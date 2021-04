Ylen suosikkijuontaja törmäsi häkellyttävään tilanteeseen ravintolassa – toisen asiakkaan silmiinpistävä käytös sai veren kiehahtamaan

Lounasravintolassa voi tapahtua monenlaista. Ylen juontaja Gogi Mavromichalis erehtyi puuttumaan toisen asiakkaan toimintaan ja sai tuntea tämän raivon niskassaan.

Gogi Mavromichalis on etenkin nuorten tuntema Ylen juontaja, joka tekee myös hulvattomia somevideoita.­

Ylen Kioski-ohjelman juontaja Gogi Mavromichalis, 34, tunnetaan somessa hulvattomista videoistaan, joilla hän tekee teräviä huomioita ympäröivästä maailmasta. Mavromichalis on ruotinut Kioskin somekanavissa ja omalla Instagram-tilillään niin tyttöystävänsä laukun käsittämätöntä sisältöä kuin uusimpia trendejäkin. Mukana videoilla on aina aimo annos huumoria, mutta myös terävää asiaa.

Torstaina Mavromichalis julkaisi Instagram-tilinsä Stories-osiossa kertomuksen lounashetkestään. Hän oli pistäytynyt ruokailemaan lounasravintolaan, jossa ruoka kerättiin itse lautaselle pitkältä linjastolta. Koronapandemian vuoksi linjastolle oli tuotu kertakäyttöhansikkaita, joita jokaisen asiakkaan tuli käyttää koskiessaan ottimiin.

Pian paikalle pölähti naisasiakas, joka alkoi tarkastella hanskoja järkyttyneenä.

– Sitten se kysyi henkilökunnalta, että ”anteeksi, täällä on vain näitä XL-kokoisia hanskoja”. Henkilökunta sanoi, että ”joo, meillä on vain yhtä kokoa”, Mavromichalis selostaa Instagramissa.

Mavromichalisin mukaan vastaus ei kuitenkaan tyydyttänyt rouvaa, vaan tämän mukaan kyseessä oli pienikätisten syrjintä.

– ”Mutta miksi nämä ovat näin isoja? Tajuatteko, minulla on pieni käsi”, Mavromichalis matkii asiakkaan reaktiota.

Juontajan mukaan henkilökunta pyrki selittämään asiakkaalle, että hanskat ovat siksi XL-kokoisia, että ne mahtuisivat varmasti kaikkien käteen. Olisi kätevää, kun kaikki voisivat käyttää samoja hanskoja.

– ”Taasko sitä eletään tässä miesten maailmassa? Miehille tehty koko! Miehillä on isot kädet”. Henkilökunta oli vaan, että ”ei, ei, kun jos on yhtä isoa kokoa, se helpottaa kaikkia, koska linjasto ei pysähdy, kun ihmiset eivät valitse”, Mavromichalis selostaa.

Selitys ei edelleenkään kelvannut asiakkaalle, vaan tämä ilmoitti tekevänsä asiasta valituksen henkilökunnan esimiehille, jotta he tulisivat kuulemaan siitä vielä. Tässä vaiheessa Mavromichalis menetti hermonsa ja puuttui tilanteeseen.

– Mähän sitten urpona menin siihen väliin ja sanoin, että ”anteeksi rouva, onko sillä mitään väliä, jos sulla on isompi säkki kädessä, kun sä vaan nopeasti ladot tota lasagnea sillä tohon sun lautaselle ja kahden metrin päästä heität hanskat roskiin?”. Se avasi helvetin portit se touhu... Mavromichalis kertoo Instagramissa.

Mavromichalisin mukaan asiakas raivostui seuraavaksi hänelle.

– ”Sinä mies! Helppo sinun on siellä huudella isolla kädellä”, hän matkii tämän reaktiota.

Mavromichalis yritti selittää, että XL-kokoinen hanska oli myös hänelle valtavan suuri, mutta sillä pystyi silti ottamaan ruokaa. Juontajan mukaan rouvan vastaus oli jyrkkä ei, sillä selityksessä ei tämän mukaan ollut mitään järkeä.

Mavromichalis on työskennellyt Yle Kioski -ohjelmassa vuodesta 2016. Hänet muistetaan myös Salatut elämät -sarjan Romeona vuosilta 2006–2008. Mavromichalis on koulutukseltaan animaattori. Hän on opiskellut alaa Englannissa.