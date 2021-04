Naiset väittävät Clarken muun muassa järjestäneen alastomia koekuvauksia ja videoineensa niitä salaa. Mies sai nopeasti huonoja uutisia työnantajiltaan.

Brittilehti Guardian paljastaa torstaina julkaistussa jutussaan, että tunnettua brittiläistä näyttelijä-tuottaja-ohjaajaa Noel Clarkea syytetään lukuisien naisten seksuaalisesta ahdistelusta ja häirinnästä ja työpaikkakiusaamisesta.

Noel Clarke tunnetaan muun muassa rooleistaan ja käsikirjoituksistaan elokuvissa Kidulthood (2006), Adulthood (2008) ja Brotherhood (2016), Star Trek Into Darkness (2013) ja Mute (2018). Hän on näytellyt monta vuotta suositussa Doctor Who -tv-sarjassa (2005–2010).

Viime vuosina hän on menestynyt tv-tuottajana. Hän on tuottanut Bulletproof-sarjaa vuosina 2018–2021 ja ITV:n Viewpoint-minisarjaa tänä vuonna. Molemmissa sarjoissa hänellä on myös itsellään rooli. Guardianin mukaan Clarke on yksi Britannian elokuva- ja tv-alan tuotteliaimmista toimijoista.

Guardian on haastatellut 20 naista, jotka kaikki tunsivat Clarken työn kautta. Naiset syyttävät Clarkea seksuaalisesta häirinnästä, sopimattomasta koskettelusta ja kourimisesta, seksuaalisesti sopimattomasta käyttäytymisestä ja kommentoimisesta työpaikalla, paljastavien videoiden ja kuvien ottamisesta ja jakamisesta ilman suostumusta sekä kiusaamisesta. Syytökset ajoittuvat kaikkiaan vuosien 2004–2019 väliin. Guardianin mukaan naiset ovat sanoneet, että Clarke on ”seksuaalinen saalistaja”.

Yksi naisista on elokuvatuottaja Gina Powell. Hän työskenteli Clarken kanssa vuosina 2014–2017. Powell oli palkattu Brotherhood-elokuvan tuottajaksi. Powell kertoo Guardianille, että Clarke häiritsi häntä jatkuvasti. Kerran Calrke oli esimerkiksi Powellin väitteen mukaan sanonut, että oli Powellin palkatessaan suunnitellut vain harrastavansa seksiä tämän kanssa ja erottavansa tämän sitten, mutta tullut sittenkin toisiin ajatuksiin. Powell myös kertoi että Clarke oli leuhkinut säilyttävänsä kovalevyllään alastomissa koekuvauksissa salaa kuvaamaansa materiaalia.

Nimettömänä pysyttelevä kollega sanoo, että joutui Clarken kanssa tahtomattaan seksuaalissävytteiseen tilanteeseen varastohuoneessa.

– Hän on kiusaaja ja seksuaalinen saalistaja, nainen sanoo.

Kuvassa näyttelijä Jahannah James vuonna 2018.­

Brotherhood-elokuvassa näytellyt Jahannah James sanoo puolestaan, että Clarke suostutteli hänet esiintymään koekuvauksissa alasti. Clarke oli väittänyt, että alastomat kohtaukset eivät päätyisi videolle. Clarke oli tuolloin 23-vuotias, vastikään koulusta valmistunut näyttelijänalku. James sanoo, että kokemus oli kaikin puolin nöyryyttävä ja hän kärsii siitä edelleen.

Clarke kiistää syytökset jyrkästi.

– Jos kukaan minun kanssani työskennellyt on tuntenut olonsa epämukavaksi ja epäkunnioitetuksi, pyydän vilpittömästi anteeksi. Kiistän kaiken seksuaalisen väärinkäytöksen jyrkästi ja aion puolustaa itseäni näiden väärien syytösten edessä, hän kommentoi.

Bulletproof-sarjassa seurataan kahden poliisin työtä. Noel Clarke (oikealla) näytteli sarjassa Aaron Bishop -nimistä poliisia.­

Clarken ura on ollut tähän asti kovassa nousukiidossa. Hän vastaanotti juuri äsken BAFTA-gaalassa arvostetun palkinnon työstään.

Syytteillä on kuitenkin ollut nopeasti tuhoisia seurauksia hänen uralleen. BBC uutisoi, että esimerkiksi Bulletproof-sarjaa esittävä Sky TV on jo laittanut Clarken työt kanavalla jäihin. Sarjasta on tilattu neljäs tuotantokausi, mutta Clarkea ei tulla näkemään siinä mukana.

Clarke, 45 vuotta, on naimisissa elokuva- ja tv-alalla meikkitaiteilijana työskennelleen portugalilaisen Iris Da-Silvan kanssa. Heillä on kaksi lasta.