Sometähti Anni Vallius julkaisi silmät avaavan videon – näin hurjan illuusion kuvafiltterillä saa aikaan

Anni Vallius havainnollistaa tuoreella videollaan, millaisen illuusion filtteri luo somekuviin

Sosiaalisen median vaikuttaja ja omaa podcastiaan pitävä Anni Vallius julkaisi Instagram-tilinsä reels-osiossa hätkähdyttävän videon, jolla hän havainnollistaa, millaisen illuusion sosiaalisen median kuvissa käytössä olevat filtterit luovat.

– Ennen kuin otat paineita sosiaalisessa mediassa ja tunnet itsesi huonommaksi rullatessasi muiden kuvia ja videoita... muista, että somessa nähdään vain pieniä valittuja hetkiä ja nekin voidaan paketoida nättiin filtteriin, Vallius kirjoittaa.

Videolla hän kuvaa kasvojaan filtterillä, joka saa hänen silmänsä näyttämään kirkkaammilta ja kasvonsa meikatuilta. Filtteri myös silottaa hänen kasvojensa epätasaisuuksia ja peittää luomia.

– Illuusiota ei saa juoksemallakaan kiinni! Oikea elämä on somen ja filtterien ulkopuolella.

Valliuksen video sai positiivisen vastaanoton hänen seuraajiltaan, joista monet kiittelivät sometähteä tärkeästä muistutuksesta ja hämmästelivät filtterin tehoa.

– Kääk tota filtteriä, eräs seuraaja kommentoi nauruemojien kera.

– Ah mikä postaus! Filtterit vois poistaa koko instasta, toinen sanoo.

– Just näin, erittäin hyvä postaus ja muistutus, kolmas kirjoittaa.

Vallius on ottanut aiheeseen kantaa useita kertoja aiemminkin. Viime lokakuussa hän julkaisi kuvaparin, jossa poseeraa alusvaatteisillaan. Vasemmanpuoleinen kuva on luonnollinen, kun taas oikeanpuoleista on muokattu puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Muokatussa kuvassa on kavennettu reisiä ja lantiota.

Vallius julkaisi myös havainnollistavan videon kuvan muokkaamisesta. Näet videon painamalla kuvaparin oikeassa reunassa olevaa valkoista nuolta.

Kehopositiivisuuden puolesta puhuva Vallius muistuttaa kuvaparin yhteydessä, että harva tiedostaa, miten helposti ja nopeasti kuviaan voi muokata.

– Lajin helppous huolestuttaa. Tämä alle minuutissa toteutettu kuvapari ja netistä ladattu äppi (swaippaa vasemmalle) kiteyttävät lyhykäisyydessään sen, mikä somessa ja muussa mediassa jää usein pimentoon. Meistä moni ehkä tietää sen, mutta kuinka moni meistä sen oikeasti tiedostaa, Vallius kysyy kirjoituksessaan.

Vallius kertoi IS:n haastattelussa, että hän oli nuorempana herkkä vertaamaan itseään muihin ja siloteltuihin somekuviin. Hän kuunteli kauhuissaan, miten liikunnanohjaajien pukuhuoneissa arvosteltiin avoimesti muiden ulkomuotoa.

– En ikinä ollut mielestäni tarpeeksi hyvä, hän tunnustaa ajatelleensa.

Vasta kun Anni rohkaistui puhumaan avoimesti kehopositiivisuudesta, hän alkoi saada lisää uskoa itseensä.

– Kun teen postauksia, teen niitä yhä sekä itselleni että muille. Saan siitä lisää itsevarmuutta.