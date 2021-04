Ensimmäiset kuvat Julkkis Big Brother -talosta julki – ylellisiä materiaaleja ja täysin uusi talo

IS vieraili uudessa BB-talossa.

Uusi Julkkis Big Brother -talo on tänä vuonna täysin uudessa paikassa. IS pääsi vierailemaan upouudessa talossa etukäteen.

Talon sisustus ja pohjarakenne ovat tänä vuonna hyvin erilaiset kuin edellisellä kaudella.

Sisustuksessa on käytetty paljon kirkkaita värejä, mutta myös ylellistä tummanvihreää ja kultaa. Sävymaailma näkyy esimerkiksi talon seinissä ja huonekaluissa.

Myös kylpyhuoneessa on panostettu materiaaleihin, sillä lavuaari hohtaa kultaisen sävyissä.

BB-talon piha tarjoaa tänäkin vuonna paljon mahdollisuuksia monenlaisiin aktiviteetteihin. Pihan seinällä on esimerkiksi sateenvarjoja hauskana yksityiskohtana.

Big Brother -talossa on tummanvihreitä ja kullanvärisiä yksityiskohtia.­

Sateenvarjot ovat hauska koriste talossa.­

Ohjelman pääohjaaja Janne Virtanen paljasti aiemmin IS:lle, että tämänvuotinen BB-talo on suurempi kuin milloinkaan aiemmin.

– Talo on varsinainen BB-universumi. Talon vieressä on myös iso sisätehtäväalue ja valtavan kokoinen BB-studio, josta teemme kaikki livelähetykset. Talossa on perinteisesti olohuone, keittiö, makuuhuone ja päiväkirjahuone. Lisäksi sieltä löytyy sauna, palju, massiivinen terassi sekä muutama yllätys.

Julkkisosallistujat saatetaan taloon 2. toukokuuta.

– Sen verran voin paljastaa, että joukossa saattaa olla sellaisia tyyppejä, joita ei kukaan olisi ehkä osannut edes ajatella, Virtanen sanoi.

Big Brother Suomi sunnuntaina 2.5. alkaen Nelosella klo 21.00. IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.