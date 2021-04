Anna: Minka Kuustonen paljastaa, miten hän huoltaa parisuhdettaan näyttelijärakkaansa kanssa

Näyttelijä Minka Kuustonen kertoo Anna-lehden haastattelussa arjestaan 3-vuotiaan pojan ja puolisonsa Aku Sipolan kanssa.

Näyttelijä Minka Kuustonen, 35, sai esikoisensa kolme vuotta sitten. Hän on seurustellut näyttelijä Aku Sipolan, 31, kanssa seitsemän vuotta.

Kuustonen kertoo Anna-lehden tuoreessa haastattelussa arjestaan puolisonsa ja heidän 3-vuotiaan poikansa kanssa. Näyttelijän mukaan perhe viettää paljon aikaa yhdessä muun muassa ulkoilemalla ja kotona yhdessä leikkimällä.

– Vanhemmuutemme on hyvin tasavertaista. Osallistumme lapsen hoitoon ja arkiaskareisiin yhtä paljon. Olemme alusta asti jakaneet pikkulapsiaikaa. Siitä kertoo paljon sekin, että poikamme ensimmäinen sana oli ”äissi”. Se oli yhdistelmä äidistä ja isistä, Kuustonen kertoo Annassa.

Kuustosen mukaan äitiys on opettanut hänelle läsnäoloa ja vapaa-ajan arvostamista. Hän sanoo lehdessä tehneensä aiemmin töitä monesti ilman rajoja, ja työpäivät saattoivat venyä yömyöhään. Myös parisuhteelle hän järjestää aikaa ja lastenhoitoapua on tarjolla.

– Joskus otamme Akun kanssa irtiottoja kahdestaan. Se voi olla pieni hotelliloma, illallinen tai kävelylenkki. On tärkeää muistaa raivata aikaa myös parisuhteelle, Kuustonen painottaa Anna-lehden haastattelussa.

Lapsiperhearjessa avuksi on, jos muu perhe asuu lähellä. Minka Kuustonen asuu Helsingin Kalliossa samassa kerrostalossa äitinsä ja siskonsa Iina Kuustosen kanssa. Isä Mikko Kuustonen asuu kivenheiton päässä. Minka totesi aiemmin IS:lle, että hänestä on mahtavaa jakaa tärkeä elämänvaihe siskonsa kanssa.

– On tosi helppoa laittaa viestiä, että mennäänkö vaikka puistoon yhdessä. Se on helppo tapa viettää aikaa lasten kanssa ja meidän kahden tapa nähdä. Juodaan kahvit, vaihdetaan kuulumisia ja leikitään lasten kanssa, Minka Kuustonen hehkutti kesällä 2019.

Minka Kuustonen on mukana Suurmestari-tv-ohjelmassa sekä näyttelee Hotel Swan Helsinki -sarjassa. Hänellä on pääosa Ylen Armi Aavikosta kertovassa jättikuunnelmassa, joka alkaa kesällä. Lisäksi Kuustonen tähdittänyt useita elokuvia, kuten Kesäkaverit ja Onnenonkija. Hän on tullut tutuksi myös Putouksesta.