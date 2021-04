Yksi Ruotsin suosituimmista sometähdistä paljasti surullisen totuuden liitostaan – unelmien häät peruttu

Häävalmistelut olivat jo vauhdissa.

Sometähti Angelica Blick, 31, kertoo Instagramissa eroavansa kihlattunsa kanssa vuosien yhteiselon jälkeen.

– Elämä ei aina mene niin kuin olet suunnitellut ja tapahtuu jotain, mitä et halunnut, Blick kirjoittaa seuraajilleen.

– Andre ja minä emme enää ole pariskunta, ja sydämeni särkyy uudestaan ja uudestaan, kun kirjoitan tuon lauseen.

Blick sanoo, että heillä meni jo pitkään huonosti ja että kumpikaan ei halunnut jatkaa siten.

– Rakastamme toisiamme edelleen syvästi ja kunnioitamme toisiamme, eikä tämä ole jotain, mitä kumpikaan meistä olisi halunnut. Mutta tämä on nyt totuus.

Vielä viime kesänä pariskunta suunnitteli kovaa kyytiä upeaa hääjuhlaa, mutta se peruuntui.

Huhtikuussa 2020 Blick julkaisi YouTubessa videon, jossa hän etsi äitinsä kanssa unelmiensa hääpukua. Kaksikko matkusti Tukholmasta Hampuriin asti etsimään pukua. Blick sovitteli YouTube-jaksossa ison määrän toinen toistaan huikeampia hääleninkejä hänen ystäviensä ihailevien katseiden edessä.

Tuon videon jälkeen Blick ei enää julkaissutkaan lisää videoita tulevista häistään.

Blick on yksi pohjoismaiden seuratuimmista somevaikuttajista. Hänellä on Instagramissa yli 1,1 miljoonaa seuraajaa. YouTubessa hänellä on yli 75 000 tilaajaa. Hän ylläpitää suosittua, omaa nimeään kantavaa lifestyle-sivustoa, jossa esitellään muun muassa hänen suunnittelemiaan vaatemallistoja.