Sacha Remling oli 2000-luvun alussa yksi Suomen kuumimmista julkkiksista – sitten hän sai tarpeekseen ja muutti pysyvästi 9 000 kilometrin päähän

Sacha Remling tuli tunnetuksi Moon-TV:n pahana poikana. Helsinki on vaihtunut 5 000 asukkaan pikkukylään keskellä New Mexicon erämaata.

Albuquerquen kaupungissa New Mexicon osavaltiossa valkenee uusi päivä, kun Sacha Remling vastaa WhatsApp-puheluun. Hyväntuulinen mies on aloittamassa päiväänsä ravintolallaan.

– Olen vihdoin saanut homman kunnolla käyntiin tämän perustamani paikan kanssa. Pitkään siinä meni, että kaikki lupa-asiat olivat kunnossa, mutta nyt näyttää hyvältä, hän aloittaa.

49-vuotias Remling on asunut Yhdysvalloissa jo kuusi vuotta. Hän pyörittää artesaanipizzeriaa, jonka yhteydessä on retropelien pelihalli. Donkey Kongia, flipperiä ja Pacmania. Ravintola sijaitsee Helsingin kokoisen suurkaupungin downtownissa.

Entinen juontaja vaikuttaa olevan tyytyväinen uuteen kotimaahansa. Puheessakaan ei kuulu enää niin vahvasti stadilainen korostus.

– Muutin tänne alun perin vaimon perässä, mutta se oli paras päätös ikinä. Tämä on minulle paratiisi.

Sacha ja tämän vaimo Valpuri Remling asuvat onnellisina pikkukylässä keskellä New Mexicon erämaata.­

2000-luvun alussa Sacha Remlingin nimi oli Suomessa kaikkien huulilla. Hän oli supersuositun Moon-TV-kanavan tähtijuontaja ja tuottaja.

Monet aikakauden nuoret muistavat hänet sellaisista ohjelmista kuin Radalla, Mustapippuri, REC ja Festarispesiaalit.

Internet oli vasta lapsenkengissään. MTV3-kanavan Jyrki, Moon-TV ja SubTV:n myöhäisillan ohjelmat olivat keskeisiä vaikuttajamedioita, joita nuoret seurasivat herkeämättä.

Remling oli juuri valmistumassa televisiokoulusta Lontoossa, kun hänen ystävänsä tuottaja Terja Salaspuro soitti ja pyysi häntä kehittämään sisältöä kokonaan uudelle kaapelikanavalle. Remling osti heti lentolipun Suomeen ja aloitti työt.

– Moon-TV oli eräänlainen koe-eläinympäristö. Teimme jotain sellaista, mitä Suomessa ei oltu koskaan aiemmin tehty, Remling muistelee nyt.

– Se oli realityä ennen realityä. Tavallaan idea oli sama, mutta kuitenkin ihan erilainen.

MoonTV:n tuottaja Terja Salaspuro (oik.) oli se henkilö, joka soitti Sacha Remlingille (vas.) 2000-luvun vaihteessa ja pyysi hänet mukaan kehittämään uutta kanavaa.­

Klikkaan YouTubeen pyörimään Festarispesiaalit-ohjelman jakson vuodelta 2001. Remling vetää Provinssirockissa mikrofonin kanssa hieman tärisevää lähetystä. Takahuoneessa vilahtaa Wallu Valpio.

Jaaha, siellä jo instrumentit kilisevät pussissa, Remling selostaa ja kamera väläyttää täpötäyttä muovikassillista festarijuomia. Valpio avaa Pringles-sipsipurkin kannen ja nostaa esiin kätketyn viinapullon.

Myöhemmin Remling kiertelee festarialueen ulkopuolella ja jakaa ilmaisia rannekkeita niille, jotka uskaltavat tehdä kameran edessä jotain hullua. Hän pyytää erästä naista ”näyttämään kannuja” – nainen toteuttaa ehdotuksen epäröimättä, kamera zoomaa rintoihin ja Remling antaa naiselle rannekkeen palkkioksi.

Raportointityyli on rentoa ja mukaansatempaavaa. Vähän samanlaista kuin mitä sometähdet tekevät tänä päivänä, mutta hävyttömämpää.

Image-lehti uutisoi vuonna 2003, että Moon-TV oli kanava, jossa sai sanoa ja tehdä ihan mitä tahansa. Siltä tosiaankin vaikuttaa. Televisiokanavien ”paha poika” nousi kulttimaineeseen syystä.

– Meillä ei ollut mitään erikseen palkattuja juontajia. Idea oli, että juontajat ovat niin karismaattisia, että voidaan vain laittaa kamera pyörimään ja ohjelma toimii, Remling selittää.

– Mun mielestä se on aika teennäistä, että joku missi tai muu palkattu juontaja lukee suoraan prompterilta sitaatteja.

Kun hän pääsee vauhtiin, esiin tulee nopeasti tuttu suorasukainen Sacha, joka ei jaksa sensuroida sanomisiaan.

– Se saattoi vaikuttaa siltä, että me vaan ryypätään ja pidetään hauskaa, mutta oikeasti me tehtiin ihan järjettömän paljon töitä sen lopputuloksen eteen.

Ravintola-ala oli jo MoonTV-aikoina Remlingin intohimo.­

Kokemattomat juontajat tekivät lähes kaiken taustatyön ja haastateltavien etsimisen itse. Tavallisena työpäivänään Remling nousi aamulla ja meni toimistolle tekemään työpäivän. Illalla saattoi olla vielä kuvaukset. Sitten hän meni yleensä Helsingin yöelämään jatkamaan töitä.

– Olen löytänyt varmaan kaikki haastateltavani baarista. Olen aika vaatimattomista oloista kotoisin, joten ajattelin aina, että mun pitää luoda suhteita, jotta pärjään.

– Se oli holtiton elämäntapa, hän myöntää.

Vanha tekniikka teki myös jälkityöstä todella hidasta. Kameroissa ei ollut muistikortteja, joten kaikki kuvattiin nauhalle.

– Joku meistä joutui aina istumaan tyyliin 30 tuntia purkamassa niitä nauhoja. Osittain sen takia paljon tehtiin livenä purkkiin -mentaliteetilla.

Todellisuudessa tv-työ tuohon aikaan oli Remlingin mukaan usein kaikkea muuta kuin hohdokasta.

– Aika kultaa muistot. Totuus on, että silloin vitutti ihan älyttömästi, että duunia oli niin paljon.

Vuonna 2001 kanava oli suosionsa huipulla, mutta kulissien takana kuohui jo. Johdon kanssa tuli riitoja siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei.

Remling mainitsee esimerkkinä sen kerran, kun rocktoimittaja Wallu Valpio hankki pienelle kanavalle kansallista huomiota tempauksellaan. Valpio oli juuri voittanut Vuoden tv-persoonan pystin kansallisessa gaalassa. Kiitospuheen pitämisen sijaan hän avasi lavalla housunsa ja heilutti penistään yleisön edessä.

Seuraavana päivänä juttu oli Ilta-Sanomien etusivulla.

– Kun Wallu hankki meille ensimmäisen lööpin, olin ihan, että vau, näin tää kuuluu hoitaa, tää on parasta mitä meille on ikinä tapahtunut, Remling nauraa vieläkin jutulle.

– Mutta sitten menin töihin, ja siellä olikin kriisipalaveri päällä.

Kokkausohjelma Mustapippuri oli yksi Remlingin tähdittämistä tv-sarjoista.­

Albuquerque kylpee huhtikuussa jo parinkymmenen asteen hellivässä kevätlämmössä. Texasin ja Arizonan välissä sijaitsevassa New Mexicon osavaltiossa on 320 aurinkoista päivää vuodessa.

New Mexico oli intiaanien asuttama ennen espanjalaisten löytöretkeilijöiden saapumista. Hispaani- ja intiaanivaikutteet tekevät paikasta edelleen hyvin omaleimaisen.

Luonto on harvaan asutussa osavaltiossa moninainen. New Mexicossa on valtava määrä kansallispuistoja, aavikkoa ja lumen peittämiä vuorenhuippuja.

Remling ja hänen puolisonsa Valpuri Remling asuvat 5 000 asukkaan maalaiskylässä Placitasissa noin 25 minuutin ajomatkan päässä Albuquerquen keskustasta.

– Meillä on täällä valtava kaunis omakotitalo, jonka hinnalla saisi Helsingistä ehkä yksiön. Tämä on kaunis vuoristokylä, jossa linnut laulaa aamuisin, Remling sanoo.

New Mexicon osavaltiossa on valtava määrä kansallispuistoja, vuoristoa ja aavikkoa.­

Takavuosien juontaja pyörittää nykyään ravintolaa ja retropelihallia Albuquerquessa.­

Alku luvatussa maassa oli tahmea.

Yksi Suomen takavuosien kuumimmista julkkiksista teki yhtäkkiä töitä baarien narikassa ja portsarina keskellä yötä.

– Kyllä mä vähän mietin, että mitä ihmettä mä oikein täällä teen. Olin aamukolmelta oksennuksenhajuisessa wc:ssä ja takavarikoimassa joltain lapselta asetta pois baarin ovella pikkupalkalla.

Remling tiesi, että Suomessa hänellä olisi ollut valmiiksi katettu pöytä, mitä tulee uran rakentamiseen. Yhdysvalloissa yrittäjiin kohdistuva suotuisa asenneilmapiiri oli kuitenkin koko ajan Remlingin mieleen.

– Täällä tunnelma on sellainen, että kaikki kannustaa sua eteenpäin. Luotin, että pärjään kyllä.

Puhelu keskeytyy, kun ravintolalle tuodaan lähetystä. Taustalta kuuluu, kuinka Remling juttelee hyväntuulisesti lähetin kanssa.

– Hei oota, ne servietit tuli nyt, hän sanoo minulle.

Remling palaa hetken kuluttua puheluun. Hetken ajan hän hehkuttaa ravintola-alaa itselleen mieluisana pelikenttänä. Siinä auttaa jo aikoja sitten tehty päätös.

– Olen ollut jo kymmenen vuotta raitis. En mä näitä hommia muuten varmaan enää jaksaisikaan.

Kuva legendaarisen MoonTV:n studiolta konkurssipäivänä heinäkuussa 2003. Silloin studiolla oli hiljaista.­

Moon-TV rysähti lopulta täysillä seinään. Heinäkuussa 2003 kerrottiin, että kanava hakeutuu konkurssiin ja työntekijät irtisanotaan kahden viikon sisällä. Ilmoitus tuli monille työntekijöille täysin puskista.

Remling oli irtisanoutunut kanavalta jo keväällä 2002 ja perustanut Punavuoreen helsinkiläisten keskuudessa tuohon aikaan supersuositun We Got Beef -baarin. Hän pyöritti We Got Beefia aina siihen asti, kunnes muutti Yhdysvaltoihin.

Miksi Remling halusi lähteä Moon-TV:stä, vaikka oli kanavan suosituimpia hahmoja?

– Jossain vaiheessa päätin, että teen ihan liikaa töitä ja en kostu siitä mitään. Kanavan isot pomot saivat koko ajan parempaa palkkaa, minä en.

Hän naurahtaa ja myöntää, että esimies-alainen-suhteen hahmottaminen ei aina ollut hänen parhaita piirteitään. Pomojen kanssa tuli usein suukopua.

– Tein siellä vain töitä muille ja sain siitä tarpeekseni.

Lähteitä: Image, IS Arkisto, MTV3.fi, YouTube