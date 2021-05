Tänään tv:ssä: 569 v-alkuista kirosanaa, tolkuttomasti huumeita ja härskejä seksikohtauksia – silti elokuva oli ehdolla 5 Oscariin

Vappulauantaina tv:stä tulevassa Wolf of Wall Streetissä nähdään poikkeuksellinen määrä kirosanoja, huumeita ja seksiä.

Pörssimeklarin noususta ja tuhosta kertova kohuelokuva Wolf of Wall Street puhutti valtavasti ilmestyttyään valkokankaille vuonna 2013.

Tositapahtumiin perustuva elokuva on todellinen irstailun, seksin, juhlien ja huumeiden täyttämä kuvaus pörssimeklari Jordan Belfortista, joka teki kaikkien aikojen huijauksen Wall Streetillä työskennellessään. Belfortia esittää elokuvassa Leonardo DiCaprio.

Elokuvasivusto Imdb:n mukaan elokuva pitää hallussaan monenlaisia epävirallisia ennätyksiä tai kärkisijoja, mitä irstailuun ja seksihurjasteluihin tulee.

Esimerkiksi kuuluisaa v-sanaa kuullaan elokuvassa kaikkine variaatioineen yhteensä peräti 569 kertaa. Wolf of Wall Street kestää 165 minuuttia, joten v-sanan eri muotoja kuullaan elokuvan joka minuutilla keskimäärin reilut kolme kertaa.

Elokuva piti kirosanaennätystä hallussaan jonkin aikaa, mutta vuonna 2014 ilmestynyt Swearnet: The Movie nappasi ennätyksen itselleen. Kirosanaa kuullaan eri muodoissaan elokuvassa 935 kertaa.

Wolf of Wall Streetissä nähdään kiroilun lisäksi useita huumeiden ja päihteiden sävyttämiä kohtauksia. Tosiasiassa näyttelijät käyttivät kohtauksissa murskattua b-vitamiinia, joka esitti kokaiinia. Huumeiden käyttö on elokuvan juonessa järisyttävän suuressa roolissa. Siitä kertoo esimerkiksi se, että elokuvan päätähtiin lukeutuva Jonah Hill on kertonut joutuneensa sairaalaan keuhkoputkentulehduksen takia imaistuaan nenäänsä niin paljon vitamiinia kuvausten aikana.

Elokuvan ohjaaja Martin Scorsese on paljastanut, että osa elokuvan kohtauksista on leikattu tarkoituksella oudon näköisiksi tai tavallista hitaampitempoisiksi, jotta päähenkilöiden huumetripit tuntuisivat katsojille aidommalta.

Kaiken lisäksi elokuvan roisit seksikohtaukset olivat niin roiseja, että elokuva kiellettiin kokonaan viidessä eri maassa.

Leonardo DiCaprion roolihahmon Jordan Belfortin Naomi-puolisoa esittänyt Margot Robbie on yksi näyttelijöistä, jotka joutuivat kuvaamaan elokuvaa varten useita estottomia seksikohtauksia. Robbie on usein avautunut elokuvan kohtauksesta, jossa hän yrittää vietellä aviomiehensä lastenhuoneessa. Kohtauksessa pikkuruisessa hameessa lattialla istuva Robbie esittää koskettelevansa itseään.

Robbie on kertonut haastatteluissa, että joutui peittelemään nolostumistaan, sillä hänen roolisuoritustaan seurasi valtava miesryhmä.

– Elokuvassa asiaa ei huomaa, mutta oikeasti olin pienessä makuuhuoneessa 30-hengen kuvausryhmän kanssa. Kaikki miehiä, Robbie kertoi Porterissa.

Robbie on myös kertonut, että hän sai selkäänsä lukuisia viiltohaavoja heidän kuvatessaan kohtausta, jossa he rakastelevat setelien päällä sängyssä. Kuvauksissa käytetyt paperiset feikkisetelit olivat erittäin epämukavia ja aiheuttivat useita haavoja näyttelijän selkään.

Myös DiCaprio kommentoi myöhemmin, että feikkisetelit satuttivat häntäkin, mutta hän ei välittänyt asiasta, koska oli samassa sängyssä alastoman Margot Robbien kanssa.

Lehtitietojen mukaan elokuvan miespääosien palkkauksessa oli huima ero, sillä DiCaprio sai elokuvasta peräti 25 miljoonan dollarin palkkion, kun taas toisessa näkyvässä roolissa oleva Jonah Hill olisi netonnut elokuvasta vain 60 000 dollaria. Hill halusi työskennellä niin kovasti mestariohjaaja Martin Scorsesen kanssa, että tyytyi minimipalkkioon.

Elokuva sai viisi Oscar-ehdokkuutta: parhaasta elokuvasta, ohjauksesta, miespääosasta (Leonardo DiCaprio), miessivuosasta (Jonah Hill) ja sovitetusta käsikirjoituksesta. Voittoa ei napsahtanut kuitenkaan yhdessäkään kategoriassa.

