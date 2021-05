Marianne Kiukkonen marssi työkeikalle ”tavallista riehakkaammassa” asussa – pukumiesten hämmennys paljasti pian virheliikkeen

Jethro Rostedt, Marianne Kiukkonen ja muut tunnetut hahmot kertovat IS:lle vapusta joka ei unohdu – hyvässä tai pahassa.

Marianne Kiukkonen: Kissanaisena johtoryhmän edessä

Parhaillaan Selviytyjät-sarjassa kisaavan Marianne Kiukkosen ikimuistoisin vappu tapahtui ison suomalaisyrityksen tiloissa, joihin hänet oli kutsuttu Tyky-päivän taukojumpan vetäjäksi vappuaattona.

Tilaisuuden järjestäjä oli pyytänyt Kiukkosta pukeutumaan ”tavallista riehakkaammin”, joten fitnesspioneerin asuksi valikoitui viekoitteleva kissanaisen kostuumi.

– Ilmoittauduin yrityksen aulassa ja sain asun puettuani koordinaatit kokoushuoneen sijainnista. Hissillä sitten kerroksiin ja marssin ovesta sisään reippaasti väelle vappua toivotellen.

Marianne Kiukkonen päätyi näyttävässä asussaan väärään kokoushuoneeseen.­

Pientä ihmetystä Kiukkosessa herätti se, ettei yrityksen tiloja ollut koristeltu mitenkään vappuisesti eikä perinteisiä juhlatarjoilujakaan ollut saatavilla. Tyky-päivän viettäjätkin istuivat virallisena kravateissaan.

– Olen vetänyt jumppia niin monenmoisille ryhmille, ettei tullut edes mieleenikään, että tässä kokoustilassa oli yrityksen johtoryhmän kokous juuri alkamassa ja minun Tyky-porukka odotteli kerrosta alempana.

Kiukkosen pokka kuitenkin piti tilanteessa täysin ja hän pyysi miesjoukkoa ottamaan puvuntakit pois ja löysäämään kravattia, sillä nyt jumpataan.

– Miehet katselivat minua ja toisiaan kummastellen, kun virittelin mankkaani. Sitten yksi miehistä sai suunsa auki ja tiedusteli, millä asialla olen, johon vastasin, että olette tilanneet vappuhenkisen taukojumpan Tyky-päivänne kunniaksi.

Lopulta firman johtaja ohjasi ystävällisesti hymyillen johtaja ohjasi ”jumppaavan kissanaisen” mankkoineen päivineen oikeaan neukkariin.

– Huikkasin johtajille hauskat vaput ja miaut! Saatiin kaikki hyvät naurut!

Niko Saarinen: Itseruskettava vappunaamari

Tosi-tv-tähti Niko Saarinen muistelee erästä vappua, jonka hän vietti ystäviensä kanssa kotibileissä Tuusulassa, ja juhlijat olivat pukeutuneet teema-asuihin. Saarisen asussa huomiota herätti hänen ihonvärinsä, mikä ei kuitenkaan ollut tarkoituksellista.

Niko Saarisen oranssi iho keräsi kehuja vappuna kotibileissä. Todellisuudessa hänen vappuasuunsa kuului vain peruukki, ja itseruskettavaa hän oli käyttänyt muuten vain.­

– Kaikki oli silleen, et ei vitsi, vähänkö sä oot laittanu ittes hassun näköiseksi, kun oot niin oranssi. Todellisuudessa en ollut laittanut itseäni tarkoituksella oranssin väriseksi, vaan mä olin laittanut itseruskettavaa. Mun mielestä se oli maailman cooleinta, mutta kaikki ne bileissä olijat luuli, että mä oon tahallani tehnyt itseni oranssin väriseksi, Saarinen muistelee makeasti naureskellen.

Todellisuudessa Saarisen naamiaisasu käsitti vain päähän vedetyn peruukin.

Tinni Wikström: Diskolentolaivalla Lapissa

Juontaja Tinni Wikström kertoo normaalisti viettävänsä vappuaan Rukalla, jossa järjestetään vuosittain Rukan Wappulounas -tapahtuma. Siellä hän tapaa ihmisiä, joiden kanssa ei muulloin vietä aikaa.

– Se on sellainen jättiläismäinen leirikoulu. Täydelliset laskukelit siinä toukokuun alussa, ja tosi lämmin. Afterski alkaa joskus kello 16. Se on yhtä kommellusta koko muutama päivä, Wikström kertoo.

Tinni Wikström viettää vappua yleensä Rukalla. Hän on kovin harmissaan, kun perinteiset juhlat ovat jääneet koronavirustilanteen vuoksi väliin jo kahtena perättäisenä vuonna.­

Wikström muistelee eräänä vuonna sattunutta iloista tapahtumaa, kun hän ystäviensä kanssa laittoi pelikoneeseen pari euroa ja voitti noin 50 euroa.

– Se riemu, mikä siitä ratkesi oli huomattavasti isompi kuin se summa, joka saatiin. Me oltiin sen päivän henkisesti miljonäärilottovoittajia, ja kaikki oli jotenkin tosi onnellisia meidän puolesta. Liian iso haippi verrattuna siihen mitä tapahtui, ja mä aina tykkään sellaisesta, hän hehkuttaa.

Wikström kertoo, että monet tapahtumaan osallistujista lentävät usein samalla lentokoneella Rukalle ja takaisin. Vallitseva tunnelma näkyy jo matkalla – mennen tullen.

– Mennessä se on sellainen diskolentolaiva, mikä siellä taivaalla menee. Takaisin tullessa siellä on maailman hiljaisin sakki. Se sävyero, mikä niillä kahdella samanmittaisella matkalla on kuin toisesta maailmasta.

Kim Sainio: Kiljukuuri nukutti

Radio Rockin Korporaatiosta tuttu juontaja Kim Sainio, 47, muistelee kosteita opiskelijavappujaan. Sainio opiskeli armeijan jälkeen televisiotyötä Lapin opistossa Sodankylässä. Hän muistaa ikuisesti vuoden 1995 vapun, joka meni totaalisesti mönkään.

– Viikko ennen vappua meillä tuli kavereiden kanssa sellainen humalahakuisten opiskelijoiden paniikki, että mitä jos vappu luiskahtaa meiltä ohi, kun oli jo valmiiksi niin kivaa. Päätimme pidentää meidän jo saavutettua vappuoloa niin, että ollaan sitten juhlakunnossa vappuun asti, ettei se varmasti mene ohi, Sainio kertaa.

Kim Sainio 19-vuotiaana Sodankylän Jääkäriprikaatissa vuonna 1992.­

Parikymppisten nuorukaisten suunnitelma juhlia vappuun asti ei lopulta aivan onnistunut.

– Siinä kävi niin, että opiskelijaraukoilta loppuivat rahat ja pirteys eli meidän ukkoporukka nukkui vapun yli. Kun oli melkein viikon juonut keskenkäynyttä kiljua, tuli vappu vietettyä sikeästi pää tyynyssä, radiojuontaja naurahtaa.

Tänä vuonna Sainio viettää rauhallisen vapun Mari-vaimonsa ja parin tuttavapariskunnan kanssa. Hän muistelee hymyssä suin nuoruutensa vappuhulinoita.

– Ihan hyvä, että on ehtinyt viisikymppiseksi mennessä kokea, ettei enää ole turhan kova nälkä juhlimista kohtaan. Hyvästä ruoasta ja seurasta on vaput tätä nykyä tehty, hän summaa.

Amanda Harkimo: Taloyhtiöltä varoitus

Tv-persoona ja DJ Amanda Harkimo, 30, on tyypillisesti viettänyt vaput työkeikoilla. Viime vuonna hän nautti vappuaatosta ystäviensä kanssa kotisohvalla rapduo JVG:n striimikeikkaa katsoen. Ilta ei päättynyt aivan toivotusti, sillä naapurin mielestä asunnosta kuului liikaa melua.

– Sain silloin taloyhtiöltä varoituksen. Olin varmaan ainut, kenelle näin kävi, koska keikka alkoi jo kahdeksalta illalla ja meitä oli kolme ihmistä. Naapuri tuli kuulokkeet kädessä oven taakse kertomaan, että näitäkin voisi käyttää, Harkimo kertoo.

Yleensä vappuna töissä oleva Amanda Harkimo vietti viime vuonna koronavappua hiljaa kotona, mutta onnistui silti aiheuttamaan häiriötä.­

Kaksi edellistä vappua Harkimo vietti ulkomailla.

– Aiemmat vappumuistot nuoruudesta keskittyvät Kaivarissa ystävien kanssa juhlimiseen sekä muistojen menetyksiin siinä ohessa, hän naurahtaa.

Jethro Rostedt: Perunaviina yllätti

Kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedtin, 45, ikimuistoisin vappu oli vuonna 1996. Vaikka tapahtumista on aikaa jo 25 vuotta, ovat ne piirtyneet Rostedtin muistiin tarkasti ja lähtemättömästi.

Rostedt kertoo kaveriporukkansa kuulleen, että olennainen osa nuorten ihmisten vappua on itse tehty perunaviina.

– Saimme ohjeet, johon kuului perunankuoria, reippaasti superhiivaa ja vettä. Ei muuta kuin kuoret ja hiiva ämpäriin, ja niin uskomatonta kuin se olikin, tuote alkoi heti käymään, Rostedt kertoo.

Jethro Rostedtin ikimuistoisin vappu oli vuonna 1996.­

Rostedt kavereineen oli asian kanssa varsin myöhään liikkeellä, sillä tuolloin oli jo vappuaatto. Se ei silti estänyt heitä nauttimasta tuotettaan ennen diskoon lähtemistä. Ensimmäiset kaksi tuntia menivät Rostedtin kertoman mukaan mukavasti tanssien, mutta sitten alkoi tapahtua.

– Iloliemi alkoi kiertämään sen verran mahassa, että yhdellä jos toisella tuli niin sanotusti kurat housuun. Se jäi pysyvästi mieleen kaikille mukana olleille. Eli aivan paska vappu.