle, Sointu sanoi.

Juontaja Marja Hintikka viettää vappua puolisonsa Ile Uusivuoren kanssa. Hän hehkuttaa liiton kestäneen jo kuusitoista vappua.

Anni Hautala ja Ilkka Ihamäki julkaisivat vapun kunniaksi väsyneen, mutta onnellisen yhteiskuvan. Pariskunta sai hiljattain yhdessä vauvan.

– Me yritettiin ottaa ehkä sata vappukuvaa, mut näytettiin kaikissa siltä et oltais bailattu monta päivää. Tai ehkä toisaalta siltä, et meil on vauva, Anni kirjoittaa.

Iholla-sarjan tähti ja somevaikuttaja Tuure Boelius julkaisi vappukuvan Sinebrychoffin puistosta Helsingistä. Hän ylisti kirjoituksessaan sitä, miten oli saanut kehuja tuntemattomalta ihmiseltä.

– Maailma aukeaa pikkuhiljaa. Kohdellaan toisiamme hyvin, ei ahdistella. Turvallista vappua, Tuure kirjoittaa.

Juontaja Mikko Leppilampi ja hänen kumppaninsa Beata Papp juhlii vappua Hangossa veneilyn merkeissä. Pariskunta paljasti hiljattain odottavansa yhdessä lasta.

Tv-persoona Maria Veitola puolestaan viettää juhlapäivää rantasaunalla uinnin merkeissä. Talviturkin heittämisestä ei ole kyse, sillä Veitola on harrastanut talviuintia läpi kylmän kauden.

