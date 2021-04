HS: Saariston lapset -klassikkosarjasta tehdään uusi versio – uutinen sai täystyrmäyksen Ruotsissa

Rakastetusta klassikkosarjasta tekeillä oleva uusintaversio on ruotsalaiskolumnistien mukaan erittäin huono idea, kertoo Helsingin Sanomat.

Saariston lasten seikkailuja on nähty myös elokuvassa Saariston lapset merirosvoina (1966).­

Saariston lapset -klassikkosarjasta tehdään uusintaversio lähes 60 vuotta sen ilmestymisen jälkeen, mutta uutista ei ole otettu vastaan ilman kohua, kertoo Helsingin Sanomat.

Astrind Lindgrenin Saariston lasten seikkailuita on nähty alunperin 13-osaisessa tv-sarjassa, joka ilmestyi vuonna 1964. Saariston lapset on Ruotsissa erittäin rakastettu klassikkosarja, joten Helsingin Sanomien mukaan ruotsalaiskolumnistit ja kulttuuriasiantuntijat tyrmäsivät ajatuksen uusintaversion tekemisestä heti kättelyssä.

Maria Johansson näytteli Saariston lapsissa Tjorvenia.­

Uusintaversion toteuttaa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. HS:n mukaan Svenska Dagbladetin Erika Hallhagenin mielestä vanhan sarjan henkiin herättäminen ei ole sellainen tapa, jolla SVT:n soisi toteuttavaan tehtäväänsä Ruotsin ”nykyajan dokumentoijana”.

Ruotsalaislehti Expressenissä puolestaan ihmeteltiin HS:n mukaan, että ”emmekö voi päästää irti Saariston lapsista”. Myös Aftonbladetin Markus Larsson kuvaili HS:n mukaan hanketta ”täydeksi typeryydeksi”.

Dagens Nyheterin elokuvakriitikko Helena Lindblad sen sijaan tarttui SVT:n toimitusjohtajan kommenttiin siitä, että uusintaversiosta kaavaillaan klassikkoa, joka toimii myös tuleville sukupolville.

– Tällainen laskelmointi on tuomittu epäonnistumaan, Lindblad kirjoitti HS:n mukaan.

Ruotsin yleisradioyhtiön toimitusjohtaja Hanna Stjärne puolustaa hanketta ruotsalaislehti Dagens Nyheterille. Uusintaversiolle on hänen mielestään paikkansa, sillä sarjasta on syytä tehdä ”entistä vahvempi klassikko tuleville sukupolville”.

– Sarja on koskettanut monia syvästi. Se on klassikko, jota haluamme nostaa jälleen esiin ja tehdä siitä entistä vahvemman klassikon tuleville sukupolville, Stjärne sanoo Dagens Nyheterille.

Muita yksityiskohtia uusintaversiosta ei ole vielä kerrottu julkisuuteen. Stjärne korostaa ruotsalaislehdelle, että he tiedostavat kyllä sarjan merkityksen aiemmille sukupolville.

– Tiedämme, että sarjaan liitetään paljon vahvoja muistoja, ja meillä on kovat panokset pelissä. Teemme uusintaversion suurella kunnioituksella, hän vakuuttaa.

Saariston lapsista on tehty 13 jaksoa sisältänyt tv-sarja vuonna 1964. Lisäksi lasten seikkailuita on nähty useassa elokuvassa, joista suurin osa on ilmestynyt 60-luvulla.

Saariston lapset -kirja, tv-sarja ja elokuvat sijoittuvat Tukholman saaristoon ja kertovat Melkersonien ja Grankvistien perheestä.