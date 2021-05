Matti on poissa

Matti Siitonen ei koskaan pyrkinyt mihinkään, mutta hänestä tuli yksi Suomen menestyneimmistä artisteista. Elämän raskain asia oli oman tyttären kuolema.

Viime viikolla 78-vuotiaana kuollut Matti ”Fredi” Siitonen oli yksi Suomen menestyneimmistä iskelmälaulajista.

Nuorena hän ei tähdännyt musiikkiuralle.

Hämeenlinnan lyseosta ylioppilaaksi kirjoittaneella nuorella miehellä ei ollut urasuunnitelmaa. Hän ei opiskellut mihinkään ammattiin.

Perheen naapurissa asui 1950-luvulla mies, joka soitti kitaraa orkesterissa. Siitonen pyysi äitiä ostamaan kitaran ja ryhtyi opettelemaan soittamista.

Ennen armeijaan menoa hän työskenteli puoli vuotta ravintolamuusikkona. Se tuntui heti omalta. Matti Siitonen oli luonteeltaan viihdyttäjä, hyväntuulinen musiikki-ihminen.

Fredi aloitti muusikon uransa kitaristina. Instrumentin salat hän opiskeli itsenäisesti­

Fredi kirjoitti aikanaan ylioppilaaksi Hämeenlinnan lyseosta.­

1960-luvun puolessa välissä elämä oli Suomessa melko vaatimatonta. Helsingissä oli tuolloin asuntopula. Valmistuttuaan Reserviupseerikoulusta (RUK) 23-vuotias Matti Siitonen muutti mummolleen Helsingin Pohjois-Haagaan. Mummolla oli asunnossaan tyhjä huone.

Sieltä mummon pihasta Matti starttasi hankkimallaan vanhalla folkkarilla Kivikasvojen keikoille kesällä 1966.

The Stone Faces -viihdyttäjäkvartetti oli syntynyt RUK:ssa kesällä 1965. Siihen kuuluivat Matti Siitosen lisäksi Georg Dolivo, Ilkka Hemming ja Ismo Sajakorpi.

Säveltäjä Toivo Kärki suomensi kvartetin nimen Kivikasvoiksi. Eniten Kärki kiinnostui Siitosesta, joka lauloi korkealla tenoriäänellä.

Kärki antoi Siitoselle taiteilijanimeksi Folk-Fredi. Nimi oli syntynyt armeijassa. Tupakaverin mielestä Siitosen jykevä hahmo muistutti piirrossarja Kivisten ja Sorasten hahmoa Fred Flintstonea, Retu Kivistä.

Kivikasvot perustettiin Ruk:ssa kesällä 1965.­

Toivo Kärki auttoi Fredin laulajanuran alkuun.­

Matti Siitosen ura lähti heti lentoon kuin raketti. Hän on kertonut haastatteluissa, että asiat ovat vain tapahtuneet, suunnittelematta.

Pojan rento asenne sai upseeri-isän huokailemaan tuttavaperheelle, että ei siitä Matista näytä tulevan yhtään mitään.

Siitosen isä oli varuskunnan kommendantti, varuskunnan johtaja, jämäkkä sodan käynyt mies.

Matti Siitonen oli syntynyt 23. heinäkuuta 1942 Mikkelissä. Pian nelihenkinen perhe muutti toiselle armeijapaikkakunnalle Riihimäelle ja 50-luvun lopussa Hämeenlinnaan.

Lapsuudenperhe muutti yhteensä 20 kertaa. Sen takia Siitosesta tuntui, ettei hän ole oikein mistään kotoisin.

– Ehkä se on auttanut, että minulla ei ole kaipuuta mihinkään, hän on sanonut.

Fredi vuonna 1967.­

Vuonna 1967 Matti Siitonen edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa Wienissä Lasse Mårtensonin kappaleella Varjoon – suojaan. Iskelmä ei menestynyt, mutta Suomen viihdepiireihin oli syttynyt uusi tähti.

Seuraavana vuonna Fredin tunsivat lähes kaikki, kun hän levytti Junnu Vainion kappaleen Kolmatta linjaa takaisin.

Videolla Fredi Helsingin Kolmannella linjalla vuoden 2013 Kallio Block Party -kulkueessa:

Samana vuonna radiossa soivat myös sittemmin ikivihreiksi tulleet Fredin kappaleet Milloinkaan en löydä samanlaista sekä Pieni nukke.

Menestys ei noussut koskaan Fredille päähän. Hän on kertonut lehtihaastattelussa, ettei ole taistellut ykköspaikoista.

– Olen vain saanut kappaleita, joista itse olen pitänyt ja joista myös yleisö - onneksi - on pitänyt, 26-vuotias Matti Siitonen kertoi Helsingin Sanomissa.

Vuonna 1968 teemana oli ”Rock, rauha ja rakkaus”.­

Matti Siitonen oli laulajana monipuolinen. Jo Kivikasvoissa hän oli tottunut laajaan repertuaariin lattareista rockiin, 1920-luvun iskelmistä swingiin.

Omalla soolourallaan hän tuli tunnetuksi monista rakkausballadeista ja komeasta tenoriäänestä.

70-luku oli Fredille kiireistä aikaa. Kivikasvojen omaa tv-showta katsoi parhaimmillaan 2,5 miljoonaa katsojaa. Se pyöri televisiossa monta vuotta.

1972 julkaistiin Fredin albumi Niin paljon kuuluu rakkauteen. Sitä myytiin yli 50 000 kappaletta.

Fredi pokkasi vuonna 1974 kulta- ja platinalevyt albumistaan Niin paljon kuuluu rakkauteen.­

Fredistä tuli levymyyntikuningas. Vuosina 1974–1976 Fredin neljä levyä myivät yhteensä lähes 200 000 kappaletta.

Parhaimmillaan Fredillä oli lähes 300 keikkaa vuodessa. Samalla hän sävelsi itsekin. Oma sävellys Avaa sydämesi mulle tuli Syksyn Sävel -kilpailussa 1974 Fredin esittämänä toiseksi.

Esikoistytär Hanna-Riikka oli tuolloin 3,5 vuotias.

Perhe oli aina Fredille kaikki kaikessa. Hän lauloi pienelle tyttärelleen Hanna-Riikalle, kun oli kotona.

Fredin vanhemmat muuttivat Hämeenlinnasta Helsingin Herttoniemeen poikansa omakotitalon alakertaan. He auttoivat Hanna-Riikan ja hänen veljensä Petrin hoidossa.

Tulevan vaimonsa Matti Siitonen oli tavannut Kulosaaren Casinolla 1967.

– Eva-Riitan hymy pysäytti, Matti Siitonen on kertonut.

Pariskunnan välillä ei koskaan ollut valtataistelua tai kateutta. He ovat osanneet iloita toistensa menestyksestä.

Eva-Riitta Siitonen saavutti politiikassa lähes kaiken. Hän on ollut kokoomuksen kansanedustaja, europarlamentaarikko, maaherra ja Helsingin ylipormestari.

– Ehkä ammattiemme erilaisuus on meidän voimamme ja liimamme. Kumpikin on saanut toiselta paljon, yhdessä olemme voineet kokea enemmän kuin yksin, Eva-Riitta Siitonen kertoi Eeva-lehdessä viime syksynä.

Avioliiton alkuaikoina Matti adoptoi Eva-Riitan lyhyestä nuoruudenliitosta syntyneen pojan Petrin.

Tyttärensä Hanna-Riikan kanssa Fredi koki olevansa kaksoissielu. He olivat lähes samaa puuta. Heidän ei tarvinnut kuin vilkaista toisiaan, niin he ymmärsivät mistä on kyse.

He lauloivat ja esiintyivät usein yhdessä. Jo kuusivuotiaana Hanna-Riikka korjasi isäänsä, kun tämä soinnutti radiosta kuulemaansa kappaletta väärin.

Hanna-Riikka Siitonen (keskellä) seurasi isänsä jälkiä ja ryhtyi laulajaksi.­

Vanhoja esiintymisvideoita katsoessaan Matti Siitonen on kertonut katsovansa silloista itseään ulkopuolisen silmin. Se sai ymmärtämään sen aikaisen menestyksen.

– Olin tiukka tyyppi. Lauloin antaumuksella ja tosissaan, hän on sanonut.

1976 hän edusti jälleen Suomea Euroviisuissa kappaleella Pump pump. Nykyään se on camp-hitti.

Fredi edusti Suomea euroviisuissa vuonna 1976. Pylly vasten pyllyä -kappale on nykyään klassikko lajissaan.­

70-luvun lopulla tuli konemusiikki ja Fredin suosio laski.

1979 Euroviisuihin lähti Katri Helena, joka esitti Matti Siitosen sävetämän laulun Katson sineen taivaan. Menestystä ei tullut, mutta nykyään kappale on klassikko.

80-luvun alussa Fredin keikkatahti hiljeni menestysvuosista.

Matti Siitonen julkaisi pari albumia, toisen yhteistyössä Matti ja Teppo Ruohosen kanssa. 80-luvun lopussa hän isännöi yhdessä nuoruudenystävänsä Kai Hyttisen kanssa suosittua tv:n lauluohjelmaa Neljän tuulen tiellä.

Elämä oli mennyt humuvuosina vähän ohi. Neljänkympin kriisiä Matti Siitonen yritti lääkitä alkoholilla. Hän sairastui masennukseen.

– Kai minun piti tutkia itseäni pohjamutia myöten. Varsinkin 1980-luvun loppupuolella minulla oli vaikeita aikoja, Matti Siitonen kertoi Ilta-Sanomissa vuonna 2006.

– Yksi ratkaiseva hetki oli, kun näin itsestäni kuvan 2-vuotiaana. Nauroin siinä nalle kädessä iloisena, ja aloin miettiä, että mihin se ilo katosi. Tajusin, että alkoholi oli jämähdyttänyt minut paikalleen, kertaamaan vanhoja asioita, hän jatkoi.

Myöhemmin Matti Siitonen kertoi yhdeksi terveytensä salaisuudeksi sen, ettei hän ole jäänyt kiinni ikäviin asioihin, joille ei kuitenkaan voi mitään.

Urallaan hän toteutti Toivo Kärjen neuvoa: Älä koskaan hylkää niitä kappaleita, joista sinut tunnetaan.

Fredi oli loppuun asti kysytty artisti. Lukemattomien hittien artisti keikkaili myös kollegoiden kanssa. 2000-luvun alussa Pepe Willberg ja Petri Laaksonen lähtivät Poptenorit- kiertueelle. Hiljattain oli ollut puhetta, että Poptenorien kiertueen aloittamisesta uudelleen. Anneli Saaristo ja Fredi tekivät myös monia yhteiskonsertteja.

Fredi yhdessä läheisten muusikkotovereidensa Pepe Willbergin (vas.) ja Olli Ahvenlahden kanssa.­

Joskus 1980-luvulla Matti Siitonen kiinnostui henkimaailmasta ja rajatiedosta. Jo tavatessaan tulevan vaimonsa Eva-Riitan Matti Siitosesta oli tuntunut, että he ovat tuttuja entisestä elämästä, olleet läheisiäkin.

Hanna-Riikka Siitonen on kertonut lehtihaastattelussa, että jossain vaiheessa isän kiinnostus henkimaailmaan meni liiallisuuksiin. Lopulta Hanna-Riikka pyysi isäänsä palaamaan tähän todellisuuteen.

” Isä uskaltaa olla herkkänä, eikä hänessä ole yhtään äijää. Juhlissa hän istuu aina tyttöjen pöydässä puhumassa laihdutuksesta ja ihmissuhteista.

Muuten Matti-isä oli tyttärensä mielestä luonteeltaan sunnuntailapsi.

– Isä uskaltaa olla herkkänä, eikä hänessä ole yhtään äijää. Juhlissa hän istuu aina tyttöjen pöydässä puhumassa laihdutuksesta ja ihmissuhteista, Hanna-Riikka Siitonen kertoi Helsingin Sanomissa.

– Kun hän on paikalla, ihmiset tykkäävät mennä istumaan hänen viereensä. Siinä on hyvä olla, sillä hän luo ympärilleen myönteistä energiaa, Hanna-Riikka jatkoi.

Matti Siitonen oli aina ensimmäinen seurueesta, joka sanoi jotakin hauskaa.

Lapsilleen ja kolmelle lapsenlapselleen Matti Siitonen halusi olla aina saatavilla.

Kun pojanlapsille tuli kerran eripuraa, Siitonen heittäytyi lattialle kieriskelemään ja huutamaan. Lapset tuijottivat ihmeissään.

– Siitä tuli heille oivallus ja nauru. Sellaista hulluutta voi opettaa, Matti Siitonen kertoi Helsingin Sanomissa.

Oman perheen kesken Fredin lempinimi oli Iso. Toinen suosittu lempinimi oli Autoilija Aaltonen, kun hän kuskasi tyttärentytärtään Vienoa uintiharrastukseen.

On vähemmän tunnettua, että Matti Siitonen oli nuorena kilpauimari ja uimahyppääjä.

Nuoruuden ystäväpiiriin Hämeenlinnassa kuuluivat muun muassa Irwin Goodman, Vexi Salmi ja Markku Veijalainen.

Fredin tavaramerkki oli kirkas ja kantava tenoriääni. Ääni lähti isosta miehestä helposti koko hänen uransa ajan.­

Viime syksynä Matti Siitonen esitti Vexi Salmen hautajaisissa säveltämänsä laulun Katson sineen taivaan. Se oli Vexin sanoitus.

Samalla hän tunsi hyvästelevänsä oman aikakautensa.

– Se oli viimeinen yhteinen keikkamme, kirkossa urkurina toiminut muusikkoystävä Olli Ahvenlahti kertoo.

Yhteisiä muistoja on paljon. Ahvenlahti kuuli viime lauantaina puhelimitse ystävänsä poismenosta Luganossa Etelä-Sveitsissä. Hän oli tutustumassa kaupunkiin, koska siellä järjestettiin ensimmäiset Euroviisut.

– Siinä oli jotakin kohtalonomaista, että olin sattumalta siellä. Fredillä ja minulla oli pitkä euroviisuhistoria, Olli Ahvenlahti sanoo.

He tutustuivat aikoinaan television- ja radion musiikkiohjelmissa ja keikkailivat sittemmin paljon yhdessä.

– Aina kun esiinnyimme, olimme kaksi miestä Kolmannelta linjalta. Minä siellä syntynyt ja Fredi siitä suomalaisten sydämiin laulanut.

He myös pelasivat golfia yhdessä.

– Fredi oli iso mies, mutta erittäin ketterä pelaaja, Olli Ahvenlahti sanoo.

– Yksi Fredin ominaisuuksista oli, että hän oli erittäin nopeaälyinen.

Fredi Helsingin Kolmannella linjalla vuoden 2013 Kallio Block Party -kulkueessa. Kolmatta linjaa takaisin on Fredin ehkä tunnetuin kappale.­

Fredin Kolmatta linjaa takaisin on kuuluisan Sirdie-pubin jukeboxin soitetuimpia kappaleita.­

Kuolema tuli 23. huhtikuuta ystäville ja kaikille täytenä yllätyksenä. Vielä viikkoa aikaisemmin Fredi oli kertonut ystävälleen puhelimessa, että kaikki on hyvin, ja hän pääsee pian sairaalasta kotiin.

Tammikuussa kotipihalla tapahtunut kaatuminen vei sairaalaan lonkkaleikkaukseen. Matti Siitonen loukkaantui viedessään joulukuusen roskikseen. Hän pääsi sairaalasta kotiin, mutta joutui hiljattain uudelleen sairaalaan lonkan takia.

Me Naisten haastattelussa keväällä 2019 Matti Siitonen kertoi, että he ovat puhuneet kuolemasta ja sen mahdollisuudesta Eva-Riitta Siitosen kanssa.

– En tiedä, pelkäänkö kuolemaa, mutta puhumme siitä kyllä Eva-Riitan kanssa. Kuolemahan voi olla lähelläkin. Mietimme sitäkin, mitä kumpikin tekee yksin, jos toinen lähtee ensin.

Parin viimeisen vuoden aikana Matti Siitonen ystävien mukaan vakavoitui ja vanheni.

Elämän raskain asia oli oman tyttären Hanna-Riikan kuolema heinäkuussa 2018.

Hanna-Riikka sairasti kilpirauhassyöpää yli 18 vuotta. Viimeisen vuotensa hän asui vanhempiensa luona Helsingin Töölössä. Hän tarvitsi jatkuvaa apua.

Matti Siitonen oli tyttärensä rinnalla viimeiseen asti. Me Naisten haastattelussa hän kertoi, kuinka Terhokodin lääkäri yhtäkkiä sanoi, että kuoleman hetki on tullut.

”Pidin Hanna-Riikan ranteesta kiinni ja tunsin, miten syke sammui. Pulssi oli sammunut, mutta tyttäremme näytti vaalean seesteiseltä. Silloin ymmärsin, että me emme ole vain keho, vaan jotain muutakin, joka kuolemassa muuttaa pois”, Matti Siitonen kertoi Me Naisille.

” Hänellä oli tapana todeta usein, että tänne maailmaan tullaan, avataan ovia elämämme matkalla ja suljetaan niitä perässämme, ja sitten joskus täältä lähdetään.

Viimeisessä haastattelussaan Eeva-lehdessä syksyllä 2020 Matti Siitonen sanoi, että surusta ei tarvitse selvitä, mutta sen kanssa voi oppia elämään.

Matti Siitonen uskoi jälleensyntymiseen.

– Hänellä oli tapana todeta usein, että tänne maailmaan tullaan, avataan ovia elämämme matkalla ja suljetaan niitä perässämme, ja sitten joskus täältä lähdetään, Olli Ahvenlahti sanoo.

– Hän ajatteli, että tänne myös tullaan jossakin olomuodossa takaisin, Olli Ahvenlahti päättää.

Lähteet: Eeva-lehti, Me Naiset, Sanomien arkisto, Wikipedia.