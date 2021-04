Kommentti: Sointu Borg päihitti keski-ikäisen miehen televisiossa ja todisti, että Suomessa pelätään edelleen vahvoja naisia

Sointu Borg osoitti Diili-voitollaan, että vuonna 2021 naisen paikka on juuri siellä, missä miehenkin, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Sointu Borgin nimi on ollut viime päivinä monien huulilla. 28-vuotias tamperelainen nousi lähes koko kansan tietoisuuteen viimeistään maanantai-iltana, kun Jaajo Linnonmaa julisti hänet Diilin voittajaksi. Borg itse oli silmin nähden häkeltynyt, kun hän kuuli Linnonmaan suusta legendaariset sanat: ”Sut on palkattu”.

Omaan silmääni maanantaina nähdyn finaalin koskettavin hetki ei kuitenkaan ollut Borgin julistaminen kilpailun voittajaksi. Hetkeä aiemmin Borg nimittäin avautui kameroille kyyneleet silmissään siitä kuinka hän on kohdannut urallaan lukuisia kertoja vähättelyä ja ennakkoluuloja. Borgia on kritisoitu muun muassa siitä, ettei hän ole tarpeeksi uskottava toimiakseen yritysmaailmassa.

Vähättelyltä Borg ei välttynyt voittonsa jälkeenkään. Sosiaalisen median perusteella moni katsoja kyseenalaisti sen, miten vasta 28-vuotias Borg onnistui voittamaan huomattavasti kokeneemman, 43-vuotiaan Petri Materon. Tässä vaiheessa moni veti esiin sukupuolikortin. Borgin uskottiin voittaneen kilpailun, koska hän on nainen ja vieläpä näyttävä sellainen.

”Sointu voitti, koska Jaajo ei uskaltanut palkata vahvaa miestä.”

”Kyllä Jaajo ja kumppanit oli nyt sinisilmäisiä. Ulkonäkö vaikutti lopputulokseen.”

”Kyllä nyt ulkoinen profiili ratkaisi.”

”Tässä taas nähtiin kuinka äijäkööri lankeaa nuoreen silikoniblondiin.”

Näitä ja lukuisia muita vastaavia kommentteja lukiessani en voinut olla ajattelematta, elämmekö tosiaan vuotta 2021? Hämmentävän moni nimittäin tuntuu edelleen ajattelevan, ettei nainen voi pärjätä yritysmaailmassa puhtaasti oman potentiaalinsa ja kykyjensä turvin, vaan syyt palkkaamiselle löytyvät aina ulkoisista tekijöistä: häntä tarvitaan täyttämään kiintiönaisen paikkaa tai vaihtoehtoisesti piristämään mieskollegoiden työpäiviä. Ei puhettakaan, että nainen palkattaisiin yksinkertaisesti siksi, että hän olisi paras mahdollinen henkilö kyseiseen tehtävään.

Sointu sai finaalissa vastaansa Petri Materon, joka vilpittömästi totesi olevansa ylpeä kilpakumppanistaan.­

Mitä yritysmaailmaan tulee, naiset ovat edelleen selkeä vähemmistö. Maailmanlaajuisesti mitattuna vain neljä prosenttia pörssiyritysten puheenjohtajista ja toimitusjohtajista on naisia. Suomessa vastaava luku on kahdeksan. Tämä ei suinkaan johdu siitä, että naiset eivät olisi yhtä päteviä kuin miehet.

Itse asiassa tilanne on aivan päinvastainen. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän tutkimuksen mukaan yritysten ylimmässä johdossa toimivat naiset ovat nimittäin keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin heidän miespuoliset kollegansa. Myös Sointu Borg on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, mikä on tuntunut unohtuneen monilta.

Soinnun räväkkä luonne herätti tunteita Diilin katsojissa.­

Borg toki leimattiin monen silmissä epäuskottavaksi jo ennen kuin Diilin ensimmäistäkään jaksoa oli esitetty. Lukiessani Borgista viime päivinä kirjoitettuja kommentteja mieleeni heräsikin kysymys siitä, miltä sitten näyttää uskottava nainen yrityksen johdossa?

Vastauksen kysymykseen tulisi olla varsin selkeä: yritystä johtava nainen saa näyttää juuri siltä kuin hän itse haluaa. Hiustenväri, pukeutumistyyli tai edes kauneuskirurgiset toimenpiteet kun eivät korreloi älykkyyden kanssa. Sama pätee myös toiseen suuntaan, sillä nainen on helppo leimata tyylittömäksi myös silloin, jos hän viihtyy työpaikallaan meikittä eikä edusta valtavirran kauneusihanteita. On kuitenkin absurdia ajatella, että kenenkään pitäisi enää tällä vuosituhannella ahtautua yhteiskunnan normien määrittämään muottiin ollakseen ulkopuolisten tahojen mielestä tarpeeksi uskottava.

Myös Borgin suorasukainen ja anteeksipyytelemätön luonne herätti närkästystä monissa television katsojissa. Borgia kuvailtiin muun muassa päällepäsmäriksi, manipuloivaksi ja narsistiseksi. Jälleen kerran törmäämme siis tilanteeseen, jossa nainen leimataan hankalaksi, kun hän puhuu asioista suoraan ja niiden oikeilla nimillä. Näin karuja luonneanalyysejä ei nimittäin tehty yhdestäkään ohjelmassa esiintyneestä miehestä, ainakaan samassa mittakaavassa. Jälleen kerran en voi olla ajattelematta, vierastetaanko yhteiskunnassamme edelleen vahvoja, kunnianhimoisia ja päämäärätietoisia naisia?

Sointu Borg on 28-vuotias yrittäjä, ekonomi ja Diili-voittaja.­

Itse koen, että Sointu Borg teki esiintymisellään Diilissä palveluksen tuhansille nuorille, eikä pelkästään naisille. Hän osoitti, että elämässä pärjää usein parhaiten olemalla puhtaasti oma itsensä. Borg itse ei missään vaiheessa yrittänyt muuttaa itseään miellyttääkseen muita. Tämä on ajattelumalli, josta jokaisen tulisi ottaa mallia ikään, sukupuoleen tai ammattiin katsomatta.

Sointu Borg on 28-vuotias yrittäjä, kauppatieteiden maisteri ja nyt myös Linnonmaan yritysten kehitysjohtaja ja osakas. Hänellä on myös vaaleat hiukset, silikonirinnat ja näyttävä tyyli. Nämä asiat eivät sulje toisiaan pois.

Sillä herran vuonna 2021 naisen paikka on juuri siellä, missä miehenkin. Ihan sama, miltä hän näyttää.