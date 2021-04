Kommentti: Julkkikset astelevat glamourin sävyttämään Big Brother -taloon – luksuksen alla kytee todellisuudessa jotain aivan päinvastaista

Sunnuntaina julkisuudesta tutut henkilöt astuvat koko kansan silmien eteen täysin uudenlaiseen Big Brother -ohjelmaan, joka on toivottavasti raikas tuulahdus ohjelman historiassa, kirjoittaa toimittaja Noora Hapuli.

Pääsin viettämään vuorokauden Big Brotherin koeasukkaana ja korkkaamaan upouuden talon ennen julkkisasukkaita. Ohjelman tuotanto kertoi koeasukkaille, että ohjelmassa on oikeastaan tällä kaudella samaa vain tuttu ja turvallinen nimi, Big Brother. Muu on pistetty uusiksi.

Se piti monilta osin paikkansa. Jo ensivilkaisulla huomasi, että tällä kaudella BB-talo on aivan erilainen kuin aiemmin. Siinä missä viime kauden Redissä sijainneen talon seinät tuntuivat kaatuvan päälle jo lyhyen vierailun aikana, oli uudessa, Vantaalla sijaitsevassa talossa paljon enemmän tilaa hengittää. Talosta onkin tehty nyt pohjaratkaisultaan suurempi kuin koskaan aiemmin.

Big Brother -talossa on tummanvihreitä ja kullanvärisiä yksityiskohtia.­

Silmiin pisti heti myös glamouria henkivä tyyli. Ruokaa kelpasi mättää suuhun kultaisilla haarukoilla ja hampaita pestä kultaisen lavuaarin äärellä.

Jättimäinen sauna tai tähtitaivaan alla sijaitseva poreammekaan eivät varsinaisesti kalvenneet muun luksuksen rinnalla. Tähtivieraita varten on laitettu parasta kehiin.

Uudessa BB-talossa on kultainen lavuaari ja kultaiset hanat.­

Kultaisen hohteen ja ylellisten materiaalien ei kannata kuitenkaan missään nimessä antaa hämätä. Vaikka puitteet ovat enemmän kuin kohdallaan, joutuu jokainen julkkiskilpailija tittelistä tai tähteyden asteesta huolimatta tulevalla kaudella varmasti poikkeuksellisen paineen alle. Ja se jos mikä on kiinnostavaa!

Esimerkiksi jo talon makuuhuoneesta saattaa paljastua yllätyksiä, jotka voivat sekoittaa joidenkin julkkisasukkaiden pakkaa.

Edellisellä Julkkis Big Brother -kaudella makuuhuone näytti tältä.­

Tulevalla kaudella ei ole viikkotehtäviä, ja ohjelmassa nähdään myös aivan uudenlainen tapa häätää asukkaita. Häätöjä nähdään tiistaisin, torstaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.

Talon viereen on rakennettu jättimäinen ja täysin uudenlainen BB-livestudio, jonne koeasukkaitakin marssitettiin testivuorokauden aikana tehtävää varten. Voittaja sai vaikuttaa koeasukkaiden kohtaloon merkittävällä tavalla, joten kaudella tullaan varmasti näkemään yllätyksiä ja kilpailijoiden välistä draamaa, joka pistää koko pelin uusiksi.

Edellisellä kaudella livestudio oli Redissä. Tulevalla kaudella puitteet ovat huomattavasti suuremmat.­

Uudenlainen kausi voikin testivuorokauden perusteella koetella julkkiksia toden teolla. Onkin kiinnostavaa nähdä, miten erilaisista lähtökohdista tulevat tähdet pärjäävät. Murtuuko joku paineen alla?

Kerta ei olisi ensimmäinen, sillä edelliselläkin julkkiskaudella vuonna 2013 nähtiin tunteita laidasta laitaan, kun tähtien egot joutuivat napit vastakkain. Tällöin katsojat seurasivat hämmentyneinä kun rokkari Andy McCoy ja julkkiskaunotar Anu Saagim ottivat talossa rajusti yhteen. McCoy poistettiin talosta välikohtauksen jälkeen väkivaltaisen käytöksen vuoksi.

Andy McCoy poistettiin talosta väkivaltaisen käytöksen vuoksi.­

Pääasia kuitenkin on, että Big Brother uudistuu julkkisasukkaita varten. Muutos on virkistävä ja tervetullut, koska aiemmilla kausilla meno on tuntunut lässähtävän aika ajoin. Ehkä 2,5 viikkoa kestävä kausi tarjoaa muutenkin katsojille enemmän viihdykettä kuin normaali, lähes kolme kuukautta kestävä rupeama.

Puitteet täysin erilaiseen ja kiinnostavaan kauteen ovat siis kohdillaan. Enää toivotaan, että tuotanto on valinnut taloon julkkiksia, jotka ovat valmiita unohtamaan kamerat ja pistämään kaiken likoon.

Big Brotherin uusi kausi alkaa Nelosella sunnuntaina 2.5. kello 21. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.