Alma Hätönen julkaisi riipaisevan kirjoituksen – rakas koira kuoli juontajan syliin

Muun muassa Selviytyjät Suomi Extra- ja Big Brother -sarjoista tuttu Alma Hätönen kertoo, että hänen rakas Sonja-koiransa on kuollut.

Juontaja Alma Hätönen kertoo Instagramissa menettäneensä rakkaan koiransa. Hätönen julkaisi tilillään riipaisevan kirjoituksen, jossa hän kertoo Sonja-koiran kuolleen kotona hänen syliinsä. Hätönen ehti viettää rakkaan lemmikkinsä kanssa 14 yhteistä vuotta.

– Minun paras ystävä, elämäni koira. Viime päivät ovat olleet mun elämän vaikeimpia. Saatiin uskomattomat yli 14 vuotta yhdessä, melkein puolet mun elämästä. Sinä rasavilli riiviö tulit kuin kohtalon tuomana ja muutit mun elämän, kun olin vasta 17-vuotias, Hätönen kirjoittaa Instagramissa.

Hätönen huomasi tänä keväänä muutoksen hänen koiransa käytöksessä. Hän kertoo, miten pilke sen silmissä alkoi hiljalleen sammua ja että sen liikkuminen muuttui päivä päivältä vaikeammaksi. Lopulta koira jaksoi juosta enää lempipaikassaan koirapuistossa.

– Niin paljon rakastit sitä paikkaa, että siellä unohtuivat kivut. Olit maailman viisain, hauskin, lempein ja uskollisin ystävä. Kiitos sielunkumppanuudesta, jostain elämää suuremmasta yhteydestä, Hätönen kirjoittaa.

Hätönen julkaisi Instagramissa kuvia Sonjasta tämän elämän varrelta. Niissä koira ottaa rennosti sohvalla, telmii pallon kanssa ja nauttii omistajansa seurasta.

Hätönen kertoo olevansa äärimmäisen kiitollinen kaikesta siitä, mitä hän oppi koiraltaan sekä kaikista niistä hetkistä, jotka kaksikko vietti yhdessä.

– Jokaisesta kerrasta kun juostiin mökillä yhdessä saunasta uimaan. Jokaisesta pallosta, jonka hait ja kepistä, jota ylpeydellä kannoit kotiin asti. Jokaisesta kyyneleestä, jonka kuivasit, kun mulla oli vaikeaa. Kaikesta rakkaudesta, jota sulta sain. Jokaisesta kerrasta, kun vaadit päästä peiton alle, tulit kerälle kainaloon ja laskit pään rinnalle. Teit sitä 14 vuoden ajan, mutta et enää tänä yönä.

Hätönen toivoo, että hän pystyi antamaan lemmikilleen onnellisen elämän. Hän kertoo tehneensä kaikkensa koiransa eteen loppuun saakka.

– Ja viimeisenä tekonani oli päästää irti ajoissa ennen kuin sua sattuu yhtään enempää, vaikka oma sydämeni siinä samalla särkyikin. Nyt sait nukkua pois kotona, sylissäni. Rakastan ja kaipaan sinua ikuisesti Soimula, Hätönen päättää pitkän tekstinsä.

Hätönen on aiemmin kertonut, että hän pelasti Sonja-koiran kotiinsa sen jälkeen, kun se oli hylätty pentuna kahdesti. Sonja oli jäänyt auton alle ja satuttanut häntänsä pahasti ennen Hätösen luokse saapumista.

Juontajalla on myös toinen Shanti-koira, joka on niin ikään rescuekoira. Hätönen on julkaissut sosiaalisessa mediassa paljon kuvia molemmista koiristaan ja kertonut avoimesti, miten tärkeitä lemmikit hänelle ovat ja kuinka suurta tukea ne hänelle tarjoavat.

Hiljattain Hätönen vietti kuukauden Kanarialla kuvaamassa Paratiisihotelli-sarjaa ja kertoi ikävöineensä rakkaita koiriaan valtavasti.