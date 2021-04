70 vuotta täyttävä Marjatta Tapiola maalaa edelleen joka päivä. Uutta on se, että pitkään yksin elänyt taiteilija on huomannut, että kaksin on sittenkin hauskempaa.

Marjatta Tapiolan päivä on alkanut kuten muutkin päivät: aamiainen, koirien kanssa kävely ja töihin ateljeehen. Taiteilijan työmatka on 150 metriä omassa pihapiirissä. Sysmässä sijaitsevaan lapsuudenkotiinsa Tapiola palasi 1992.

Monet ihmettelivät, miksei Tapiola jatkanut sosiaalisena luonteena Helsingissä asumista. Hän ei ole tehnyt vaikutusta vain taiteellaan, vaan myös huikealla persoonallaan. Helsingin taiteilijaravintoloissa hän elvytti nuutuneenkin ilmapiirin.

– Enemmän kuin juhlat muistan niiltä ajoilta stressin seuraavasta näyttelystä ja taas sitä seuraavasta, Tapiola naurahtaa.

– Mutta rakastinhan minä Vanhan kuppilaa. Yksinäisen työn vastapainoksi oli hauskaa tavata tuttuja. Ja aina oli tuttuja jossakin. Nyt nuoret taiteilijat eivät elä yhtä boheemisti.

Marjatta Tapiola elää edelleen boheemisti siinä mielessä, että hän tekee juuri sitä, mitä hän haluaa tehdä. Yleensä hän on ateljeessaan, joka on entinen puimala.

Marjatta Tapiola elää edelleen boheemisti siinä mielessä, että hän tekee juuri sitä, mitä hän haluaa tehdä. Yleensä hän on ateljeessaan, joka on entinen puimala.

Ikä ei ole Tapiolan työtahtia hidastanut. Hän on aina antanut jokaiselle maalaukselleen sen ajan, minkä se tarvitsee.

– Olen äimistynyt, miten jotkut voivat tehdä 50–100 maalausta vuodessa. Teen ehkä 20 – jos on hyvä vuosi. En vain saisi enempää aikaiseksi, hän toteaa.

Kajaanin taidemuseossa on kesäkuussa esillä Marjatta Tapiolan töitä parin viime vuoden ajalta. Hänen uusia töitään nähdään Helsingin juhlaviikkojen alkaessa galleria Forsblomilla.

– Verbaalisti en uskalla kuvailla uusia töitäni. Jossakin mielessä niissä on tuttua, jossakin mielessä jotakin uutta, hän tyytyy sanomaan.

Ikääntyminen ei taiteilijaa harmita ainakaan niin kauan, kun hän jaksaa seistä tuntikausia kankaan edessä. Voisi hän istuakin, mutta hän on tottunut tekemään taulunsa seisoen.

– Rakastan elämää ja pidän tästä vanhenemisestakin. Toivon vanhenevani erittäin, erittäin paljon, hän nauraa.

Marjatta Tapiola on usein yllättänyt taiteellaan. Henkilökohtaisista asioistaan hän on kertonut vain vähän, mutta se mielikuva on tullut, että hän elää yksin vanhalla sukutilallaan.

Tuo mielikuva on ollut jo pitkään väärä. Marjatta Tapiolan avopuoliso on oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori. He tutustuivat 1970-luvulla Vanhan kuppilassa. Seurustelusuhde alkoi neljä vuotta sitten.

– Kului kymmeniä vuosia, että hädin tuskin nähtiin Kallen kanssa, Marjatta kertoo.

Siitä hän on erityisen ilahtunut, että hänen elämäänsä tuli mies, jonka kanssa on samoja muistoja ja yhteisiä tuttuja.

–Tähän syntymäkotiini ovat menneet kaikki mahdolliset lantit, Marjatta kertoo. Hän on remontoinut vuosien aikana ahkerasti sukutilaansa Sysmässä. Joskus harvoin hän käy Helsingissä.­

Parisuhde ei silti ole ollut hänelle tavoite, johon olisi pakko päästä.

– Pidän yksin asumisesta niin paljon, että se tuntui itsestään selvänä parhaalta elämäntavalta. Yllättäen tämä on vielä mukavampaa, hän naurahtaa.

Siitäkin hän on yllättynyt, ettei hänen keskittymisensä maalaamiseen ole häiriintynyt, vaikka toinen on kuuloetäisyyden päässä.

– Se on suuri ylellisyys, Tapiola sanoo työrauhastaan, jota hän toki suo toisellekin.

Monesti Marjatta Tapiola on ollut lujilla vanhan talonsa kanssa, mutta koskaan hän ei ole ajatellut, että talo tarvitsisi miehen. Se olisi huono syy yhdessäololle.

– Jokainen nainen tarvitsee talonmiehen erikseen, hän toteaa.

Läpimurron Marjatta Tapiola teki 1980-luvun alussa, mikä tarkoitti, että gallerioiden ovet avautuivat hänelle. Hänestä tuli kuvataiteen suuri nimi.

Mutta edelleen hän saattaa stressata näyttelyitään, vaikka hänen maalauksillaan on jatkuva kysyntä. Taiteilija voi tulla suureksi, mutta ei välttämättä omissa silmissään.

– Ikävä juttu, että itselle ei synny minkäänlaista varmuutta, Marjatta hymähtää.

Sen hän on tiedostanut, että on oppinut maalaamisesta ja eri tekniikoista aika paljon. Ja yhä hän rakastaa työtään.

Marjatta Tapiola maalaa myös muotokuvan tai kaksi vuodessa. Hän on tehnyt muun muassa Sauli Niinistöstä muotokuvan eduskunnan puhemiehenä.

– Muita kuvia yrittää pyydystää alitajunnastaan, mutta malli on jotakin oikeasti olemassa olevaa, hän sanoo.

Kun Marjatta eli joitakin vuosia Jouko Turkan kanssa 2000-luvun alussa, hän käytti maalauksiinsa Turkan vartaloa, mutta muotokuvaa hän ei teatterinerosta tehnyt.

Marjatta Tapiola asui pitkään yksin sukutilallaan. Nykyään hänen elämänkumppaninaan on emeritusprofessori Kaarlo ”Kalle” Tuori – ja totta kai myös koirat.­

Muotokuvien tekeminen on tuonut Marjatta Tapiolalle taloudellista turvaa, jota parhaillakaan kuvataiteilijoilla ei liiemmin ole.

– Viimeiset kolme vuotta ovat olleet inhimillisiä, sitä ennen rahoitin työskentelyäni veloilla. Velkarahalla rakensin myös ateljeeni.

– Hulluna olen halunnut myös pitää taloni ehjänä. Tähän syntymäkotiini ovat menneet kaikki mahdolliset lantit, hän kertoo.

Sitä hän odottaa, että voi olla taas rennosti lastenlastensa Luukkaan ja Lulun kanssa, eikä koronavaara estä tapaamisia.

– Palvon heitä! Odotan myös yhteisiä päivällisiä tyttärieni kanssa. Koronan aikana olemme puhuneet videopuheluita ja tapailleet vain varovaisesti, Marjatta kertoo.

Tyttäristä Zaida Bergroth on elokuvaohjaaja, joka on ohjannut mm. Tove-elokuvan. Aina Bergroth on kirjailija-käsikirjoittaja, joka on saanut kiitosta mm. Aino-Kaisa Saarisesta kertovasta Tahto-näytelmästään.

– On hirvittävän hauskaa, että heillä on omat juttunsa, Marjatta tuumaa.

Eräässä haastattelussa Zaida Bergroth kertoi humoristisesti taiteilijaäidistään, joka saattoi sanoa tyttärilleen: älkää menkö kouluun. Tunnollisena lapsena Zaida oli lähinnä kauhuissaan äitinsä ajatuksesta.

– Olin tavallinen taiteilijaäiti, Marjatta naurahtaa.

Hän erosi varhain lastensa isästä, eikä yksinhuoltajuus ollut aina helppoa. Mutta osasi taiteilijaäiti olla myös äärimmäisen huolehtiva. Ruokaakin oli pöydässä – ainakin melko usein.

– Kokkaamisessani on se vika, että se ei ole säännöllistä. Jos alan jotakin tehdä, vertailen kolmea, neljää reseptiä, ja noudatan sitten orjallisesti parasta reseptiä, Marjatta kuvaa keittiöelämäänsä.

Mutta ei Marjatta Tapiola aio resepteihin keskittyä. Hän lähtee joka aamu riemulla seisomaan kankaan äärelle.

– On minulla vielä hirveästi haaveita maalaamisen suhteen.