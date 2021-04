Game of Thrones -megatähti sai lapsen! Piti salaisuuden ovelasti yli vuoden ajan

Natalie Dormer sai lapsensa tammikuussa kaikessa hiljaisuudessa.

Näyttelijä on vältellyt vuoden ajan julkisuutta pitääkseen raskautensa piilossa. Kuva helmikuulta 2020.­

HBO:n Game of Thrones -hittisarjasta tunnetuksi noussut näyttelijä Natalie Dormer synnytti tammikuussa lapsen. Vauva on hänen ja hänen kumppaninsa David Oakesin esikoinen.

Dormer, 39, onnistui pitämään raskautensa kokonaan salassa julkisuudelta. Vain pariskunnan läheisimmät perheenjäsenet ja ystävät tiesivät siitä.

Vallitseva pandemiatilanne auttoi salaisuuden säilyttämisessä. Dormerin ei täytynyt näyttäytyä julkisuudessa, koska edustustilaisuudet ovat olleet jo pitkään peruttuja.

Salaisuuden pitämisessä auttoi sekin seikka, että Dormer ei käytä lainkaan sosiaalista mediaa. Hän paljastikin iloisen uutisensa keskiviikkona hyvän ystävänsä Esther Rantzenin podcastissa. Aiheesta uutisoi muun muassa Entertainment Online.

– Se on täydellinen juttu tehdä pandemian aikana, nimittäin tulla raskaaksi ja saada vauva, näyttelijä sanoo.

– Nyt minusta tuntuu, että tämä on vähän kliseistä. Hän varmaan istuu joskus 30 vuoden päästä baarissa ja sanoo, että jep, olen koronavauva.

Natalie Dormer poseerasi Vanity Fairin järjestämissä Oscar-juhlissa helmikuussa 2020.­

Näyttelijä kertoi juuri alkaneesta äitiydestään iloisena, mutta väsyneenä.

– Hän täytti juuri kolme kuukautta ja on valtava ilon lähde. En enää koskaan valita pitkistä kuvauspäivistä, koska yöunien puute on jotain ihan toista.

– Perspektiivi koko elämään muuttuu ja elämänarvot myös. Aluksi vain pyörittelet sille silmiäsi, kun kaikki sanovat, että niin käy, mutta sitten kun todella saat lapsen, niin tajuat, näyttelijä pohtii.

Näyttelijä esitti Game of Thronesissa kuningattaren tehtäviin mieltynyttä Margaery Tyrellia.­

Natalie Dormer esitti Game of Thronesissa Margaery Tyrellia. Hän on näytellyt myös muun muassa kahdessa Nälkäpeli-elokuvassa, Tudors-tv-sarjassa ja The Forest -kauhuelokuvassa.

Dormer on pysynyt vuosien ajan tiukasti päätöksessään pysyä kaukana sosiaalisesta mediasta. Hän kertoi LA Confidential Magazine -lehden haastattelussa jo vuonna 2015 syynsä päätökseen.

– Olen ollut viimeisen neljän vuoden ajan tarpeeksi kiireinen neljän roolini kanssa, eikä minulla ole energiaa työntää ulos jotain täydellistä mielikuvaa Natalie Dormerista. Se ei kuitenkaan olisi oikea minä, hän ilmoitti.