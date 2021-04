Aki Manninen kertoo saaneensa tylyt potkut Suurimmasta pudottajasta – näin vastaa Nelonen

Kanavan päätös selvisi Manniselle keskiviikkona.

Aki Manninen kertoo suorasanaisesti saaneensa yllättäen lähtöpassit Neloskanavan Suurin pudottaja -ohjelman valmentajan paikalta. Aiheesta uutisoi ensin Iltalehti.

– Ikävä kyllä pääsi käymään niin, että kanava ei suostunut jatkamaan Suurimman pudottajan pestiäni tämän Selviytyjät-episodin jälkeen. Olen tosi murheellinen, että näin pääsi käymään, Manninen sanoo IS:lle.

Manninen kertoo saaneensa tiedon aiheesta tuotantoyhtiön kautta eilen keskiviikkona.

– Tämä on tosi ikävää siinä mielessä, että en ole tehnyt kenellekään henkilökohtaisesti mitään pahaa. Kyse on pelkästään viihdeohjelman sanomisista, ja sitten multa viedään alta elinkeino. Mun elinkeinoni on nimenomaan valmentajuus. Tämä oli minulle iso suru-uutinen, hän sanoo.

”Selviytyjät-episodilla” Manninen tarkoittaa kohua, joka syntyi hänen sanomisistaan Selviytyjät Suomi Extrassa maaliskuun puolivälissä. Monet pitivät hänen puheitaan Selviytyjät-tv-ohjelmaan osallistuneista naisista sovinistisina. Aiheesta keskusteltiin paljon sosiaalisessa mediassa ja isot suomalaiset mediat julkaisivat aiheesta paljon juttuja, muun muassa IS, IL, MTV, Helsingin Sanomat ja Seiska.

Lue aiheesta täältä: Aki Manninen putosi Selviytyjät Suomi -kilpailusta ja pöyristyi kohtalostaan – latasi suorat sanat leirinsä naisista

Mannisen mukaan hänelle soitettiin ensin tuotantoyhtiöstä ja sitten kanavalta.

– Minulle sanottiin, että näiden kohujen takia urani Suurimmassa pudottajassa päättyy.

Kuvausten oli määrä alkaa ensi syksynä. Mannisen mukaan hän oli jo soitellut tulevista kuvauksista innoissaan Janni Hussin kanssa. Hussi toimi Mannisen kanssa valmentajana viime kaudella.

– Aiemmin minulle sanottiin tuotantoyhtiöstä, että Aki, sulla ei ole mitään hätää. Jokin on nyt muuttunut, koska eilen tuli soitto, että kanava on tehnyt päätöksen, että Aki Mannisen pesti päättyy.

Manninen arvioi, että koko kohu olisi unohtunut siihen mennessä, kun Suurimman pudottajan seuraavan kauden oli tarkoitus tulla ulos.

– Olen saanut tappouhkauksiakin ja perheeni on ollut vaarassa (kohun takia). Minusta tämä kaikki on kohtuutonta.

Vaikka Suurin pudottaja ei ollut Mannisen ainut työ, hän oli suunnitellut kalenterinsa loppuvuoteen asti sen mukaan, että olisi osallistunut kuvauksiin.

– Oma asiakaskuntamme luottaa meihin ja yrityksellämme on onneksi kaikki hyvin. Onneksi munani eivät ole yhdessä korissa, hän muotoilee.

– Taloudellinen tappio ei harmita eniten, vaan se, että minua kohtaan ei ole toimittu oikeudenmukaisesti.

– Minä olen rehellinen ja sanon nämä asiat siten kuin minulle on sanottu sanasta sanaan. Minulle sanottiin, että kannattaa miettiä, miten asian haluaa tuoda julki. En minä rupea olemaan hiljaa tästä. Syy on se, että minut potkaistiin pellolle.

Näin vastaa Nelonen

Mannisen mukaan päätös hänen Suurin pudottaja -pestinsä päättymisestä tuli kanavalta. Nelonen Median kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas kommentoi aihetta IS:lle.

– Ohjelmaahan ei ole vielä julkistettu. Pitää kyllä paikkansa, että Aki ei ole siinä mukana.

– Suurimmassa pudottajassa painotetaan niitä ihmisiä, jotka tekevät siinä ison elämänmuutoksen. Emme halunneet, että ohjelma saisi kohtuutonta huomiota vääristä asioista, koska ison elämänmuutoksen tekeminen on osallistujille hyvin herkkä asia.

– Soiteltiin asiasta eilen Akin kanssa mielestäni hyvässä hengessä. Hän halusi tietää tämän asian taustoista ja puhuimme niistä.

Baas sanoo, että hän ei missään nimessä halunnut kannustaa Mannista olemaan kertomatta totuutta, vaan hän halusi painottaa, että Mannisen ei tarvitse kertoa pestinsä päättymisestä erikseen julkisuudessa, jos ei itse niin halua.

– Terveys ja hyvinvointi on hänelle kuitenkin bisnes. Sanoin hänelle, että hänen ei missään nimessä tarvitse tätä salailla, mutta jos asia tuntuu henkilökohtaisesti vaikealta, niin esiintyjämuutokset on ohjelmissa ihan normaali asia.

Baasin mukaan tilanne ei tarkoita sitä, että Mannista ei voitaisi enää nähdä muissa Nelosen ohjelmissa, vaan kyse on pelkästään Suurimman pudottajan tilanteesta tällä hetkellä.

IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.