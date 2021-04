Melania Trump katosi julkisuudesta ja elää nyt salaperäistä arkea uskomattoman luksuksen keskellä – päivät noudattavat erikoista kaavaa

Melania Trump viettää maanantaina 51-vuotispäiviään. Juuri kukaan ei ole nähnyt häntä Mar-a-lagon porttien ulkopuolella kuukausiin.

Viimeinen uutistoimistojen levittämä julkinen kuva Melaniasta on Palm Beachin lentokentältä, jonne hän laskeutui Valkoisesta talosta lähdön jälkeen tammikuussa.­

Huhtikuisena lauantaina illallisvieraan kameraan tallentui harvinainen näky. Pitkään valkoiseen Giambattista Vallin iltapukuun pukeutunut Melania Trump asteli hiukset hulmuten ja rennosti hymyillen miehensä käsipuolessa Mar-a-lagon juhlasaliin, jossa pari kestitsi republikaanipuolueen lahjoittajia. Kuva julkaistiin Trumpin perheen elämää seuraavalla fanitilillä Instagramissa.

Rouva Trump on tallentunut kameroihin tammikuun jälkeen yhden käden sormilla laskettavan määrän. Noillakin kerroilla hän on ollut tukevasti Mar-a-lagon aitojen sisäpuolella yleensä miehensä ja poikansa seurassa. Yhtään kuvaa hänestä ei ole päätynyt virallisesti julkisuuteen sen jälkeen, kun hän laskeutui Washington DC:stä lähteneestä koneesta Floridan aurinkoon.

Trumpit ovat Valkoisesta talosta lähtönsä jälkeen linnoittautuneet Mar-a-lagon kartanoonasa Floridan Palm Beachissä.­

Melania Trump juhlii syntymäpäiviään 26. huhtikuuta – oletettavasti samojen aitojen sisällä. Mutta mitä julkisuudesta vetäytynyt Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen on oikeastaan puuhannut viimeiset kolme kuukautta?

People-lehdelle puhuneiden Palm Beachin sisäpiiriläisten mukaan Melania on yksikertaisesti keskittynyt poikaansa Barroniin, spa-hoidoista nauttimiseen ja viettänyt aikaa vanhempiensa kanssa.

– Voinee rehellisesti sanoa, että hän pelaa peliä omaksi edukseen. Täällä se ei ole ollenkaan huono juttu, eräs muotoili asian.

Vastikään 15 vuotta täyttänyt Barron Trump asuu vanhempiensa kanssa nyt Floridassa. Poika on nähty golf-kentällä yhdessä isänsä kanssa, mutta muuten hänkin on pysytellyt varsin piilossa.­

Ensimmäinen elonmerkki Valkoisesta talosta lähdön jälkeen nähtiin ystävänpäivänä, kun Trumpit poseerasivat faniensa selfie-kuvissa Mar-a-lagon ruokasalissa. Samana päivänä huomiota herättivät rouvan ystävänpäivätervehdykset, joissa hän ei maininnut miestään sanallakaan.

Samoihin aikoihin CNN-kanava uutisoi väitteistä joiden mukaan Melania viettäisi jopa kaiken aikansa laiskotellen kylpylässä.

– Hän menee spahan, syö lounasta, menee uudestaan spahan ja syö päivällistä Donaldin kanssa ulkoterassilla, lähteet supattivat.

Trumpin edustajat kuittasivat puheet ilkeänä juoruiluna, mutta eivät kuitenkaan kertoneet, mikä sitten on totuus päivien kulusta.

Tuon jälkeen Melania on lähettänyt julkisuuteen vain satunnaisia terveisiä. Maaliskuussa hän onnitteli Barron-poikaa tämän 15-vuotispäivänä, huhtikuun alussa hän muisti armeijaperheiden lapsia ja lähetti osanottoviestin prinssi Philipin kuoleman johdosta.

Vielä tammikuussa Melania Trump julkisti näyttävästi perustaneensa oman toimiston, joka jatkaisi Valkoisessa talossa aloitettua, joskin huonon maineen saanutta, kiusaamisen vastaista ja lasten hyvinvointia edistävää Be Best -kampajaa, jonka tavoitteet ja saavutukset ovat jääneet varsin hämäriksi.

Melanian kanssa riitautunut entinen avustaja ja ystävä Stephanie Winston Wolkoff kertoi kampanjan valmistelujen olleen alun perin hyvin päteviä ja niissä oli mukana monenlaista asiantuntijaa, mutta lopputulos oli outo ja huonosti hoidettu.

Jo aiemmin mainittu Mar-a-lagon ruokasali vaikuttaa olevan tällä hetkellä Trumpien elämän keskipiste, jossa he pitävät jonkinlaista omaa hoviaan. Julkisuuteen tulleet kuvat ja videot näyttävät miten ilta toisensa jälkeen Trumpit astelevat hienosti pukeutuneina ravintolaansa samalla, kun muut ruokailijat antavat heille seisovat aplodit. Pääsiäisenä he kävivät nauttimassa suosionosoituksista paikallisessa kirkossa.

Vaikuttaa siltä, että Melania Trump on varsin tyytyväinen eristyksessään. Paikalliset lähteet muistuttavat, että Trumpit viettävät käytännössä kaiken aikansa vain sellaisten samanhenkisten ihmisten kanssa, jotka pitävät heistä.

– Rouva Trump nautti elämästään Mar-a-lagossa. Hän keskittyy äitiyteen ja asettaa perheensä etusijalle samalla kun työskentelee useiden pitkän tähtäimen projektien kanssa, Melania Trumpin tiedottaja lausui Peoplelle huhtikuussa.

Moni kuitenkin miettii, mitä rouva Trumpilla on mielessään. Vielä talvella Melania Trumpin veikattiin suunnittelevan pikaista avioeroa miehestään heti presidenttikauden päättymisen jälkeen, mutta ainakaan vielä moisesta ei ole merkkejä. Päinvastoin. Sosiaaliseen mediaan päätyneissä kuvissa nähdään suosiosta nauttiva, usein hyvin vapautunut ja harvinaisen rennosti käyttäytyvä Melania.

Melania Trump viettää tiettävästi paljon aikaa vanhempiensa Viktor ja Amalija Knavsin kanssa. He saivat Yhdysvaltojen kansalaisuuden pari vuotta sitten.­

Melania Trump kuvattiin yhdessä Ines-siskonsa (vas.) kanssa Mar-a-lagossa vuona 2005.­

Vaikka Melania Trump on tunnettu salamyhkäisyydestään, rouvan elämäkertoja kirjoittaneet ovat samaa mieltä siitä, että Melania Trump on ”kovaa tekoa”, fiksu ja tietää tarkalleen mitä haluaa elämältään. Hänellä on hyvin pieni lähipiiri, johon kuuluvat esimerkiksi sisko Ines, stylisti Hervé Pierre ja suunnittelija Rachel Roy. Miehensä tavoin hän arvostaa imagoa ja lähipiirin uskollisuutta yli kaiken.

– Hän on nuori. Donald Trump on häntä 24 vuotta vanhempi. Hänellä on vielä pitkä elämä edessä, Mary Jordan muistuttaa People-lehdessä.

Elämäkerturien mukaan nuoren Melanian esikuvia olivat lumoavasilmäiset näyttelijät kuten Sophia Loren ja hänkin haaveili jonain päivinä tulevansa vastaavaksi, kunnes päätyi mallinuralle.

– Jos en olisi kaunis, luuletko että hän olisi minut kanssani? Melania vastasi vuonna 2005 opiskelijalle, joka kysyi olisiko hän Donald Trumpin kanssa, jos tämä ei olisi rikas.

Raha ei ollut kuitenkaan se, jonka perässä Melania on pelkästään ollut.

– Monet ajattelivat, että hän haluaa vain rikastua. Mutta hän halusi sen lisäksi tulla tunnetuksi, sanoo Melanian vaiheita tutkinut kirjailija ja toimittaja Mary Jordan.

Suuret aurinkolasit, kalliit vaatteet ja tiukka, viileä ilme olivat Melanian tunnusmerkkejä Donald Trumpin presidenttivuosina. Nyt Floridassa on nähty rennompi nainen.­

Elämäkertakirjailijat maalaavat kaikki kuvan naisesta, jonka jokainen liike on harkittu – jopa paljon analysoitu salamyhkäisyys on Wolkoffin mukaan suunniteltua.

– Hän ei ole arvoituksellinen tai mystinen. Siksi ihmisten käsitys hänestä on niin tärkeä. Hänen ympärillään oleva suojamuuri, aviomiehen käden läpsiminen, se on kaikki osa peliä, jonka tarkoitus on vahvistaa tuota arvoituksellisuutta, Wolkoff sanoo.

– Kun olin Sloveniassa (Melanian synnyinmaassa), sama asia tuli esiin uudestaan ja uudestaan. Italiassa myös. Hän toimii kuin shakinpelaaja. Hän on paikalla, on ensin hiljaa ja sitten tekee peliliikkeensä, kuvailee Jordan.

Trumpien suhteen laatu on ollut vuosikausia suosittu spekulaation kohde.

– Hän on vahvin liittolainen jonka voi saada, jos haluaa vaikuttaa Donald Trumpiin. Olen tuntenut hänet pitkään ja kukaan ei pysty vaikuttamaan häneen yhtä paljon kuin Melania, New Jerseyn entinen kuvernööri Chris Christie totesi ABC-kanavalle vuonna 2018.

Melania Trump vähätteli voimaansa myöhemmin samana vuonna harvinaisessa haastattelussa.

– Olisikin niin. Sanon hänelle rehellisen mielipiteeni ja hän tekee sitten mitä tahtoo, Melania totesi.

Kun Melania Trump joutui keskelle Donald Trumpin ahdisteluskandaalia ensimmäisen presidenttikampanjan aikana, hän ei elämäkertakirjurien mukaan koskaan harkinnut eroa.

– Lähipiirin ihmiset sanoivat minulle uudestaan ja uudestaan: hän hyötyy enemmän jäämisestä kuin lähtemisestä, muistuttaa Jordan.