Rosanna Kulju jättää Miss Helsinki -kisan – täräyttää suorat sanat perinteisistä kauneuskilpailuista

Miss Helsinki -kilpailu järjestetään jälleen tänä syksynä. Samalla Rosanna Kulju jättää kilpailun taakseen.

Rosanna Kulju on luotsannut Miss Helsinki -kilpailua jo useamman vuoden ajan. Viime vuonna kilpailua ei järjestetty vallitsevasta maailmantilanteesta johtuen ja vuonna 2019 kruunattu Inna Tähtinen on täten edelleen hallitseva Miss Helsinki.

Alkuviikosta Kulju kuitenkin kertoi Instagramissaan, että kilpailu järjestetään jälleen tänä vuonna. Samalla Kulju kertoi, että tämä missikiertue jää hänen viimeisekseen. Kuljun mukaan hänen aikansa Miss Helsinki -kilpailun puikoissa on tullut tiensä päähän.

– Kyllä se niin on että Miss Helsinki kilpailu tulee taas syksyllä. Kylläkin viimeistä kertaa tämä daami puikoissa, Kulju kirjoittaa Instagramissa.

– Tämä kilpailu on mulle enemmän kuin kilpailu, merkitsee mulle henkisellä tasolla niin paljon enemmän. Merkitsee ystäviä, kokemuksia, uraa ja kehittymistä - oi niin paljon kehittymistä. Itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että perinteiset missikilpailut on passee. Mun vika rundi tehdään lyhyesti ja ytimekkäästi, täynnä iloa ja pääpainona some, hän jatkaa.

Kulju myös painottaa, ettei kilpailuun osallistumisen edellytyksenä ole tietynlainen vartalo tai vaakalukema. Hän kertookin etsivänsä ennen kaikkea karismaattista missiä, joka huomioi muut ihmiset ja kohtelee heitä hyvin.

– Minua organisaattorina ei edelleenkään kiinnosta kandidaattien paino tai pituus, vaan se mitä ne on ja miten ne kohtelee muita ihmisiä. Mua kiinnostaa henkilöt jotka on karismaattisia ja energisiä ja joilla on palo lähteä kehittämään jotain aivan omaa - oli se sitten mitä tahansa. Finaalista tulee täysin erilainen mitä aiempina vuosina ja luvassa on myös nostalgiaa, Kulju vihjaa Instagramissa.

Rosanna Kulju nousi itse julkisuuteen voitettuaan Miss Helsinki -kilpailun vuonna 2015. Sittemmin hän on toiminut kilpailun järjestäjänä. Kulju työllistää itsensä myös sosiaalisen median avulla ja hänellä on kuvapalvelu Instagramissa peräti 78 900 seuraajaa.

Inna Tähtinen auttaa Rosanna Kuljua valitsemaan seuraajansa.­

Vuosien varrella Miss Helsinki -kilpailusta on noussut julkisuuteen myös lukuisia muita nuoria naisia, kuten Mailis Penttilä, Sofia Belórf ja Jessica Ruokola. Vuonna 2019 voittajaksi kruunattiin Inna Tähtinen ja hänelle tittelin luovutti Nina Kallio.