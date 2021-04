Riitta Väisäsen molemmat vanhemmat kuolivat – äidin viimeiset ajat surettavat: ”Se oli katastrofi”

Riitta Väisäsen molemmat vanhemmat kuolivat vuoden aikana. Äidin loppuelämää varjosti korona, joka esti pitkään palvelutalossa omaisten tapaamiset.

Riitta Väisäsellä on takanaan raskas vuosi.­

Riitta Väisänen pulppuaa puhetta tuttuun tapaan, eikä hänen huumorintajunsakaan ole kadonnut. Mutta uskomattoman raskasta hänellä on ollut viime vuoden tammikuusta, jolloin hänen Pentti-isänsä kuoli.

– Isän siunaustilaisuus oli juuri ennen kuin korona alkoi, Riitta kertoo.

Riitan äiti Aino Väisänen kuoli palvelutalossa 27.2.2021. Yli 65 vuotta yhdessä olleen avioparin yhteinen kuolinilmoitus oli sunnuntaina Etelä-Suomen Sanomissa. Ilmoituksessa oli Lauri Viidan koskettava runo.

– Isän siunauksen jälkeen emme nähneet äitiä noin kolmeen kuukauteen koronan takia, Riitta kertoo.

Riitan ja hänen Lea-sisarensa oli vain hyväksyttävä tosiasia, että huonossa kunnossa oleva äiti ei saanut tavata omaisiaan. Leskeksi jääneellä äidillä oli muun muassa muistisairaus ja toinen jalka amputoitu.

– Kesällä oli 10 minuutin tapaamisia ulkona, mutta ne eivät olleet äidille helppoja, sillä hänen amputoituun jalkaansa sattui pyörätuolissa istuessa. Syksyllä alkoivat 15 minuutin tapaamiset sisällä. Se oli katastrofi, Riitta toteaa raskaasta ajanjaksosta.

Riitan molemmat vanhemmat olivat 88-vuotiaita kuollessaan. He asuivat Orimattilassa tyttäriensä lähellä. Pentti-isä oli äidin omaishoitaja yli kymmenen vuotta, kunnes äiti siirrettiin 2019 syksyllä palvelutaloon.

Riitasta tuntui luontevalta auttaa siskonsa Lean kanssa vanhempiaan heidän ikääntyessä. Lea teki usein vanhemmille kaikenlaisia herkkuruokia.

– Kun Viltsu oli pieni, äiti auttoi aina hänen hoitamisessa. Isä kävi hoitamassa pehtoorina mulle kaikenlaista, Riitta korostaa vanhemmiltaan tullutta apua.

– Heillä oli molemmilla hyvä huumorintaju. Kun palvelutalon hoitaja ensimmäisellä iltapesulla pyysi äitiä laittamaan hampaat vesilasiin, äiti katsoi hitaasti ja totesi: ”Ei onnistu, pitäisi olla hammaslääkäri paikalla”. Hänellä oli nimittäin omat hampaat suussa kiinni, Riitta naurahtaa.

Pentti-isä oli toimelias loppuun asti. Hänen kuolemansa tuli yllätyksenä.

– Isä meni kerrasta. Illalla hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan. Aamulla lääkäri kertoi, että aorta on revennyt. Ehdimme sairaalaan niin, että isä oli vajaa 10 minuuttia hengissä, Riitta kertoo.

Riitan olisi pitänyt olla sinä iltana Venla-gaalassa palkinnonjakajana, mutta hän joutui perumaan sen isänsä kuoleman takia.

– Rankka vuosi on ollut – kaikin tavoin, Riitta toteaa.

Suruistaan Riitta ei ole jaksanut puhua. Kun joku on kysynyt kuulumisia, hän on yleensä vastannut, että hyvin menee. Lisäksi hänen raha-asioistaan on kirjoitettu Riitan mukaan virheellisesti.

– On ollut kyllä tiukkaa, kun ei ole ollut koronan takia keikkoja, mutta se on pieni ongelma vanhempien menetyksen rinnalla. Tuntuu hirveältä, että heille ei voi enää soittaa. Synkkiä hetkiä tulee, kun tajuaa kuoleman lopullisuuden. Mutta on levollista ajatella, että äiti pääsi isän luokse, Riitta miettii.

Sekin on yllättänyt Riitan, miten paljon kuoleman jälkeen on käytännön asioita hoidettavana.

– Nyt ehkä alkaa olla aikaa ja voimia omiin polvi- ja lonkkaleikkauksiin, Riitta päättää.