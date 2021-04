Selviytyjät-leiristä löytyi pitsistringit – Marianne Kiukkonen ällistyi

Kiukkonen itse oli varustautunut lämpimämmillä alushousuilla.

Selviytyjät Suomi -sarjan kymmenennessä jaksossa paljastuu hauska yksityiskohta erään kilpailijan varusteluista.

Heimoneuvostossa viriää huvittunut keskustelu, kun juontaja Juuso Mäkilähde kysyy Marianne Kiukkoselta, onko hänen käsityksensä jostain kilpailijasta muuttunut kisan edetessä.

– Itse asiassa on, ja se on Suvi, Marianne vastaa.

– Kun katsottiin varusteita Vaanien leirissä, niin katsoin, että kuka on lähtenyt tänne reissuun pitsistringeillä, kun mä itse ajattelin, että miten selviän tässä kylmässä. Täytyy nostaa hattua Suville. Hän on pitsistringeillä selvinnyt täällä, ei oo kuule merinovilloja, Marianne jatkaa.

Suvi Pitkänen hymähtelee jutulle omalla paikallaan.

– Niinpä, hän sanoo.

– Sitten tämmöinen upee mimmi täällä on ilman meikkiä. Mun mielestä on hienoa, että voi olla oma itsensä, ja hän on näyttänyt sen kyllä, Marianne kehuu.

Selviytyjät Suomi -sarjan tällä hetkellä televisiossa pyörivä tuotantokausi on kuvattu viime kesänä pohjoisessa Suomessa. Kilpailijat ovat kamppailleet kylmyyttä, hyttysiä ja tuulta vastaan alkeellisissa leiriolosuhteissa.

