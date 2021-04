Laura Birn 40 vuotta! Suomen eturivin näyttelijät järjestivät synttärisankarille melkoisen yllätyksen

Näyttelijä Laura Birnille järjestettiin synttäriyllätys viikonloppuna. Paikalla 40-vuotisjuhlissa oli joukko Birnin lähimpiä ystäviä.

Näyttelijä Laura Birn vietti sunnuntaina 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Muun muassa Helene-, Puhdistus- ja Helmiä ja sikoja -elokuvista tuttu Birn koki merkkipäivänsä kunniaksi mojovan yllätyksen, kun joukko eturivin näyttelijöitä järjesti hänelle viikonloppuna yllätysjuhlat.

Krista Kosonen julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään juhlahumusta kuvan, jonka yhteydessä hän paljasti ystävien järjestäneen Birnille yllätyssynttärit.

– Yllätysjuhlat ovat parhaat juhlat, Kosonen totesi kuvatekstissä.

Kuvassa poseeraavat Kososen ja Birnin lisäksi muun muassa näyttelijät Anna-Maija Tuokko, Elina Knihtilä, Zaida Bergroth ja Emmi Parviainen. Seurue on varustautunut juhliin ilmapalloilla ja käsissään heillä on kuohuviinilasit.

Myös Anna-Maija Tuokko julkaisi Instagram-tilinsä Stories-osiossa kuvia Brinin yllätysjuhlista. Kuvien perusteella niissä nautittiin rennosti samppanjaa.

Birn kertoi viime vuonna Me Naisille, että muun muassa Tuokko, Kosonen ja Parviainen ovat hänen läheisiä ystäviään, jotka muodostavan niin kutsutun äitikerhon. Ystävien yhteinen kerhho muodostui, kun Birn ja hänen seitsemän näyttelijäystäväänsä odottivat samaan aikaan lapsiaan.

Birn ja ystävykset ovat saaneet toisiltaan kullanarvoista vertaistukea, sillä heidän kaikkien lapsensa syntyivät vain muutamien kuukausien välein.

Ystävät ovat Birnille tärkeitä muutenkin. Hän kertoi Me Naisille, että kun hän kymmenen vuotta sitten vajosi synkkyyteen ja kriisiin, tukivat ystävät häntä väsymättömästi.

– Kun en itse osannut auttaa itseäni vaan vain löysäilin ja haahuilin kaduilla, ystävät ja perhe jaksoivat kuunnella ja lohduttaa. He muistuttivat, että minua rakastetaan, ja pikku hiljaa elämä nosti minut takaisin jaloilleni. Olen järjettömän onnekas, kun minulla on sellaisia ihmisiä ympärilläni, Birn sanoi Me Naisille viime marraskuussa.

Birn ja Kosonen poseerasivat yhdessä viime vuonna. Ystävykset näyttelivät yhdessä Helene-elokuvassa.­

Birn on tehnyt pitkän uran näyttelijänä. Hän valmistui teatterikorkeakoulusta vuonna 2008, ja teki läpimurtonsa vuonna 2003 ilmestyneessä Helmiä ja sikoja -elokuvassa. Sittemmin hänet on nähty useissa suomalaisissa menestyselokuvissa ja teatterissa.

Vuonna 2013 Birn palkittiin parhaan naispääosan Jussi-palkinnolla Puhdistus-elokuvasta. Samana vuonna hänelle myönnettiin myös elokuvataiteen valtionpalkinto.